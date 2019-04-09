Политика
США предложили ввести новые пошлины на ряд товаров из ЕвросоюзаРБК вчера в 21:21
США рассматривают возможность введения новых пошлин на товары из Евросоюза в качестве ответной меры на субсидирование ЕС своей авиапромышленности.
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В Вашингтоне изучают возможность введения новых пошлин на товары из ЕС
Московский Комсомолецвчера в 20:15
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Происшествия
Названа главная причина авиакатастроф в России
В адресованном Совфеду докладе генпрокурора Юрия Чайки говорится, что основной причиной крушения самолетов в России в прошлом году стал неудовлетворительный уровень подготовки пилотов.
Обновлено вчера в 23:50
Политика
Климкин высказался о возможном возвращении России права голоса в СЕ
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин раскритиковал заявление генерального секретаря Советы Европы Турбьерна Ягланда о восстановлении права голоса России в организации.
Обновлено вчера в 22:08
Политика
Порошенко назвал себя русскоязычным человеком
Президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала ICTV заявил, что он является русскоязычным человеком, который может свободно пользоваться этим языком.
Обновлено вчера в 17:55
Общество
Россиян предупредили о фантомной икре
Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области предупредило еще о пяти предприятиях-фантомах, продающих фальшивую икру.
Обновлено вчера в 23:40
Кино
В США скончался актер Сеймур Кэссел
По словам сына актера Мэтта Кэссела, его отец ушел из жизни в воскресенье из-за осложнений, вызванных болезнью Альцгеймера.
Обновлено вчера в 23:25
Политика
Суд в США запретил возвращать в Мексику беженцев из третьих стран
Суд в США заблокировал политику администрации президента Дональда Трампа по возвращению в Мексику незаконно перешедших границу беженцев из третьих стран, говорится в решении суда.
Обновлено вчера в 17:21
Хоккей
«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» и вышел в финал Кубка Гагарина
Обновлено вчера в 14:29
Путешествия
Татарстанцев сняли с самолета на Канарах из-за ветрянки
Семью из Татарстана сняли с самолета, отправлявшегося с острова Тенерифе, из-за заболевания детей.
Обновлено вчера в 03:06
Футбол
Румынский арбитр сделал предложение коллеге прямо на поле
Перед началом матча 4-й румынской лиги между клубами «Орадя» и «Диосиг» ассистент арбитра Мариуш Матица сделал предложение своей девушке Гьорги Думе, которая также работала на игре в качестве лайнсмена.
Обновлено вчера в 11:42
Политика
Путин и Эрдоган начали переговоры в Кремле
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган начали переговоры в Кремле, передает ТАСС в понедельник, 8 апреля.
Обновлено вчера в 07:09
Политика
Президент Бразилии не исключил участия во вторжении в Венесуэлу
Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что будет консультироваться с парламентом об участии в вооруженном вторжении в Венесуэлу, если такое развитие событий последует.
Обновлено вчера в 21:32
Политика
Иран объявил армию США террористической организацией
Высший совет национальной безопасности Ирана внес в свой список террористических организаций Вооруженные силы США, сообщает телеканал "Пресс ТВ".
Обновлено вчера в 12:30
Шоу-бизнес
Молодой любовник 55-летней актрисы Натальи Лапиной оказался аферистом
Обновлено вчера в 11:33
Происшествия
В Красноярске сгорел цех по производству стеклотары
Пожар произошел в цехе по производству и упаковке стеклотары в Ленинском районе Красноярска.
Обновлено вчера в 22:45
Экономика
ФАС уличила российскую «дочку» Samsung в координации цен на гаджеты
Антимонопольная служба возбудила дело в отношении российской "дочки" Samsung по признакам координации цен на смартфоны в феврале после проведенной внеплановой проверки.
Обновлено вчера в 12:10
Единоборства
Мурзаканов получил двухлетнюю дисквалификацию из-за допинга
Обновлено вчера в 14:59
Транспорт
«Автодор» объявил о повышении стоимости проезда по платным дорогам
В компании сообщили также, что на трассе М-3 «Украина» с 15 апреля 2019 года для легковых машин вводятся тарифы выходного дня, которые будут на 10 руб. выше, чем тарифы в будни.
Обновлено вчера в 06:44
Происшествия
Жительница Приамурья покормила медведя с рук и попала в больницу
На одной из баз отдыха Благовещенска женщина 1991 года рождения попыталась покормить медведя с рук через прутья металлической клетки, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) по Амурской области.
Обновлено вчера в 23:31
Авто
Подмосковные Mercedes-Benz будут собирать с немецкими двигателями
По данным компании, на российском заводе Mercedes-Benz будет производиться сварка, покраска, сборка и установка различных комплектующих.
Обновлено вчера в 15:02
Шоу-бизнес
Появились фото Эмилии Кларк из больницы после инсульта
В Сети опубликованы фото Дейенерис из дома Таргариенов, именуемой первой, Неопалимой, королевой Миэрина, королевой андалов, ройнар и первых людей, кхалиси Дотракийского моря, разбивающей оковы, и матерью драконов, известной также как Эмилия Кларк, сделанные в 2011 году после перенесённого ею тяжёлого инсульта.
Обновлено вчера в 13:11
Происшествия
В Приморье солдат подорвался на мине
В Приморье на военном полигоне, расположенном близ села Сергеевка, погиб военнослужащий срочной службы, призванный из Башкирии.
Обновлено вчера в 21:41
Шоу-бизнес
14-летняя дочь Моники Беллуччи впервые снялась в рекламе
14-летняя Дева Кассель впервые снялась в рекламном ролике. Съемки проходили в Италии в коммуне Равелло.
Обновлено вчера в 18:57
Общество
Вильфанд заявил о возвращении морозов в выходные в Москве
После 12 апреля ночная температура в столичном регионе может опуститься до отрицательных значений, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено вчера в 08:56
Наука
Носимую роборуку научили держать предметы при монтажных работах
Обновлено вчера в 11:27
Происшествия
В кузбасском ТЦ произошла массовая драка со стрельбой
Обновлено вчера в 06:46
Общество
На Хабаровский край надвигается сибирский циклон
На северных территориях Хабаровского края 13 и 14 апреля могут пройти снегопады.
Обновлено вчера в 23:09
Футбол
Владимир Федотов: «Не в чем обвинить игроков»
Обновлено вчера в 12:10
Шоу-бизнес
Обнаженная Лобода взволновала подписчиков
Обновлено вчера в 11:30
Экономика
Гройсман рассказал о «зажатой долгами» Украине
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна сейчас "зажата долгом".
Обновлено вчера в 16:30
Общество
Хозяева маломерных судов ожидают нового транспортного налога
Закон вступит в силу после принятия в третьем чтении, поэтому хозяевам лодок пока не стоит ждать уведомлений об уплате нового транспортного налога.
Обновлено 07 апреля в 22:14