Политика

США предложили ввести новые пошлины на ряд товаров из ЕвросоюзаРБК 21:21

США рассматривают возможность введения новых пошлин на товары из Евросоюза в качестве ответной меры на субсидирование ЕС своей авиапромышленности.
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Подробнее о событии

США не исключили введения новых тарифов на товары из ЕС

Коммерсантъ21:48

США предложили ввести новые пошлины на ряд товаров из ЕС

RT на русском21:40

В США заявили о возможности введения новых пошлин на товары из Евросоюза

РИА Новости19:46

США могут ввести пошлины против товаров из Евросоюза за его субсидии Airbus

Вести.Ru21:01

В Вашингтоне изучают возможность введения новых пошлин на товары из ЕС

Московский Комсомолец20:15

США предложили установить дополнительные пошлины на ряд товаров из ЕС

ТАСС20:08

США предложили ввести новые пошлины на ряд товаров из Евросоюза

РБК21:21
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Путешествия

Сирийские власти восстановили туристический маршрут к «пещере Моисея»

Сирийские власти восстановили маршрут к "пещере Моисея" в районе Забадани, десятки автобусов с туристами из Ливана, Ирана и Ирака едут посмотреть на местную достопримечательность.
Обновлено в 22:14
Политика

Опрос показал, кому симпатизируют избиратели Бойко и Тимошенко

Заместитель директора социологической службы центра имени Разумкова Михаил Мищенко заявил, что большинство голосовавших в первом туре за Юлию Тимошенко и Юрия Бойко во втором туре отдадут свой голос за Владимира Зеленского.
Обновлено в 18:59
Авто

В России начали продавать дизельный седан Audi A8

Любопытно, что дизельная Audi A8 45 TDI стала самой маломощной и самой медленной в гамме: разгон до «сотни» занимает 6,5 секунд против 5,6 сек у бензиновой версии с «турбошестеркой».
Обновлено в 05:19
Общество

ПФР после перерасчета пенсии доплатил уральцу 370 тыс. рублей

Пенсионный фонд России (ПФР) в Свердловской области доплатил жителю Туринского района Николаю Васильеву 370 тыс. рублей после перерасчета пенсии за 12 лет.
Обновлено в 14:32
Происшествия

В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире

Обновлено в 15:14
Космос

Два запуска спутников OneWeb на «Союзах» перенесли на Восточный

Обновлено в 21:10
Экономика

Нефтяники пожаловались Медведеву на ограничения по старым трубам

Запрет на использование бывших в употреблении труб, введенный Росприроднадзором, ведет к большим дополнительным расходам и грозит повышением аварийности, заявляют нефтяники, пишет газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 22:04
Политика

Лукашенко назвал возможного победителя выборов на Украине

Обновлено в 07:31
Хоккей

«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» и вышел в финал Кубка Гагарина

Обновлено в 14:29
Наука

Продолжительность и качество сна могут быть обусловлены генами

Исследование, инициированное Эксетерским университетом, и проведенное международной командой ученых, представило данные о существующей связи между генетическим кодом человека и его ночным отдыхом - качеством и продолжительностью сна.
Обновлено 06 апреля в 07:00
Авто

В Сети появились первые фотографии самого доступного BMW

Сегодня появились фотографии машины без маскировки.
Обновлено в 10:28
Шоу-бизнес

Главный диктор СССР Татьяна Судец рассказала об убийстве сына

Главный диктор СССР, ведущая программ «Время», «Голубой огонек», «Спокойной ночи, малыши!» и «Песня года» Татьяна Судец в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» рассказала об убийстве сына.
Обновлено в 18:59
Армия и оружие

Стреляющий бревном танк Т-80 попал на видео

Опубликовано видео тестирования обновленного танка Т-80. Кадры публикует телеканал "Звезда".
Обновлено вчера в 11:57
Экономика

Новые налоги для водителей принудят их отказываться от автомобилей

Возможное появление нового налога — огромная нагрузка, которая может вынудить водителей отказываться от автомобилей.
Обновлено вчера в 18:45
Общество

В Росгвардии прокомментировали обращение ветеранов ОМОНа к Путину

Бывшие сотрудники ОМОНа, которые выложили видеообращение к Владимиру Путину, ранее были предупреждены, что жилье, которое их просят освободить, является служебным, и с соответствующими документами они ознакомились под личную подпись, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
Обновлено в 21:13
Шоу-бизнес

Дочь Владимира Винокура подала на развод с мужем

Главная балерина «Большого» Анастасия Винокур вместе с мужем принесла в суд заявление о разводе.
Обновлено в 11:27
Политика

Раскрыто настоящее место рождения жены Порошенко

Жена действующего украинского лидера Петра Порошенко Марина родилась вовсе не в Киеве, как гласит официальная информация на сайте президента Украины.
Обновлено в 05:32
Происшествия

Хабаровский экс-губернатор Ишаев возместил ущерб в 5,7 млн рублей

Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев возместил вмененный ему ущерб по уголовному делу о мошенничестве на сумму в 5,7 млн рублей, заявил его адвокат Павел Зайцев.
Обновлено в 09:38
Интернет

Microsoft Edge на основе Chromium доступен для скачивания

Новая версия Microsoft Edge базируется на движке Chromium, что позволяет ему использовать расширения для Chrome.
Обновлено в 15:02
Политика

Петр Порошенко назвал себя русскоязычным человеком

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что является русскоязычным человеком.
Обновлено в 20:49
Транспорт

«Автодор» объявил о повышении стоимости проезда по платным дорогам

В компании сообщили также, что на трассе М-3 «Украина» с 15 апреля 2019 года для легковых машин вводятся тарифы выходного дня, которые будут на 10 руб. выше, чем тарифы в будни.
Обновлено в 06:44
Происшествия

У Александра Шестуна забрали все

Обновлено в 10:28
Происшествия

В Саратове на свалке нашли выброшенные медицинские карты

Обновлено в 13:30
Армия и оружие

В Афганистане погибли три солдата США

В Афганистане в результате взрыва самодельного взрывного устройства (СВУ) погибли трое военных США и американец, работавший по контракту.
Обновлено в 17:40
Происшествия

Пьяный водитель сбил двух женщин на остановке во Владивостоке

Обновлено в 22:00
Происшествия

Арестован руководитель крупнейшего подрядчика РЖД по ремонту вагонов

«Самойлов подозревается в получении взятки в размере 1,06 млн руб. от компании-подрядчика из Кемерово», — рассказал РБК источник в Следственном комитете России.
Обновлено в 10:19
Общество

Актриса Эллисон Мэк признала, что вербовала женщин в секс-культ

Мэк за деньги заманивала в секту женщин, которых потом эксплуатировали в качестве секс-рабынь.
Обновлено в 18:25
Политика

США запретили въезд 16 подданным Саудовской Аравии из-за дела Хашукджи

США запретили въезд в страну 16 подданным Саудовской Аравии в связи с делом об убийстве в генконсульстве королевства в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.
Обновлено в 19:47
Общество

Доклад Чайки: в «Роскосмосе» и «Ростехе» похищено более 1,6 миллиарда

Из доклада следует, что на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.
Обновлено в 21:53
Политика

ПАСЕ отказалась обсуждать отношения с Госдумой и Совфедом РФ

Предложение провести дискуссию по данному вопросу ранее поступило от группы европейских консерваторов Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) отклонила предложение обсудить отношения с Госдумой и Советом Федерации РФ, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 08:45
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