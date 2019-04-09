Политика
США предложили установить дополнительные пошлины на ряд товаров из ЕСТАСС 20:08
Управление представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера в понедельник опубликовало список продукции Евросоюза, на которую могут быть введены пошлины в качестве ответной меры на субсидирование ЕС своей авиапромышленности. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.
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Культура
НТВ запустил автомобильное шоу для международной продажи
Российский канал НТВ и израильский Keshet запускают совместное шоу талантов Drive Master, сообщили компании.
Обновлено в 16:10
Гаджеты
В Windows 10 допустимо «небезопасное» извлечение флешки
Операционная система Windows 10 1809 предусматривает извлечение USB-накопителей и других съемных устройств без предварительного отключения.
Обновлено в 08:29
Политика
Порошенко рассказал, когда жена видела его пьяным последний раз
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что жена видела его пьяным только до свадьбы, а все сообщения о его якобы пристрастию к алкоголю являются «фейками».
Обновлено в 19:05
Космос
Астрономы нашли «корональные дожди» у самой поверхности Солнца
Высота, на которой прекращается их разогрев при подъеме по стримеру, интересна и с точки зрения одного из самых известных парадоксов Солнца — экстремального разогрева его короны, раскаленной на порядки сильнее недр звезды.
Обновлено в 02:16
Происшествия
Макгрегор подрался в баре в Ирландии
Обновлено в 12:26
Музыка
Кори Тейлор женится на танцовщице
Фронтмен Slipknot и Stone Sour Кори Тейлор помолвлен со своей девушкой - танцовщицей Алисией Дов.
Обновлено в 16:06
Экономика
Гройсман рассказал о «зажатой долгами» Украине
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна сейчас "зажата долгом".
Обновлено в 16:30
Космос
Уфолог обнаружил на снимках Марса древний саркофаг
Уфолог Скотт Уоринг обнаружил на новых снимках Марса древний саркофаг, который мог принадлежать внеземным цивилизациям.
Обновлено в 04:56
Гаджеты
Операторы связи и ФСБ выступили против встроенных сим-карт в России
Операторы сотовой связи МТС, "МегаФон" и "ВымпелКом" и ФСБ высказались против внедрения в России технологии встроенных сим-карт eSim, позволяющей подключиться к сотовой сети без сим-карты.
Обновлено в 05:53
Общество
В парке Строителей для орчан подготовили сюрприз
Что в этом году планируют сделать в парках Строителей и Северный, будут ли приводить в порядок Пищевик, и какие сюрпризы ждут орчан в рамках этой глобальной перестройки мест отдыха — читайте, мы подробно обо всём расскажем.
Обновлено в 08:02
Общество
В ФСБ зафиксировали двукратный рост числа коррумпированных сотрудников
"В результате активизации работы служб собственной безопасности правоохранительных органов в 2018 году выявлено больше коррумпированных сотрудников органов внутренних дел на 1,6 % (рост с 956 до 971), СК России – на 38,1 % (с 21 до 29), ФСБ России – более чем в 2 раза (с 17 до 39)", - отмечается в докладе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:08
Политика
Глава Одесской области отказался уходить вопреки указу Порошенко
Максим Степанов, которого президент Украины Петр Порошенко снял с должности главы Одесской областной госадминистрации, заявил, что «никаких заявлений не писал», и отказался покидать должность, передает агентство УНИАН.
Обновлено в 07:33
Политика
Фарион призвала не давать русскоязычным украинцам работу и образование
Экс-депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион в эфире украинского телевидения призвала не давать русскоязычным украинцам работу и образование, назвав их рабами.
Обновлено вчера в 21:40
Шоу-бизнес
Виталий Гогунский развелся с женой
Еще меньше двух лет назад Виталий Гогунский хвастался в Сети подробностями и фотографиями со своей шикарной свадьбы, а уже сегодня стало известно: актер развелся.
Обновлено в 04:00
Общество
Число браков в России опустилось до минимума с начала века
Коэффициент брачности (число зарегистрированных браков на 1 тыс. человек населения) составил 6,2 в прошлом году, тогда как в 2017-м показатель составлял 7,2. Этот коэффициент (как и абсолютное количество браков) опустился до минимального значения с 2000 года, когда показатель составлял те же 6,2.
Обновлено в 12:57
Политика
Эрдоган обсудит с Путиным турецкую операцию в Сирии
Президент Турции Рейджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности начать новую операцию в Сирии.
Обновлено в 04:18
Шоу-бизнес
14-летняя дочь Моники Беллуччи впервые снялась в рекламе
14-летняя Дева Кассель впервые снялась в рекламном ролике. Съемки проходили в Италии в коммуне Равелло.
Обновлено в 18:57
Экономика
Новые налоги для водителей принудят их отказываться от автомобилей
Возможное появление нового налога — огромная нагрузка, которая может вынудить водителей отказываться от автомобилей.
Обновлено вчера в 18:45
Политика
Трамп уволил главу Секретной службы США
Президент США Дональд Трамп попросил главу секретной службы США Рэндольфа Аллеса покинуть свой пост.
Обновлено в 17:04
Происшествия
В США задержали готовившего наезд на прохожих мужчину
Власти США задержали жителя штата Мэриленд, готовившего наезд на прохожих в Вашингтоне, сообщил телеканал Fox News .
Обновлено в 16:40
Политика
Британский парламент утвердил закон об отсрочке Brexit
Обязующий британские власти попросить новую отсрочку Brexit окончательно утвержден палатой общин. Об этом сообщает газета The Guardian.
Обновлено в 18:38
Происшествия
Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тысяч рублей
Обновлено вчера в 17:14
Политика
Президент Бразилии допустил военное вторжение в Венесуэлу
В случае военного вторжения в Венесуэлу Болсонару заявил, что сперва обратится к Совету национальной обороны Бразилии и Конгрессу и попросит у них скоординировать действия бразильских властей по этому вопросу.
Обновлено в 19:20
Транспорт
«Автодор» объявил о повышении стоимости проезда по платным дорогам
В компании сообщили также, что на трассе М-3 «Украина» с 15 апреля 2019 года для легковых машин вводятся тарифы выходного дня, которые будут на 10 руб. выше, чем тарифы в будни.
Обновлено в 06:44
Армия и оружие
Первые истребители Су-57 может получить авиационный полк в ЮВО
Истребители пятого поколения Су-57 может первым получить один из авиационных полков Южного военного округа.
Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес
Кети Топурия снова встречается с Гуфом
Певица Кети Топурия, разорвавшая в прошлом году отношения с Алексеем Долматовым, известным под псевдонимом Гуф, вновь стала встречаться с бывшим возлюбленным.
Обновлено в 09:15
Кино
Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 08:59