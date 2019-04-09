Политика
США предложили ввести новые пошлины на ряд товаров из ЕвросоюзаРБК 21:21
США рассматривают возможность введения новых пошлин на товары из Евросоюза в качестве ответной меры на субсидирование ЕС своей авиапромышленности.
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Происшествия
В Красноярске сгорел цех по производству стеклотары
Обновлено в 22:45
Армия и оружие
В США не исключили санкций против Египта за закупку Су-35
Египет и другие страны, которые планируют закупить российское вооружение, должны помнить о возможных последствиях применения закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).
Обновлено в 22:59
Происшествия
Один человек погиб при обрушении кровли на заводе в Дзержинске
В результате происшествия под завалами погиб один человек, сообщил "РГ" начальник пресс-службы ГУ МЧС по Нижегородской области Михаил Чирков.
Обновлено в 11:48
Общество
Законы о землях ИЖС изменились с 8 апреля
Отмечается, что новый закон уточняет понятийный аппарат, исключая использование участков для выращивания ягод, фруктов, овощей, сохраняя возделывание сельскохозяйственных культур.
Обновлено в 05:50
Армия и оружие
Четверо военных США погибли после взрыва в Афганистане
По меньшей мере четверо американских военных погибли в результате взрыва самодельного взрывного устройства неподалеку от базы ВВС в афганском городе Баграм.
Обновлено в 15:25
Здоровье
Уникальный случай в мире: В Приморском океанариуме родился тюлень
В Приморском океанариуме 6 марта родился детёныш ларги, который получил имя Юпитер, сообщает РИА VladNews со ссылкой на океанариум.
Обновлено в 23:40
Здоровье
Министр здравоохранения Приамурья: гепатит сопровождает онкогематологию во всем мире
Медики поясняют, что гепатит сопровождает онкогематологию во всем мире и ничего экстраординарного в этих случаях нет.
Обновлено в 23:27
Здоровье
Смертность в России снизилась на четверть с 2005 года
Люди стали меньше умирать от туберкулеза, сердечно-сосудистых заболеваний и в ДТП. Смертность в России снизилась на 23% с 2005 года.
Обновлено вчера в 02:01
Политика
Британский парламент одобрил отсрочку Brexit
Палата лордов парламента Великобритании одобрила законопроект об отсрочке даты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.
Обновлено в 17:54
Авто
Range Rover Velar получил в России спецверсию BASE
Дилеры Jaguar Land Rover в России начали продажи внедорожника Range Rover Velar в новой спецверсии BASE.
Обновлено в 09:51
Экономика
ЦБ зафиксировал рекордный отток зарубежных инвестиций из России
Зарубежные инвесторы, участвовавшие в капитале российских компаний, изъяли вложения на $22,4 млрд, а объем вновь поступивших инвестиций составил лишь $15,9 млрд, в два с лишним раза меньше среднего показателя за предыдущие десять лет.
Обновлено в 13:44
Футбол
Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым»
«Может быть проблема в его отношении ко мне – возможно ему не нравятся толстые или лысые», – сказал Слуцкий.
Обновлено в 09:28
Шоу-бизнес
Главный диктор СССР Татьяна Судец рассказала об убийстве сына
Главный диктор СССР, ведущая программ «Время», «Голубой огонек», «Спокойной ночи, малыши!» и «Песня года» Татьяна Судец в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» рассказала об убийстве сына.
Обновлено в 18:59
Футбол
Пеле выписали из парижской больницы
Легендарный нападающий сборной Бразилии Пеле выписан из больницы в Париже. Экс-футболист был госпитализирован в Париже вечером 2 апреля.
Обновлено в 22:43
Баскетбол
Уокер и Уэстбрук стали лучшими игроками минувшей недели в НБА
Лучшим игроком Западной конференции НБА стал разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук.
Обновлено в 18:33
Политика
Климкин высказался о возможном возвращении России права голоса в СЕ
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин раскритиковал заявление генерального секретаря Советы Европы Турбьерна Ягланда о восстановлении права голоса России в организации.
Обновлено в 22:08
Общество
Группа Кусто оценит поведение косаток в «китовой тюрьме» в Приморье
Группа экспертов исследователя океанов Жана-Мишеля Кусто будет наблюдать за поведением косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье, чтобы разработать план выпуска, сообщил журналистам советник Кусто Чарльз Виник.
Обновлено 06 апреля в 09:40
Армия и оружие
США «пока не удовлетворены» торговыми переговорами с Китаем
Чиновники США «пока не удовлетворены» торговыми переговорами с Китаем и не готовы к подписанию всеобъемлющего соглашения, 8 апреля передает агентство Reuters.
Обновлено в 16:56
Политика
Скабеева высказалась о травле в свой адрес
Напомним, третий выпуск опубликованного на сайте RT «Рейтинга травли» медиаперсон возглавили журналист, заместитель гендиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев, ведущая программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Ольга Скабеева и гендиректор МИА «Россия сегодня», ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев.
Обновлено в 12:21
Общество
Росгвардия выселяет пенсионеров ОМОНа на улицу
Столичные сотрудники Росгвардии, которые вышли на пенсию, могут остаться без жилья. Семьи 20 бывших ОМОНовцев выселяют из служебных квартир.
Обновлено в 07:16
Общество
Доклад Чайки: в «Роскосмосе» и «Ростехе» похищено более 1,6 миллиарда
Из доклада следует, что на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.
Обновлено в 21:53
Финансы
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Индекс Московской биржи утром 8 апреля обновил исторический максимум, превысив 2553 пункта (плюс 0,5 процента).
Обновлено в 03:32
Политика
Порошенко назвал себя русскоязычным человеком
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что является русскоязычным человеком.
Обновлено в 17:33
Шоу-бизнес
14-летняя дочь Моники Беллуччи впервые снялась в рекламе
14-летняя Дева Кассель впервые снялась в рекламном ролике. Съемки проходили в Италии в коммуне Равелло.
Обновлено в 18:57
Экономика
Премьер-министр Гройсман рассказал о «зажатой долгами» Украине
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна в настоящий момент «зажата долгом».
Обновлено в 19:26
Гаджеты
Компания Huawei готовится к анонсу смартфона Honor 20 Pro
Обновлено в 12:29
Политика
Япония продлила на два года санкции против КНДР
Правительство Японии приняло решение о продлении на два года односторонних санкций против КНДР, действие которых истекает 13 апреля.
Обновлено в 22:53
Авто
Электронный договор купли-продажи автомобилей может появиться в России
Электронный договор купли-продажи автомобилей может появиться в России через два года.
Обновлено в 20:53
Политика
Порошенко заявил, что не считает Зеленского наркоманом
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не считает соперника по второму туру выборов главы государства Владимира Зеленского наркоманом.
Обновлено в 16:55