Политика
США предложат России новый договор по ядерному оружиюГазета.Ru вчера в 19:34
Представители Соединенных Штатов заявили, что намерены встретиться с российской делегацией в Женеве и поговорить о возможном трехстороннем договоре по ядерному оружию между странами и Китаем. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленные источники из США.
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Представитель украинского лидера Владимира Зеленского в Раде Руслан Стефанчук заявил, что штаб президента не отрицает возможность проведения досрочных выборов в органы местного самоуправления.
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Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2%
Рынок акций РФ открылся во вторник смешанной динамикой цен blue chips на фоне стагнации нефти и просевших индексов в Азии, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,2% на упавших бумагах Сбербанка и "Газпрома" .
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Армия и оружие
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По предварительным данным, убийство было совершено днём 14 июля сожителем хозяйки квартиры.
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Общество
Минприроды России предлагает ввести ЕГЭ по экологии
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Экономика
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