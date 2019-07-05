Глава агентства по международному развитию США (USAID) Марк Грин представил в Париже документ «Концепция по противодействию злонамеренному влиянию Кремля» (CMKI). Как сообщается на сайте агентства, где опубликован и сам документ, Грин обсудил проект с представителями «Большой семерки» 4 и 5 июля.

Армия и оружие «Один убит и шестеро ранены»: ВСУ озвучили потери за сутки в Донбассе В Донбассе за прошедшие сутки ополченцы были вынуждены 30 раз открывать ответный огонь, в результате чего один украинский военнослужащий погиб, трое - получили ранения и еще трое - боевые травмы.

Происшествия В Калифорнии произошло мощное землетрясение В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).

Происшествия Личности погибших при ЧП с катером в Чёрном море установлены Глава Туапсинского района Краснодарского края Анатолий Русин сообщил, что личности двух погибших в результате опрокидывания прогулочного катера в Чёрном море у посёлка Джубга установлены.

Авто В Туле вновь начнут производить легендарный мотороллер «Муравей» «Туламашзавод» выпускал легкий мотороллер «Муравей» с 1969 года. В начале 1990-х годов производство мотороллеров было прекращено.

Спорт В новой произвольной программе Загитова предстанет в образе Клеопатры Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал о новой произвольной программе олимпийской чемпионки Алины Загитовой, которая в сезоне-2019/20 предстанет в образе Клеопатры.

Экономика В Приамурье три организации задолжали сотрудникам 13,7 миллиона рублей "По состоянию на сегодняшний день долги по заработной плате имеют 3 организации в сумме 13,7 миллиона рублей, 278 человек не получили заработную плату своевременно",- сообщает пресс-служба правительства Приамурья.

Происшествия Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.

Шоу-бизнес 61-летняя Мелани Гриффит впечатлила фото в бикини Ведь облачившись в крохотный черный купальник-бикини, актриса продемонстрировала плоский живот и стройные ноги, которым могли бы позавидовать и гораздо более молодые женщины.

Происшествия Прокуратура объявила об увольнениях в багажной службе Шереметьево Кого наказали за "багажный коллапс" в Шереметьево Ряд руководителей "дочки" Шереметьево "Шереметьево Хэндлинг", ответственной за транспортировку багажа, уволены после прокурорской проверки в крупнейшем московском аэропорту.

Происшествия Власти США потребовали изъять у наркобарона Коротышки $12,7 млрд Американские власти потребовали изъять у бывшего главаря мексиканского наркокартеля «Синалоа» Хоакина Гусмана (также известного под прозвищем Коротышка) $12,7 млрд.

Политика В Ливии задержаны два сотрудника российского фонда Два сотрудника российского Фонда защиты национальных ценностей задержаны в Ливии, сообщил президент некоммерческой организации Александр Малькевич.

Происшествия Арестованный офицер ФСБ оказался внуком генерала госбезопасности Знакомый с ходом расследования источник проинформировал о том, что среди задержанных сотрудников ФСБ России есть внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ.

Единоборства Глава Калмыкии выдвинет в сенаторы капитана команды КВН «Сборная РУДН» Врио главы Калмыкии Бату Хасиков выдвинет в Совет Федерации капитана команды КВН «Сборная РУДН», продюсера сериала «Даешь молодежь!»

Политика Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.

Энергетика «Нафтогаз»: английский суд заморозил $145 млн дивидендов Nord Stream "Нафтогаз Украины" проинформировал, что Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса обязал "Газпром" при получении дивидендов от Nord Stream внести $145 млн на счет суда в качестве гарантии исполнения его требований.

Политика В Польше экс-чиновника осудили «за работу на российскую разведку» "Суд признал Марека В. виновным в том, что в период с 6 марта 2015 года до 27 января 2016 года он принимал участие в деятельности российской военной разведки ГРУ, направленной против Республики Польша", - говорится в сообщении.

Политика Во Франции рассказали о преимуществах «Северного потока — 2» Проект газопровода «Северный поток — 2» может стать альтернативным и надёжным маршрутом поставок российского газа в случае отсутствия транзита через Украину, считает экс-сотрудник Генеральной дирекции казначейства Франции Себастьян Кошар.

Общество Супруга вице-президента Дубая сбежала от него в Европу В ОАЭ разразился большой скандал: шестая жена вице-президента и премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха ибн аль-Мактума, сбежала от него, сообщает портал Wday.

Авто Кроссовер Kia Sportage доступен в России в новой комплектации Дилеры KIA в России начали продажи кроссовера KIA Sportage в новой комплектации Luxe+, которая займет место между версиями Luxe и Prestige.

Общество Федор Конюхов освоил самолет на солнечных батареях Летательный аппарат под названием «Летающая Лаборатория» с размахом крыльев 25 метров оборудован гибкими солнечными батареями отечественного производства и системами накопления энергии.