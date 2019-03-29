Армия и оружие

США предостерегли другие страны от размещения военных в ВенесуэлеВоенное обозрение 11:15

Ранее российский МИД заявил, что нахождение российских специалистов на территории Венесуэлы регулируется соглашением между правительствами стран о военно- техническом сотрудничестве.
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Джон Болтон
Мы серьезно предостерегаем действующие лица за пределами Западного полушария от развертывания военных сил и средств в Венесуэле или в других частях этого полушария с целью начала или расширения военных операций.
— Джон Болтон, американский политикFinancial One 10:31

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