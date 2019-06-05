Армия и оружие

США пожаловались на перехват своего самолета российским Су-35Газета.Ru вчера в 23:20

Пресс-служба американского шестого флота проинформировала о том, что над Средиземным морем российский Су-35 перехватил разведывательный самолет США. Об это сообщается на сайте флота. Американские военные считают действия российского самолета небезопасными.
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В США возмущены «небезопасным» перехватом самолета российским Су-35

Газета.Ru01:47

В США заявили, что российский Су-35 провел небезопасный перехват американского самолета

ТАССвчера в 23:03

США пожаловались на «небезопасный» перехват своего самолета российским Су-35

Известиявчера в 23:01

Главные новости к утру 5 июня

Коммерсантъ00:00

В США заявили о «небезопасном» перехвате самолёта российским Су-35

RT на русскомвчера в 22:47

В США заявили о «небезопасном» перехвате Су-35 американского самолета

РБКвчера в 22:34

В США заявили о «небезопасном» перехвате самолета российским Су-35

РИА Новостивчера в 22:28
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 02:55, Ашберн
Происшествия

Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии

Обновлено в 02:36
Политика

Медведев утвердил план реализации стратегии экологической безопасности

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил план реализации стратегии экологической безопасности России до 2025 года, соответствующее распоряжение размещено на сайте кабмина.
Обновлено в 02:17
Политика

Трамп не исключил военной операции США против Ирана

Президент США Дональд Трамп не исключает военной операции против Ирана, однако предпочел бы путь переговоров.
Обновлено в 02:28
Политика

Счетная палата назвала самое закрытое министерство России

Оказалось, что в России только четыре министерства из 22 можно назвать полностью открытыми: МВД, Минкультуры, Минфин и Минэнерго.
Обновлено вчера в 23:13
Общество

ФСБ потребовала от «Яндекса» ключи от шифрования

«Совершенно секретно»: Федеральная служба безопасности затребовала у «Яндекса» передать ей ключи для дешифровки данных пользователей сервисов «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск», сообщает РБК со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 07:04
Политика

Трамп устроил в Лондоне торжественный ужин в честь принца Чарльза

Президент США Дональд Трамп во второй день своего государственного визита в Великобританию сам выступил в роли хозяина и пригласил своих гостей, в числе которых был принц Уэльский Чарльз с супругой Камиллой, на торжественный ужин.
Обновлено вчера в 19:44
Общество

Названы самые чистые и самые грязные регионы России

Общественная организация «Зеленый патруль» составила рейтинг самых грязных регионов России по итогам весны 2019 года.
Обновлено в 02:03
Общество

Минюст предложил ввести новый вид алиментов

Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
Обновлено вчера в 14:00
Политика

ВСУ обстреляли мечеть в Донецке во время мусульманского праздника

Обновлено вчера в 04:19
Хоккей

Агент: Павел Дацюк вскоре станет игроком «Автомобилиста»

Бывший нападающий петербургского СКА Павел Дацюк в скором времени может подписать контракт с екатеринбургским «Автомобилистом».
Обновлено в 02:27
Экономика

Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роуминга

С декабря 2018 года по май 2019 года средние расценки на мобильную связь в России поднялись на три процента, с 255 до 262 рублей в месяц.
Обновлено в 02:40
Происшествия

Путин прокомментировал взрывы на заводе в Дзержинске

Необходимо выяснить, как устранялись выявленные еще в апреле нарушения на заводе "Кристалл" в Дзержинске, где в минувшую субботу произошли взрывы, заявил президент Владимир Путин, добавив, что поговорит на эту тему с прокуратурой.
Обновлено вчера в 10:26
Происшествия

В Барнауле аварийно приземлился летевший из Турции Boeing

В Барнауле совершил нештатную посадку лайнер Boeing 757-200, выполнявший рейс из Антальи. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.
Обновлено в 02:16
Политика

Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»

Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Спорт

Россия проиграла Бельгии в матче Лиги наций

Женская сборная России по волейболу потерпела поражение от Бельгии в матче третьего тура предварительного этапа Лиги наций.
Обновлено вчера в 16:56
Общество

Троллейбусный завод «Тролза» сообщил о массовом сокращении работников

Всего в компании работает 800 человек. «Тролза», ранее «Завод имени Урицкого», — крупнейший в России производитель троллейбусов.
Обновлено в 01:53
Общество

Запрет полицейским выезжать за границу Верховный суд признал законным

Иск бывшего сотрудника Госавтоинспекции о признании незаконным приказа МВД России, который запрещает работникам ведомства с допуском к гостайне свободный выезд за границу, отклонил Верховный суд страны.
Обновлено в 02:25
Политика

Бойко возглавит объединенную оппозицию юго-востока Украины

По словам одного из источников, объединение даст оппозиционерам возможность дополнительно заработать более 5% и «войти в Верховную раду не просто небольшой группой депутатов, а серьезной политической силой, способной влиять на повестку».
Обновлено вчера в 20:12
Кино

На съемках фильма о Джеймсе Бонде произошел взрыв

Обновлено вчера в 22:48
Авто

АвтоВАЗ отзывает автомобили Lada Xray из-за серьезной поломки

Обновлено вчера в 20:15
Экономика

Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России

Всемирный Банк сообщил о рекордном росте российской экономики в 2018 году, говорится в докладе "Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций".
Обновлено в 01:25
Футбол

Скончался бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) швед Леннарт Юханссон скончался в возрасте 89 лет, сообщается на сайте Шведского футбольного союза.
Обновлено в 02:49
Шоу-бизнес

Булановой было тяжело смотреть сериал, якобы являющийся ее биографией

Обновлено в 01:48
Происшествия

МАК подготовил промежуточный отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный отчет о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Шереметьево, которое произошло 5 мая.
Обновлено вчера в 20:32
Общество

На Кубани определят еще 30 полигонов для размещения ТБО

В настоящее время край формирует заявку в Минприроды России для определения еще 30 мест размещения отходов.
Обновлено вчера в 16:56
Игры

Опубликован первый тизер Watch Dogs Legion

Вчера появилась первая информация о будущем проекте Watch Dogs Legion. Название подтвердил редактор Kotaku Джейсон Шрайер.
Обновлено в 01:38
Общество

Forbes назвал Рианну самой богатой певицей в мире

Самой высокооплачиваемой певицей в мире по версии журнала Forbes стала Рианна.
Обновлено вчера в 16:32
Экономика

Bloomberg: Deutsche Bank конфисковал 20 т венесуэльского золота

Немецкий Deutsche Bank принял решение взять под свой контроль 20 т золота, принадлежащего Венесуэле, в связи с невыплатой ей платежей по кредиту, полученному в 2016 году.
Обновлено вчера в 15:55
Финансы

Американский рынок вырос после намеков о снижении ключевой ставки

Инвесторы расценили заявления главы ФРС как явное указание на скорое понижение ключевой ставки.
Обновлено в 02:15
Общество

У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях

У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».
Обновлено 03 июня в 17:45
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