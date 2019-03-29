США предостерегли другие страны от размещения военных в ВенесуэлеВоенное обозрение 11:15

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Ранее российский МИД заявил, что нахождение российских специалистов на территории Венесуэлы регулируется соглашением между правительствами стран о военно- техническом сотрудничестве.

США предостерегли другие страны от размещения военных в Венесуэле

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