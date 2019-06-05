Армия и оружие
США пожаловались на перехват своего самолета российским Су-35Газета.Ru вчера в 23:20
Пресс-служба американского шестого флота проинформировала о том, что над Средиземным морем российский Су-35 перехватил разведывательный самолет США. Об это сообщается на сайте флота. Американские военные считают действия российского самолета небезопасными.
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с чего всё началось
Российский истребитель Су-35 4 июня трижды перехватил над Средиземным морем американский разведывательный самолет Р-8А Poseidon, сообщил шестой флота США.Новая газета00:34
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