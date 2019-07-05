Политика

США представили «Концепцию противодействия влиянию Кремля»Известия вчера в 18:59

Глава агентства по международному развитию США (USAID) Марк Грин представил в Париже документ «Концепция по противодействию злонамеренному влиянию Кремля» (CMKI). Как сообщается на сайте агентства, где опубликован и сам документ, Грин обсудил проект с представителями «Большой семерки» 4 и 5 июля.
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В США представили Концепцию по противодействию Кремлю

ТАССвчера в 23:40

В США представили концепцию противодействия «злонамеренному влиянию Кремля»

РИА Новостивчера в 21:25

США запустили программу по борьбе с «пагубным влиянием России»

Газета.Ruвчера в 16:36

В США представили концепцию противодействия «пагубному влиянию Кремля»

RT на русскомвчера в 18:29

«Концепцию противодействия Кремлю» обсудили США и «Большая семёрка»

News.ruвчера в 18:35

США представили «Концепцию противодействия влиянию Кремля»

Известиявчера в 18:59

США запустили программу по борьбе с «пагубным влиянием Кремля»

РБКвчера в 15:18
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 02:24, Вашингтон
Общество

Никаких пенсий: ПФР оставил без пенсии десятки тысяч россиян

Как сообщают СМИ, только за минувший год Пенсионный фонд России отказался засчитать часть пенсии 170 500 гражданам России.
Обновлено вчера в 06:19
Политика

Трамп устроит военный парад в честь Дня независимости США

Вечером 4 июля в Вашингтоне пройдет военный парад в честь Дня независимости США.
Обновлено 04 июля в 14:48
Происшествия

Избитую в Ингушетии семилетнюю девочку доставили в Москву

Врачи доставили в Москву для дальнейшего лечения избитую в Ингушетии семилетнюю девочку, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
Обновлено вчера в 15:16
Происшествия

Кассирша задержана: куда башкирка спрятала украденные 20 млн

Задержанная полицией 36-летняя кассирша одного из российских банков, укравшая из кассы более 20 млн рублей, отказалась сообщать местонахождение денег.
Обновлено вчера в 16:36
Политика

Папа Римский назвал конфликт на Украине «гибридным»

Понтифик отметил, что эта страна длительное время переживает сложное время Папа Римский Франциск назвал украинский конфликт "гибридным", который поддерживается попытками пропаганды и манипуляций, в том числе за счет религии.
Обновлено вчера в 10:44
Гаджеты

Миллионы пользователей Android стали жертвами мошенников

Более десяти миллионов пользователей Android стали жертвами мошенников, загрузив фейковое обновление для смартфонов Samsung.
Обновлено вчера в 19:07
Общество

Ученые опубликовали видео выпуска косаток и белух из «китовой тюрьмы»

Обновлено в 02:19
Общество

Депутат Госдумы предложил увеличить число бюджетных мест в вузах

Число бюджетных мест в российских вузах следует увеличить на четверть, считает член комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Обновлено вчера в 22:49
Шоу-бизнес

За выезд Аллы Пугачевой на перрон ответила дежурная по вокзалу

Обновлено вчера в 23:10
Происшествия

На борту перевернувшегося в Черном море судна находились 55 человек

Глава Туапсинского района Анатолий Русин сообщил в субботу ТАСС, что на борту катамарана, перевернувшегося в акватории Черного моря в районе поселка Джубга вечером в пятницу, по уточненным данным, находились 55 человек.
Обновлено в 01:46
Происшествия

В Иркутской области из-за паводка госпитализировали более 400 человек

Более 400 человек госпитализированы из-за паводка в Иркутской области, рассказал на правкомиссии замглавы МЧС Павел Барышев.
Обновлено в 01:26
Экономика

ЦБ выявил новый способ мошенничества при переводах через банкоматы

Схема мошенничества связана с несовершенством сценария р2р-перевода (перевод между физическими лицами) в некоторых банкоматах.
Обновлено вчера в 05:49
Политика

Путин присвоил звания Героев России четырем погибшим морякам

Обновлено вчера в 06:04
Политика

Звезду КВН выдвинут на пост сенатора от Калмыкии

По данным источника, врио главы республики Бату Хасиков выдвинет звезду юмористического шоу в Совет Федерации, где тот станет первым из тройки кандидатов на этот пост.
Обновлено в 01:51
Общество

Конюхов возобновил полет в Крым на экспериментальном самолете

Российский путешественник Федор Конюхов продолжил полет в Крым на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, сообщил сын путешественника Оскар Конюхов.
Обновлено в 01:47
Происшествия

Основателя «Тольяттиазота» заочно приговорили к девяти годам колонии

Суд Центрального района Тольятти заочно приговорил основателя и бывшего руководителя «Тольяттиазота» Владимира Махлая к девяти годам колонии общего режима, сообщает корреспондент «Интерфакса» из зала суда.
Обновлено вчера в 14:34
Гаджеты

Консоли Xbox One S доступны по подписке с бесплатным возвратом до 10 июля

До 10 июля пользователи, успевшие оформить консоль Xbox One S по подписке Forward, получат возможность бесплатно ее вернуть в любой момент в течение двух лет.
Обновлено в 00:42
Хоккей

«Адмирал» подписал контракт с 24-летним форвардом

Соглашение рассчитано на два года. Всего в КХЛ 24-летний форвард провел 33 матча, забросил 2 шайбы и сделал 6 голевых передач.
Обновлено в 01:56
Шоу-бизнес

СМИ узнали, сколько получают Галкин, Петросян и другие юмористы

Обновлено в 01:45
Армия и оружие

Над авиабазой «Хмеймим» пролетели крылатые ракеты «Томагавк»

Как оказалось, с борта американских военных кораблей было выпущено несколько крылатых ракет «Томагавк», которые пролетели над российской военной авиабазой.
Обновлено 04 июля в 21:31
Происшествия

В Новой Москве произошёл пожар на газовой заправке

Обновлено вчера в 11:23
Политика

Военным и полицейским повысят оклады с 1 октября

Правительство приняло решение проиндексировать оклады военных и сотрудников правоохранительных органов с октября 2019 года.
Обновлено вчера в 04:58
Политика

Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными

Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено вчера в 07:01
Политика

СБУ заподозрила зама Гройсмана в создании схемы хищений из бюджета

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли к выводу, что к организации коррупционной схемы, с помощью которой из государственного и местных бюджетов были похищены крупные суммы денег, причастен один из заместителей председателя украинского правительства Владимира Гройсмана.
Обновлено вчера в 17:05
Общество

Умерла пережившая опыты доктора Менгеле бывшая узница Освенцима

Обновлено вчера в 19:30
Авто

Кроссовер Kia Sportage доступен в России в новой комплектации

Дилеры KIA в России начали продажи кроссовера KIA Sportage в новой комплектации Luxe+, которая займет место между версиями Luxe и Prestige.
Обновлено вчера в 09:55
Общество

В России намерены создать конкурента «Википедии»

В России готовятся создать конкурента интернет-энциклопедии «Википедия». Об этом сообщает РБК в субботу, 6 июля.
Обновлено вчера в 20:26
Общество

Богатейший человек мира развелся с женой

Обновлено вчера в 21:32
Транспорт

В пекинском аэропорту отменили почти 600 рейсов

Почти 600 рейсов отменены в субботу в международном аэропорту Пекина "Шоуду" из-за плохих погодных условий, следует из информации на онлайн-табло воздушной гавани.
Обновлено в 00:56
Культура

Матроскин становится мартовским котом в новой серии «Простоквашино»

Обновлено в 01:58
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