Политика
США призвали Турцию отложить покупку С-400Газета.Ru вчера в 20:06
Как отмечается, США призвали Турцию отложить покупку С-400 до 2020 года. При этом в США считают, что подобное решение позволит "ослабить напряженность". Ранее сообщалось, что США захотели оставить Турцию без F-35 из-за закупок С-400 у России.
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США направили Турции предложение об отсрочке закупки российских С-400
Московский Комсомолецвчера в 17:26
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 03:52, Ашберн
Транспорт
Названы самые частые ошибки сдающих экзамен на права в России
В пресс-службе Министерства внутренних дел России рассказали RT, какие ошибки чаще всего допускаются во время сдачи экзамена на водительские права на «площадке» и в «городе» .
Обновлено в 00:05
Финансы
Рубль подешевел к доллару и евро
Утром 13 мая курс доллара к рублю вырос на 34 копейки.
Обновлено вчера в 03:16
Происшествия
Названы ошибки спасателей при тушении SSJ-100 в Шереметьево
По делу об авиакатастрофе самолёта Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) следствие назначило специальную экспертизу действий аварийно-спасательных подразделений Международного аэропорта Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:59
Общество
Свердловский вице-губернатор прокомментировал протесты в Екатеринбурге
Стихийная акция протеста против строительства храма в сквере у драмтеатра в Екатеринбурге прошла без потасовок и противоправных действий.
Обновлено в 02:04
Политика
Евросоюз прокомментировал выдачу паспортов РФ в Донбассе
Призыв главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса ввести санкции из-за решения Москвы об упрощенной процедуре получения гражданства для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик является только формальным поводом для антироссийской риторики Запада, пояснил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.
Обновлено вчера в 10:10
Происшествия
Целью диверсии в водах ОАЭ стали два саудовских нефтяных танкера
Обновлено вчера в 00:39
Транспорт
Власти Москвы назвали основную причину аварий на дорогах
Основной причиной ДТП на московских дорогах является превышение скорости.
Обновлено в 02:47
Политика
Советник Зеленского объяснил, почему инаугурация должна пройти 19 мая
Дмитрий Разумков, спикер по политическим вопросам штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что инаугурацию надо провести 19 мая, чтобы избежать в Киеве пробок.
Обновлено вчера в 20:17
Политика
В Раде оценили последствия разрыва отношений с Россией
При разрыве отношений с Москвой Киев останется без "помощи с Востока", заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено в 00:45
Хоккей
Сборная России обыграла Чехию 3:0 на ЧМ по хоккею
Россия - Чехия - 3:0 Матч против Чехии был для сборной России первым серьезным испытанием на чемпионате мира по хоккею.
Обновлено вчера в 14:28
Происшествия
Летевший в Самару SSJ100 вернулся в Москву
Обновлено вчера в 02:02
Политика
Коммунисты устроили в думе скандал и просили вызвать скорую и полицию
Поправки вызвали жаркую дискуссию, на пике которой депутаты от КПРФ Николай Бондаренко и Александр Анидалов устроили скандал, так что коллегам пришлось их успокаивать, просить не вскакивать с места, не кричать и не использовать грубые выражения.
Обновлено в 02:59
Армия и оружие
В Судане при стрельбе во время протестов погибли три человека
В результате погибли три человека, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 19:31
Гаджеты
«Ростелеком» выбрал трех поставщиков смартфонов на российской ОС
"Ростелеком" выбрал трех поставщиков 100 тысяч смартфонов на базе отечественной мобильной операционной системы Sailfish для проекта "Доверенная мобильная среда", следует из материалов на портале госзакупок.
Обновлено в 01:59
Наука
Аспирин оказался способен вызвать внутричерепное кровоизлияние
Ученые из медицинского колледжа Университета Чанг Гун в Тайване выяснили, что даже низкие дозы аспирина увеличивают риск возникновения внутричерепного кровоизлияния.
Обновлено в 01:47
Экономика
СМИ узнали о возможной продаже Utair доли в аэропорту Сургута
Авиакомпания Utair может продать доли в аэропорту Сургута и хендлинговой UTG, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 19:19
Футбол
Аршавин поделился ожиданиями от финала Лиги Европы
Бывший хавбек петербургского "Зенита" Андрей Аршавин рассказал о том, чего ждет от финала Лиги Европы, передает "Советский спорт".
Обновлено в 03:29
Общество
Бурятские тюремщики целились из арбалета в людей и пели о своей работе
На видео, среди прочего, один из людей в форме стоит на лестничной клетке и целится из арбалета в мужчину, на голову которого другой офицер ставит яблоко.
Обновлено вчера в 18:39
Экономика
Чистая прибыль «Русала» по МСФО в I квартале сократилась на 49,8%
Чистая прибыль в I квартале сократилась на 49,8%, до $273 млн, сообщается в финансовом отчете компании, распространенном во вторник на Гонконгской фондовой бирже (HKEx).
Обновлено вчера в 20:33
Авто
Названы топ-10 самых популярных кроссоверов в РФ по итогам апреля
Эксперты аналитического агентства «Автостат» подготовили рейтинг самых продаваемых кроссоверов и внедорожников в России.
Обновлено вчера в 14:14
Шоу-бизнес
Бритни Спирс насильно удерживали в психиатрической больнице
Американская поп-певица Бритни Спирс заявила, что ее насильно удерживали в психиатрической больнице.
Обновлено в 03:38
Культура
Радиостанция «Говорит Москва» закрыла шоу Сергея Доренко
Радиостанция "Говорит Москва" снимает с эфира утреннее шоу "Подъём" автором и бессменным ведущим которой был Сергей Доренко, умерший на 60-м году жизни.
Обновлено вчера в 15:25
Политика
В кабмине поддержали поправки о демонстрации свастики в кино
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект закона, который допускает использование нацистской символики в учебно-просветительских целях.
Обновлено в 02:41
Авто
Российский авторынок в апреле показал падение
Обновлено вчера в 06:57
Транспорт
Билеты в поезда для младенцев начали выдавать по новым правилам
С 19 апреля на железных дорогах России начали действовать невозвратные билеты.
Обновлено в 00:55
Происшествия
Таможня возбудила дело из-за таблеток против курения в посылке
Столичная таможня возбудила уголовное дело о контрабанде наркотиков в отношении сотрудников интернет-магазина «Виаграгуру», которые заказали у индийской фармацевтической компании партию таблеток для борьбы с курением Unidep.
Обновлено в 00:34
Общество
Россиянам разрешат провозить импортный хамон через границу
Россиянам все же разрешат провозить хамон через границу. При этом допустимую норму ограничат пятью килограммами.
Обновлено в 00:39
Политика
Зеленский обратился к Донбассу с посланием мира
Обновлено вчера в 10:48