США пожаловались на перехват своего самолета российским Су-35Газета.Ru вчера в 23:20

с чего всё началось

Пресс-служба американского шестого флота проинформировала о том, что над Средиземным морем российский Су-35 перехватил разведывательный самолет США. Об это сообщается на сайте флота. Американские военные считают действия российского самолета небезопасными.

США пожаловались на перехват своего самолета российским Су-35

Шоу-бизнес Виктория Боня опровергла слухи о своей беременности За последнее время появилось немало слухов о том, что Виктория Боня беременна.

Политика Зеленский пообещал украинцам референдум о присоединении к НАТО Украинский лидер Владимир Зеленский пообещал, что расскажет жителям страны о важности вступления Украины в НАТО.

Музыка Валерия обвинила Киркорова и Баскова в накрутке просмотров «Ибицы» Российская певица Валерия заподозрила музыкантов Филиппа Киркорова и Николая Баскова в накрутке просмотров их совместного клипа «Ибица» на сайте YouTube.

Происшествия В Волгограде патологоанатома судят за подмену органов умершей женщины Суд рассмотрит уголовное дело главного врача волгоградского областного патологоанатомического бюро и двоих его подчиненных, которые подменили органы умершей беременной женщины ради того, чтобы занизить показатель материнской смертности, сообщает в среду СУСК России по региону.

Происшествия Начальнику центра ЦНИИмаша предъявили обвинение в госизмене Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко.

Экономика Alibaba, «Мегафон», Mail.ru и РФПИ рассказали о совместном бизнесе Китайский интернет-гигант Alibaba Group, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), «Мегафон» и Mail.ru Group договорились о деталях будущего совместного предприятия в онлайн-торговле AliExpress Russia.

Происшествия Глава МВД Украины рассказал о подозреваемых в убийстве ребенка Глава МВД подчеркнул, что, по его мнению, в этом деле должно быть пять подозреваемых — четверо тех, кто принимал участие стрельбе, и женщина, которая спрятала оружие, тем самым способствуя сокрытию преступления.

Политика Трамп прибыл на торжества по случаю 75-летия высадки в Нормандии Президент США Дональд Трамп в среду прибыл в британский город Портсмут на юге страны для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к 75-летней годовщине высадки союзных войск в Нормандии, сообщает издание Independent.

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Кино Как 20th Century Fox распрощался с франшизой «Люди Икс» В четверг, 6 июня, состоится российская премьера фильма «Люди Икс: Тёмный Феникс» — последней картины о людях-мутантах вселенной Marvel, над которой киностудия 20th Century Fox работала до вхождения в The Walt Disney Company.

Теннис Четвертьфиналы на «Ролан Гаррос» отложены из-за дождя В 15:00 по московскому времени должны были начаться два матча 1/4 финала в женском одиночном разряде: Симона Халеп - Аманда Анисимова и Мэдисон Киз - Эшли Барти.

Экономика Гостиницу «Пекин» выставили на торги Компания «Галс-Девелопмент» объявила о проведении электронных торгов по продаже отеля «Пекин» в центре Москвы.

Футбол Матч Россия — Сан-Марино обслужит шведская бригада арбитров Отборочный матч чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Сан-Марино обслужит шведская бригада арбитров во главе с Мохаммедом Аль-Хакимом.

Общество Трамп устроил в Лондоне торжественный ужин в честь принца Чарльза Президент США Дональд Трамп во второй день своего государственного визита в Великобританию сам выступил в роли хозяина и пригласил своих гостей, в числе которых был принц Уэльский Чарльз с супругой Камиллой, на торжественный ужин.

Общество На Кубани судью возмутила картинка на конверте с материалами дела Судья арбитражного суда Краснодарского края Андрей Гарбовский попросил дать пояснения участника судебного процесса, приславшего в суд документы в конверте с изображением картины "Сдирание кожи с продажного судьи", следует из опубликованного определения суда.

Политика О чем говорили Владимир Путин и Си Цзиньпин В первый день государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию состоялись его переговоры с Владимиром Путиным.

Политика Киев может быстро решить проблему блокады Донбасса, заявили в ЛНР Киев достаточно быстро может решить проблему блокады Донбасса, считает министр иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики, полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего.

Шоу-бизнес Тимати показал беременный живот своей подруги Тимати опубликовал несколько совместных фото с возлюбленной, на которых легко различим заметно округлившийся живот.

Экономика Недельная инфляция в России замедлилась до нуля С 28 мая по 3 июня инфляция в России была на нулевом уровне, следует из данных Росстата.