Примерно $25 млн стоит ежегодная эксплуатация такого типа фрегата с учетом зарплаты экипажа, его ремонта. Если брать мировой опыт, то сама стоимость корабля — это 30% от всего его времени эксплуатации. 60-70% — это содержание, его модернизация и утилизация.

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