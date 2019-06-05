Армия и оружие

США пожаловались на перехват своего самолета российским Су-35Газета.Ru вчера в 23:20

Пресс-служба американского шестого флота проинформировала о том, что над Средиземным морем российский Су-35 перехватил разведывательный самолет США. Об это сообщается на сайте флота. Американские военные считают действия российского самолета небезопасными.
Читать в источнике
с чего всё началось
Российский истребитель Су-35 4 июня трижды перехватил над Средиземным морем американский разведывательный самолет Р-8А Poseidon, сообщил
 шестой флота США.
Новая газета00:34

Подробнее о событии

Минобороны РФ отвергло обвинения США в «небезопасном перехвате» американского самолёта

RT на русском05:08

МО РФ опровергло сообщения о «небезопасном перехвате» российским Су-35 американского самолета-разведчика

ТК Звезда02:54

Минобороны РФ отрицает небезопасный перехват самолета США

Коммерсантъ04:14

В Минобороны ответили на обвинения в перехвате американского самолета

РИА Новости03:29

Россия опровергла обвинение США в небезопасном перехвате самолета

Lenta.ru03:25

Минобороны ответило на претензии США из-за перехвата самолета

РБК03:40

В США заявили, что российский Су-35 провел небезопасный перехват американского самолета

ТАССвчера в 23:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 12:06, Ашберн
Происшествия

Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Обновлено в 09:02
Шоу-бизнес

Виктория Боня опровергла слухи о своей беременности

За последнее время появилось немало слухов о том, что Виктория Боня беременна.
Обновлено в 06:27
Происшествия

Суд арестовал обвиняемого по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ

Обновлено в 11:06
Армия и оружие

Украина решила создать новую базу ВМС

Обновлено в 11:20
Политика

Зеленский пообещал украинцам референдум о присоединении к НАТО

Украинский лидер Владимир Зеленский пообещал, что расскажет жителям страны о важности вступления Украины в НАТО.
Обновлено в 05:14
Музыка

Валерия обвинила Киркорова и Баскова в накрутке просмотров «Ибицы»

Российская певица Валерия заподозрила музыкантов Филиппа Киркорова и Николая Баскова в накрутке просмотров их совместного клипа «Ибица» на сайте YouTube.
Обновлено в 11:49
Происшествия

В Волгограде патологоанатома судят за подмену органов умершей женщины

Суд рассмотрит уголовное дело главного врача волгоградского областного патологоанатомического бюро и двоих его подчиненных, которые подменили органы умершей беременной женщины ради того, чтобы занизить показатель материнской смертности, сообщает в среду СУСК России по региону.
Обновлено в 10:09
Хоккей

СКА подписал контракт с Кагарлицким

Обновлено в 11:18
Происшествия

Начальнику центра ЦНИИмаша предъявили обвинение в госизмене

Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко.
Обновлено в 11:17
Экономика

Alibaba, «Мегафон», Mail.ru и РФПИ рассказали о совместном бизнесе

Китайский интернет-гигант Alibaba Group, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), «Мегафон» и Mail.ru Group договорились о деталях будущего совместного предприятия в онлайн-торговле AliExpress Russia.
Обновлено в 10:45
Происшествия

Глава МВД Украины рассказал о подозреваемых в убийстве ребенка

Глава МВД подчеркнул, что, по его мнению, в этом деле должно быть пять подозреваемых — четверо тех, кто принимал участие стрельбе, и женщина, которая спрятала оружие, тем самым способствуя сокрытию преступления.
Обновлено в 11:09
Политика

Трамп прибыл на торжества по случаю 75-летия высадки в Нормандии

Президент США Дональд Трамп в среду прибыл в британский город Портсмут на юге страны для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к 75-летней годовщине высадки союзных войск в Нормандии, сообщает издание Independent.
Обновлено в 06:24
Футбол

Умер бывший президент УЕФА Юханссон

Ушел из жизни бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон.
Обновлено в 02:29
Здоровье

Серпуховские врачи приняли роды у пациентки с редчайшей патологией

Обновлено в 03:29
Кино

Как 20th Century Fox распрощался с франшизой «Люди Икс»

В четверг, 6 июня, состоится российская премьера фильма «Люди Икс: Тёмный Феникс» — последней картины о людях-мутантах вселенной Marvel, над которой киностудия 20th Century Fox работала до вхождения в The Walt Disney Company.
Обновлено в 01:15
Теннис

Четвертьфиналы на «Ролан Гаррос» отложены из-за дождя

В 15:00 по московскому времени должны были начаться два матча 1/4 финала в женском одиночном разряде: Симона Халеп - Аманда Анисимова и Мэдисон Киз - Эшли Барти.
Обновлено в 08:09
Футбол

СМИ: «Ювентус» планирует продать Манджукича и вернуть Игуаина

Обновлено в 09:41
Экономика

Гостиницу «Пекин» выставили на торги

Компания «Галс-Девелопмент» объявила о проведении электронных торгов по продаже отеля «Пекин» в центре Москвы.
Обновлено в 05:53
Политика

Зеленский обратился к России после «обострения обстановки» в Донбассе

Обновлено в 11:40
Футбол

Матч Россия — Сан-Марино обслужит шведская бригада арбитров

Отборочный матч чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Сан-Марино обслужит шведская бригада арбитров во главе с Мохаммедом Аль-Хакимом.
Обновлено в 11:12
Общество

Трамп устроил в Лондоне торжественный ужин в честь принца Чарльза

Президент США Дональд Трамп во второй день своего государственного визита в Великобританию сам выступил в роли хозяина и пригласил своих гостей, в числе которых был принц Уэльский Чарльз с супругой Камиллой, на торжественный ужин.
Обновлено вчера в 19:44
Общество

На Кубани судью возмутила картинка на конверте с материалами дела

Судья арбитражного суда Краснодарского края Андрей Гарбовский попросил дать пояснения участника судебного процесса, приславшего в суд документы в конверте с изображением картины "Сдирание кожи с продажного судьи", следует из опубликованного определения суда.
Обновлено в 04:45
Происшествия

В аэропорту Екатеринбурга не смогли сесть несколько самолетов

Обновлено в 09:32
Происшествия

В квартире вице-мэра российского города нашли бордель

Обновлено в 07:47
Общество

17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах

Обновлено вчера в 14:24
Политика

О чем говорили Владимир Путин и Си Цзиньпин

В первый день государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию состоялись его переговоры с Владимиром Путиным.
Обновлено в 11:34
Политика

Киев может быстро решить проблему блокады Донбасса, заявили в ЛНР

Киев достаточно быстро может решить проблему блокады Донбасса, считает министр иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики, полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего.
Обновлено в 11:30
Шоу-бизнес

Тимати показал беременный живот своей подруги

Тимати опубликовал несколько совместных фото с возлюбленной, на которых легко различим заметно округлившийся живот.
Обновлено в 10:21
Экономика

Недельная инфляция в России замедлилась до нуля

С 28 мая по 3 июня инфляция в России была на нулевом уровне, следует из данных Росстата.
Обновлено в 09:43
Общество

Град размером с пятирублевую монету выпал в Симферополе

На окраине Симферополя выпал град размером с пятирублевую монету. Очевидцы прислали фото и видео в редакцию Крыминформа.
Обновлено в 08:41
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное