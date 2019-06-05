США пожаловались на перехват своего самолета российским Су-35Газета.Ru вчера в 23:20

Пресс-служба американского шестого флота проинформировала о том, что над Средиземным морем российский Су-35 перехватил разведывательный самолет США. Об это сообщается на сайте флота. Американские военные считают действия российского самолета небезопасными.

США пожаловались на перехват своего самолета российским Су-35

Политика Медведев утвердил план реализации стратегии экологической безопасности Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил план реализации стратегии экологической безопасности России до 2025 года, соответствующее распоряжение размещено на сайте кабмина.

Политика Трамп не исключил военной операции США против Ирана Президент США Дональд Трамп не исключает военной операции против Ирана, однако предпочел бы путь переговоров.

Политика Счетная палата назвала самое закрытое министерство России Оказалось, что в России только четыре министерства из 22 можно назвать полностью открытыми: МВД, Минкультуры, Минфин и Минэнерго.

Общество ФСБ потребовала от «Яндекса» ключи от шифрования «Совершенно секретно»: Федеральная служба безопасности затребовала у «Яндекса» передать ей ключи для дешифровки данных пользователей сервисов «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск», сообщает РБК со ссылкой на источники.

Политика Трамп устроил в Лондоне торжественный ужин в честь принца Чарльза Президент США Дональд Трамп во второй день своего государственного визита в Великобританию сам выступил в роли хозяина и пригласил своих гостей, в числе которых был принц Уэльский Чарльз с супругой Камиллой, на торжественный ужин.

Общество Названы самые чистые и самые грязные регионы России Общественная организация «Зеленый патруль» составила рейтинг самых грязных регионов России по итогам весны 2019 года.

Общество Минюст предложил ввести новый вид алиментов Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.

Хоккей Агент: Павел Дацюк вскоре станет игроком «Автомобилиста» Бывший нападающий петербургского СКА Павел Дацюк в скором времени может подписать контракт с екатеринбургским «Автомобилистом».

Экономика Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роуминга С декабря 2018 года по май 2019 года средние расценки на мобильную связь в России поднялись на три процента, с 255 до 262 рублей в месяц.

Происшествия Путин прокомментировал взрывы на заводе в Дзержинске Необходимо выяснить, как устранялись выявленные еще в апреле нарушения на заводе "Кристалл" в Дзержинске, где в минувшую субботу произошли взрывы, заявил президент Владимир Путин, добавив, что поговорит на эту тему с прокуратурой.

Происшествия В Барнауле аварийно приземлился летевший из Турции Boeing В Барнауле совершил нештатную посадку лайнер Boeing 757-200, выполнявший рейс из Антальи. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

Политика Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1» Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Спорт Россия проиграла Бельгии в матче Лиги наций Женская сборная России по волейболу потерпела поражение от Бельгии в матче третьего тура предварительного этапа Лиги наций.

Общество Троллейбусный завод «Тролза» сообщил о массовом сокращении работников Всего в компании работает 800 человек. «Тролза», ранее «Завод имени Урицкого», — крупнейший в России производитель троллейбусов.

Общество Запрет полицейским выезжать за границу Верховный суд признал законным Иск бывшего сотрудника Госавтоинспекции о признании незаконным приказа МВД России, который запрещает работникам ведомства с допуском к гостайне свободный выезд за границу, отклонил Верховный суд страны.

Политика Бойко возглавит объединенную оппозицию юго-востока Украины По словам одного из источников, объединение даст оппозиционерам возможность дополнительно заработать более 5% и «войти в Верховную раду не просто небольшой группой депутатов, а серьезной политической силой, способной влиять на повестку».

Экономика Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России Всемирный Банк сообщил о рекордном росте российской экономики в 2018 году, говорится в докладе "Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций".

Футбол Скончался бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) швед Леннарт Юханссон скончался в возрасте 89 лет, сообщается на сайте Шведского футбольного союза.

Происшествия МАК подготовил промежуточный отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный отчет о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Шереметьево, которое произошло 5 мая.

Общество На Кубани определят еще 30 полигонов для размещения ТБО В настоящее время край формирует заявку в Минприроды России для определения еще 30 мест размещения отходов.

Игры Опубликован первый тизер Watch Dogs Legion Вчера появилась первая информация о будущем проекте Watch Dogs Legion. Название подтвердил редактор Kotaku Джейсон Шрайер.

Общество Forbes назвал Рианну самой богатой певицей в мире Самой высокооплачиваемой певицей в мире по версии журнала Forbes стала Рианна.

Экономика Bloomberg: Deutsche Bank конфисковал 20 т венесуэльского золота Немецкий Deutsche Bank принял решение взять под свой контроль 20 т золота, принадлежащего Венесуэле, в связи с невыплатой ей платежей по кредиту, полученному в 2016 году.

Финансы Американский рынок вырос после намеков о снижении ключевой ставки Инвесторы расценили заявления главы ФРС как явное указание на скорое понижение ключевой ставки.