Политика

США предложили оппозиции Венесуэлы не возвращать долги РоссииПолитическая Экспертиза вчера в 23:53

Как стало известно, в Конгрессе Соединенных Штатов предложили освободить оппозицию Венесуэлы от выплаты долга России в случае прихода к власти. С таким заявлением выступил член комитета конгресса США по иностранным делам Брэд Шерман.
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Брэд Шерман
Санкции за невыплаты по преступным долгам не должны применяться.
— Брэд Шерман, американский политикРИА Новости вчера в 12:30
с чего всё началось

В США предложили освободить оппозицию в Венесуэле от выплаты долга России

На слушаниях в палате представителей член комитета по иностранным делам Брэд Шерман задал вопрос спецпредставителю США по Венесуэле Эллиоту Абрамсу, ведутся ли переговоры о долге Венесуэлы с оппозицией и говорили ли США России, что долги возвращены не будут.
РИА Новостивчера в 12:30

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Оппозиции Венесуэлы предложили не возвращать России долги

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Происшествия

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Транспорт

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Происшествия

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В Государственной Третьяковской галерее после истории с кражей картины Архипа Куинджи установили новую систему охраны картин.
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В Сети обсуждают видео изгнания Соколовской из студии «России 1»

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Роскачество при проверке пельменей не смогло найти ни одного производителя, достойного "Знака качества".
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Названа главная опасность алкоголя для женщин

Согласно исследованию австралийских ученых из Университета Флиндерса, большинство женщин не знают о доказанной связи между употреблением алкоголя и появлениям рака груди.
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Экс-представитель НАТО в Москве обвинил Россию в «ударе в спину»

Бывший представитель НАТО в России, отставной капитан 1-го ранга ВМС США Гарри Табах в интервью изданию "Апостроф" обвинил Москву в "ударе в спину" Украины.
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