Политика

США предложат России новый договор по ядерному оружиюГазета.Ru вчера в 19:34

Представители Соединенных Штатов заявили, что намерены встретиться с российской делегацией в Женеве и поговорить о возможном трехстороннем договоре по ядерному оружию между странами и Китаем. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленные источники из США.
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