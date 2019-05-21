Политика

США позволили Huawei возобновить свою деятельностьГазета.Ru 17:12

По данным агентства, ведомство выдало Huawei генеральную лицензию, которая возобновляет ее право обеспечивать обслуживание сетей. Как отмечается, компании также разрешили обновлять программное обеспечение своих устройств.
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Китайской компании Huawei разрешили временно возобновить работу в США

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Вести.Ru18:17
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 19:19, Ашберн
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Телеканал BFM сообщил, что мужчина, залезший по конструкциям Эйфелевой башни до ее верхней части и угрожавший сброситься вниз, сдался спасателям.
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Политика

Канцлер Австрии предложил уволить министра внутренних дел

Канцлер Австрии Себастьян Курц предложил президенту страны Александру Ван дер Беллену уволить министра внутренних дел Херберта Кикла, передает Reuters.
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Оппозиция в Абхазии объявила бессрочную акцию протеста

Руководитель штаба Общенационального движения по защите государственности Абхазии Теймураз Хишба заявил, что оппозиция республики начинает бессрочную акцию протеста.
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Первая леди Украины: жена Зеленского надела на инаугурацию элегантный наряд

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В понедельник в украинской столице прошла инаугурация нового главы государства Владимира Зеленского.
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Общество

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Эксперты Deutsche Bank составили ежегодный рейтинг городов с самым высоким уровнем зарплат в мире. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
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Федеральный судья столичного округа Колумбия Амит Мехта в понедельник отказался удовлетворять требование адвокатов президента США не позволить комитету по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса с помощью повестки получить налоговые декларации Дональда Трампа за последние 10 лет.
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О внуках, которых Михаилу Боярскому подарила его дочь Елизавета, знают все.
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Путин помиловал четверых осужденных

Президент России Владимир Путин помиловал четверых российских осужденных - двух мужчин и двух женщин.
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Роналду хочет видеть у руля «Ювентуса» Моуринью

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Пожар произошел на 23-м этаже небоскреба в американском Нью-Йорке, где располагается офис корпорации General Electric, сообщает пресс-служба пожарного департамента города на своей странице в Twitter.
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Глава Минздрава Украины покинула страну после инаугурации Зеленского

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В Калуге пропал восьмилетний мальчик

Правоохранительные органы разыскивают восьмилетнего мальчика, который утром в понедельник ушел в школу и пропал в Калуге, сообщает следственное управление СК РФ.
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Политика

Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России

Президент Украины Владимир Зеленский попросил представителей Белого дома и конгресса США, приехавших на его инаугурацию, продолжать ужесточение санкций против России, сообщается на сайте украинского президента.
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Китайская компания
Одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций. Основана бывшим инженером Народно-освободительной армии Китая Жэнем Чжэнфэем в 1987 году.
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