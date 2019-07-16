Политика
США предложат России новый договор по ядерному оружиюГазета.Ru 19:34
Представители Соединенных Штатов заявили, что намерены встретиться с российской делегацией в Женеве и поговорить о возможном трехстороннем договоре по ядерному оружию между странами и Китаем. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленные источники из США.
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 21:07, Вашингтон
Политика
Лондон не станет высылать Ассанжа в страны, применяющие смертную казнь
Как сообщает агентство Efe, Великобритания не намерена высылать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в государства, законодательно применяющие смертная казнь.
Обновлено в 19:14
Политика
Илью Яшина сняли с выборов в Мосгордуму
Обновлено в 12:56
Происшествия
Десятки людей захотели удочерить искалеченную девочку из Ингушетии
Семилетнюю девочку из Ингушетии, которую били и мучили в приемной семье, хотят усыновить десятки людей со всей страны, рассказала в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 05:29
Армия и оружие
Задержанный в Албании террорист представился Диего Марадоной
Задержанный в Албании по российскому ордеру Интерпола за терроризм Расул Мислаев представился албанским властям Диего Марадоной, сообщило албанское издание Panorama.
Обновлено в 17:58
Общество
Минтруд прояснил информацию о дополнительном выходном
6 июля премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении в 2019 и 2020 годах всероссийской диспансеризации взрослого населения.
Обновлено в 10:53
Общество
«Пепельное» полнолуние, лунное затмение и христианский праздник — все совпало 16 июля
Во вторник, 16 июля, христиане вспоминают мучеников Мокия и Марка, пострадавших за веру во Христа в IV веке.
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Политика
Крымские музейщики оценили шансы на возвращение скифского золота
Музейщики Крыма надеются, что суд Амстердама примет во вторник взвешенное решение, и коллекция скифского золота вернется в крымские музеи, так как оснований для передачи артефактов Украине нет, заявил РИА Новости гендиректор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.
Обновлено в 19:50
Космос
NASA планирует вырастить на МКС перец чили
NASA объявило о планах отправить на МКС семена красного перца чили (Capsicum annuum) для выращивания в условиях невесомости.
Обновлено в 09:58
Игры
Разработчики Apex Legends рассказали о борьбе с читерами
Respawn Entertainment отчиталась о методах борьбы с читерами в Apex Legends.
Обновлено 13 июля в 15:02
Политика
Трамп ответил на обвинения в расизме предложением покинуть США
Президент США Дональд Трамп заявил, что его не беспокоят обвинения в расизме, потому что «многие люди с ним согласны».
Обновлено в 19:02
Футбол
Инсинье назвал «предательством» переход Сарри в «Ювентус»
Вингер «Наполи» Лоренцо Инсинье поделился мнением о назначении бывшего главного тренера команды Маурицио Сарри на пост наставника туринского «Ювентуса».
Обновлено в 20:00
Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста
Российские парламентарии прокомментировали заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о способности уничтожить Крымский мост.
Обновлено в 12:50
Армия и оружие
СК запустил проект в YouTube, где поименно назовет виновных в преступлениях в Донбассе
На своем официальном канале СК РФ представит результаты следствия, покажет подозреваемых и обвиняемых в смерти мирных граждан Донбасса.
Обновлено в 11:49
Армия и оружие
Stratfor нашла «уязвимости» российских С-400
Потенциал российских зенитно-ракетных комплексов С-400 не всегда соответствует их теоретическим возможностям и гораздо больше зависит от того, кто и как их использует, утверждают в своем новом исследовании эксперты американской разведывательно-аналитической компании Stratfor.
Обновлено в 20:12
Происшествия
У неонацистов в Италии изъяли ракету «воздух-воздух»
Обновлено в 16:11
Гаджеты
Все запасы смартфона Asus ZenFone 6 распроданы
Обновлено в 11:22
Политика
В Госдуме оценили продление Украиной запрета на ввоз товаров из России
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников в беседе с RT прокомментировал решение правительства Украины продлить действие запрета на поставку в страну широкого перечня российских товаров.
Обновлено в 13:48
Общество
Москвичи вряд ли смогут увидеть лунное затмение, считают синоптики
Жители Москвы и Московской области вряд ли смогут увидеть предстоящее частичное лунное затмение, которое пройдет в ночь на 17 июля, из-за облачной погоды, сообщил РИА Новости специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Обновлено в 20:12
Происшествия
Протаранивший толпу в Шарлоттсвилле получил 419 лет тюрьмы
Пожизненное тюремное заключение получил протаранивший толпу протестующих в американском городе Шарлоттсвилле в августе 2017 года неонацист Джеймс Алекс Филдс.
Обновлено в 20:58
Происшествия
Суд арестовал основателя «Нового потока» Мазурова
Тверской суд Москвы арестовал на два месяца председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрия Мазурова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:53
Общество
Утвержден календарь выходных и праздников на 2020 год
Правительство России утвердило график выходных и праздничных дней на будущий год.
Обновлено в 04:43
Политика
Вашингтон не рассчитывает на «прорыв» в переговорах по ДРСМД
Источники в Белом доме сообщили, что администрация президента США не рассчитывает на какой-то "прорыв" в переговорах с Россией, касающихся пролонгации Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 20:15
Финансы
Российский фондовый рынок начал неделю ростом индексов
Торги на российском рынке акций стартовали в понедельник ростом основных индикаторов: к 10:02 мск индекс МосБиржи прибавил 0,15% к предыдущему закрытию и достиг 2781,88 пункта.
Обновлено в 03:43
Космос
Робот-скалолаз обнаружил окаменелость из палеозоя в Долине Смерти
Обновлено вчера в 21:14
Общество
Сильные дожди и грозы обрушатся на Центральную России
Как говорится в сообщении Гидрометцентра, циклон образуется на юго-западе ЦФО в среду, 17 июля, а уже в четверг дожди и грозы ожидают столичный регион.
Обновлено в 20:32
Финансы
Bloomberg предрекает падение курса рубля к концу 2019 года
Валютный стратег крупнейшего польского банка РКО Ярослав Косатый считает, что во второй половине 2019 года российский рубль ждёт обвал на 9%. Его мнение приводит американское агентство Bloomberg.
Обновлено в 16:34
Транспорт
По воде как по земле
Небольшие желтые катера помогали добраться из одной точки города до другой, а попутно полюбоваться на Петербург с воды.
Обновлено в 08:04
Армия и оружие
В России создали систему управления стрелковым оружием «Сервал»
Малогабаритная система управления стрелковым оружием "Сервал" создана в России для уничтожения малоразмерных целей, в первую очередь беспилотных летательных аппаратов, сообщил РИА Новости один из руководителей концерна "Моринформсистема-Агат" Виктор Комардин.
Обновлено в 20:23