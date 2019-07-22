Армия и оружие
США пожаловались на агрессивные маневры венесуэльского Су-30Национальная служба новостей вчера в 00:54
Южное командование вооруженных сил США заявило о том, что истребитель Су-30 ВВС Венесуэлы агрессивно преследовал американский разведывательный самолет EP-3. В подтверждение американские военные опубликовали видеозапись встречи двух самолетов. Отмечается, что она произошла 19 июля, передает RT.
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