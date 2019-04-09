США предложили ввести новые пошлины на ряд товаров из ЕвросоюзаРБК 21:21

США рассматривают возможность введения новых пошлин на товары из Евросоюза в качестве ответной меры на субсидирование ЕС своей авиапромышленности.

США предложили ввести новые пошлины на ряд товаров из Евросоюза

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