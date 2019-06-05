Армия и оружие
США пожаловались на перехват своего самолета российским Су-35Газета.Ru вчера в 23:20
Пресс-служба американского шестого флота проинформировала о том, что над Средиземным морем российский Су-35 перехватил разведывательный самолет США. Об это сообщается на сайте флота. Американские военные считают действия российского самолета небезопасными.
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Происшествия
Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии
Обновлено в 02:36
Политика
Медведев утвердил план реализации стратегии экологической безопасности
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил план реализации стратегии экологической безопасности России до 2025 года, соответствующее распоряжение размещено на сайте кабмина.
Обновлено в 02:17
Политика
Трамп не исключил военной операции США против Ирана
Президент США Дональд Трамп не исключает военной операции против Ирана, однако предпочел бы путь переговоров.
Обновлено в 02:28
Политика
Счетная палата назвала самое закрытое министерство России
Оказалось, что в России только четыре министерства из 22 можно назвать полностью открытыми: МВД, Минкультуры, Минфин и Минэнерго.
Обновлено вчера в 23:13
Общество
ФСБ потребовала от «Яндекса» ключи от шифрования
«Совершенно секретно»: Федеральная служба безопасности затребовала у «Яндекса» передать ей ключи для дешифровки данных пользователей сервисов «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск», сообщает РБК со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 07:04
Политика
Трамп устроил в Лондоне торжественный ужин в честь принца Чарльза
Президент США Дональд Трамп во второй день своего государственного визита в Великобританию сам выступил в роли хозяина и пригласил своих гостей, в числе которых был принц Уэльский Чарльз с супругой Камиллой, на торжественный ужин.
Обновлено вчера в 19:44
Общество
Названы самые чистые и самые грязные регионы России
Общественная организация «Зеленый патруль» составила рейтинг самых грязных регионов России по итогам весны 2019 года.
Обновлено в 02:03
Общество
Минюст предложил ввести новый вид алиментов
Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
Обновлено вчера в 14:00
Политика
ВСУ обстреляли мечеть в Донецке во время мусульманского праздника
Обновлено вчера в 04:19
Хоккей
Агент: Павел Дацюк вскоре станет игроком «Автомобилиста»
Бывший нападающий петербургского СКА Павел Дацюк в скором времени может подписать контракт с екатеринбургским «Автомобилистом».
Обновлено в 02:27
Экономика
Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роуминга
С декабря 2018 года по май 2019 года средние расценки на мобильную связь в России поднялись на три процента, с 255 до 262 рублей в месяц.
Обновлено в 02:40
Происшествия
Путин прокомментировал взрывы на заводе в Дзержинске
Необходимо выяснить, как устранялись выявленные еще в апреле нарушения на заводе "Кристалл" в Дзержинске, где в минувшую субботу произошли взрывы, заявил президент Владимир Путин, добавив, что поговорит на эту тему с прокуратурой.
Обновлено вчера в 10:26
Происшествия
В Барнауле аварийно приземлился летевший из Турции Boeing
В Барнауле совершил нештатную посадку лайнер Boeing 757-200, выполнявший рейс из Антальи. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.
Обновлено в 02:16
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Спорт
Россия проиграла Бельгии в матче Лиги наций
Женская сборная России по волейболу потерпела поражение от Бельгии в матче третьего тура предварительного этапа Лиги наций.
Обновлено вчера в 16:56
Общество
Троллейбусный завод «Тролза» сообщил о массовом сокращении работников
Всего в компании работает 800 человек. «Тролза», ранее «Завод имени Урицкого», — крупнейший в России производитель троллейбусов.
Обновлено в 01:53
Общество
Запрет полицейским выезжать за границу Верховный суд признал законным
Иск бывшего сотрудника Госавтоинспекции о признании незаконным приказа МВД России, который запрещает работникам ведомства с допуском к гостайне свободный выезд за границу, отклонил Верховный суд страны.
Обновлено в 02:25
Политика
Бойко возглавит объединенную оппозицию юго-востока Украины
По словам одного из источников, объединение даст оппозиционерам возможность дополнительно заработать более 5% и «войти в Верховную раду не просто небольшой группой депутатов, а серьезной политической силой, способной влиять на повестку».
Обновлено вчера в 20:12
Кино
На съемках фильма о Джеймсе Бонде произошел взрыв
Обновлено вчера в 22:48
Авто
АвтоВАЗ отзывает автомобили Lada Xray из-за серьезной поломки
Обновлено вчера в 20:15
Экономика
Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России
Всемирный Банк сообщил о рекордном росте российской экономики в 2018 году, говорится в докладе "Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций".
Обновлено в 01:25
Футбол
Скончался бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон
Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) швед Леннарт Юханссон скончался в возрасте 89 лет, сообщается на сайте Шведского футбольного союза.
Обновлено в 02:49
Происшествия
МАК подготовил промежуточный отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный отчет о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Шереметьево, которое произошло 5 мая.
Обновлено вчера в 20:32
Общество
На Кубани определят еще 30 полигонов для размещения ТБО
В настоящее время край формирует заявку в Минприроды России для определения еще 30 мест размещения отходов.
Обновлено вчера в 16:56
Игры
Опубликован первый тизер Watch Dogs Legion
Вчера появилась первая информация о будущем проекте Watch Dogs Legion. Название подтвердил редактор Kotaku Джейсон Шрайер.
Обновлено в 01:38
Общество
Forbes назвал Рианну самой богатой певицей в мире
Самой высокооплачиваемой певицей в мире по версии журнала Forbes стала Рианна.
Обновлено вчера в 16:32
Экономика
Bloomberg: Deutsche Bank конфисковал 20 т венесуэльского золота
Немецкий Deutsche Bank принял решение взять под свой контроль 20 т золота, принадлежащего Венесуэле, в связи с невыплатой ей платежей по кредиту, полученному в 2016 году.
Обновлено вчера в 15:55
Финансы
Американский рынок вырос после намеков о снижении ключевой ставки
Инвесторы расценили заявления главы ФРС как явное указание на скорое понижение ключевой ставки.
Обновлено в 02:15
Общество
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».
Обновлено 03 июня в 17:45