На слушаниях в палате представителей член комитета по иностранным делам Брэд Шерман задал вопрос спецпредставителю США по Венесуэле Эллиоту Абрамсу, ведутся ли переговоры о долге Венесуэлы с оппозицией и говорили ли США России, что долги возвращены не будут.

с чего всё началось

Санкции за невыплаты по преступным долгам не должны применяться.

Как стало известно, в Конгрессе Соединенных Штатов предложили освободить оппозицию Венесуэлы от выплаты долга России в случае прихода к власти. С таким заявлением выступил член комитета конгресса США по иностранным делам Брэд Шерман.

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