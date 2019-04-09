Политика

США предложили ввести новые пошлины на ряд товаров из ЕвросоюзаРБК 21:21

США рассматривают возможность введения новых пошлин на товары из Евросоюза в качестве ответной меры на субсидирование ЕС своей авиапромышленности.
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США предупредили ЕС о введении пошлин на европейские товары

Интерфакс21:55

США не исключили введения новых тарифов на товары из ЕС

Коммерсантъ21:48

США предложили установить дополнительные пошлины на ряд товаров из ЕС

ТАСС20:08

США предложили ввести новые пошлины на ряд товаров из Евросоюза

РБК21:21

В Вашингтоне изучают возможность введения новых пошлин на товары из ЕС

Московский Комсомолец20:15

США предложили ввести новые пошлины на ряд товаров из ЕС

RT на русском21:40

В США заявили о возможности введения новых пошлин на товары из Евросоюза

РИА Новости19:46
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 23:47, Ашберн
Происшествия

В Красноярске сгорел цех по производству стеклотары

Обновлено в 22:45
Армия и оружие

В США не исключили санкций против Египта за закупку Су-35

Египет и другие страны, которые планируют закупить российское вооружение, должны помнить о возможных последствиях применения закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).
Обновлено в 22:59
Происшествия

Один человек погиб при обрушении кровли на заводе в Дзержинске

В результате происшествия под завалами погиб один человек, сообщил "РГ" начальник пресс-службы ГУ МЧС по Нижегородской области Михаил Чирков.
Обновлено в 11:48
Общество

Законы о землях ИЖС изменились с 8 апреля

Отмечается, что новый закон уточняет понятийный аппарат, исключая использование участков для выращивания ягод, фруктов, овощей, сохраняя возделывание сельскохозяйственных культур.
Обновлено в 05:50
Армия и оружие

Четверо военных США погибли после взрыва в Афганистане

По меньшей мере четверо американских военных погибли в результате взрыва самодельного взрывного устройства неподалеку от базы ВВС в афганском городе Баграм.
Обновлено в 15:25
Здоровье

Уникальный случай в мире: В Приморском океанариуме родился тюлень

В Приморском океанариуме 6 марта родился детёныш ларги, который получил имя Юпитер, сообщает РИА VladNews со ссылкой на океанариум.
Обновлено в 23:40
Здоровье

Министр здравоохранения Приамурья: гепатит сопровождает онкогематологию во всем мире

Медики поясняют, что гепатит сопровождает онкогематологию во всем мире и ничего экстраординарного в этих случаях нет.
Обновлено в 23:27
Здоровье

Смертность в России снизилась на четверть с 2005 года

Люди стали меньше умирать от туберкулеза, сердечно-сосудистых заболеваний и в ДТП. Смертность в России снизилась на 23% с 2005 года.
Обновлено вчера в 02:01
Политика

Британский парламент одобрил отсрочку Brexit

Палата лордов парламента Великобритании одобрила законопроект об отсрочке даты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.
Обновлено в 17:54
Происшествия

В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире

Обновлено в 15:14
Авто

Range Rover Velar получил в России спецверсию BASE

Дилеры Jaguar Land Rover в России начали продажи внедорожника Range Rover Velar в новой спецверсии BASE.
Обновлено в 09:51
Экономика

ЦБ зафиксировал рекордный отток зарубежных инвестиций из России

Зарубежные инвесторы, участвовавшие в капитале российских компаний, изъяли вложения на $22,4 млрд, а объем вновь поступивших инвестиций составил лишь $15,9 млрд, в два с лишним раза меньше среднего показателя за предыдущие десять лет.
Обновлено в 13:44
Футбол

Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым»

«Может быть проблема в его отношении ко мне – возможно ему не нравятся толстые или лысые», – сказал Слуцкий.
Обновлено в 09:28
Шоу-бизнес

Главный диктор СССР Татьяна Судец рассказала об убийстве сына

Главный диктор СССР, ведущая программ «Время», «Голубой огонек», «Спокойной ночи, малыши!» и «Песня года» Татьяна Судец в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» рассказала об убийстве сына.
Обновлено в 18:59
Футбол

Пеле выписали из парижской больницы

Легендарный нападающий сборной Бразилии Пеле выписан из больницы в Париже. Экс-футболист был госпитализирован в Париже вечером 2 апреля.
Обновлено в 22:43
Баскетбол

Уокер и Уэстбрук стали лучшими игроками минувшей недели в НБА

Лучшим игроком Западной конференции НБА стал разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук.
Обновлено в 18:33
Политика

Климкин высказался о возможном возвращении России права голоса в СЕ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин раскритиковал заявление генерального секретаря Советы Европы Турбьерна Ягланда о восстановлении права голоса России в организации.
Обновлено в 22:08
Общество

Группа Кусто оценит поведение косаток в «китовой тюрьме» в Приморье

Группа экспертов исследователя океанов Жана-Мишеля Кусто будет наблюдать за поведением косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье, чтобы разработать план выпуска, сообщил журналистам советник Кусто Чарльз Виник.
Обновлено 06 апреля в 09:40
Армия и оружие

США «пока не удовлетворены» торговыми переговорами с Китаем

Чиновники США «пока не удовлетворены» торговыми переговорами с Китаем и не готовы к подписанию всеобъемлющего соглашения, 8 апреля передает агентство Reuters.
Обновлено в 16:56
Политика

Скабеева высказалась о травле в свой адрес

Напомним, третий выпуск опубликованного на сайте RT «Рейтинга травли» медиаперсон возглавили журналист, заместитель гендиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев, ведущая программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Ольга Скабеева и гендиректор МИА «Россия сегодня», ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев.
Обновлено в 12:21
Общество

Росгвардия выселяет пенсионеров ОМОНа на улицу

Столичные сотрудники Росгвардии, которые вышли на пенсию, могут остаться без жилья. Семьи 20 бывших ОМОНовцев выселяют из служебных квартир.
Обновлено в 07:16
Общество

Доклад Чайки: в «Роскосмосе» и «Ростехе» похищено более 1,6 миллиарда

Из доклада следует, что на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.
Обновлено в 21:53
Финансы

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Индекс Московской биржи утром 8 апреля обновил исторический максимум, превысив 2553 пункта (плюс 0,5 процента).
Обновлено в 03:32
Политика

Порошенко назвал себя русскоязычным человеком

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что является русскоязычным человеком.
Обновлено в 17:33
Шоу-бизнес

14-летняя дочь Моники Беллуччи впервые снялась в рекламе

14-летняя Дева Кассель впервые снялась в рекламном ролике. Съемки проходили в Италии в коммуне Равелло.
Обновлено в 18:57
Экономика

Премьер-министр Гройсман рассказал о «зажатой долгами» Украине

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна в настоящий момент «зажата долгом».
Обновлено в 19:26
Гаджеты

Компания Huawei готовится к анонсу смартфона Honor 20 Pro

Обновлено в 12:29
Политика

Япония продлила на два года санкции против КНДР

Правительство Японии приняло решение о продлении на два года односторонних санкций против КНДР, действие которых истекает 13 апреля.
Обновлено в 22:53
Авто

Электронный договор купли-продажи автомобилей может появиться в России

Электронный договор купли-продажи автомобилей может появиться в России через два года.
Обновлено в 20:53
Политика

Порошенко заявил, что не считает Зеленского наркоманом

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не считает соперника по второму туру выборов главы государства Владимира Зеленского наркоманом.
Обновлено в 16:55
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