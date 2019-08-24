Политика
США повысят пошлины на китайские товарыRambler News Service вчера в 04:08
Президент США Дональд Трамп заявил в Twitter о повышении пошлин на китайские товары с осени, мотивировав это «политическим решением» Китая ввести пошлины на американские товары общей стоимостью $75 млрд.
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Пекин выразил протест из-за решения Вашингтона вновь повысить пошлины на китайские товары
Эхо Москвывчера в 08:30
Трамп выразил готовность к переговорам после повышения пошлин на товары КНР
РИА Новости23 августа в 23:43
Китай введет новые пошлины на американские товары стоимостью $75 млрд
Реальное время23 августа в 08:58
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 07:13, Ашберн
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Обновлено 22 августа в 08:13
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В Берлине по подозрению в убийстве гражданина Грузии задержан россиянин.
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В главном поединке турнира Bellator 225, который прошел в США, российский боец ММА Сергей Харитонов отправил в нокаут американца Мэтта Митриона.
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АвтоВАЗ оснастил автомобили LADA Vesta новыми ограничителями дверей в рамках промежуточного обновления.
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В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
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Политика
Елизавета II пожаловалась на Трампа, испортившего ее газон
Королева Британи Елизавета II посетовала на то, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп испортил газон на лужайке перед Букингемским двором.
Обновлено вчера в 22:37
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Медики предупредили об опасности ощущения пульсации в шее
Американские медики заявили, что чаще всего пульсация в шее возникает из-за тревожности, что имеет связь с повышенным давлением.
Обновлено вчера в 11:58
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В Харькове обвалился автомобильный мост
Автомобильный мост обрушился в Харькове утром в воскресенье, пострадавших нет, сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.
Обновлено в 03:55
Кино
Кит Харингтон сыграет в новом фильме киновселенной Marvel
В скором времени начнется работа над кинолентами «Блэйд», «Черная Пантера 2», «Капитан Марвел 2» и «Стражи Галактики 3». Есть вероятность, что Харингтон появится в одном из необъявленных проектов, например, в новой «Фантастической четверке» или «Людях Икс».
Обновлено вчера в 04:59
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы
В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
Обновлено 23 августа в 07:17
Общество
Кадыров открыл в Чечне самую большую мечеть Европы
Самая большая мечеть в Европе открылась в городе Шали в Чечне. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщает РИА Новости.
Обновлено 23 августа в 07:14
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
Обновлено вчера в 20:21
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Джереми Кларксон рассказал, как Елизавета II помогла ему похудеть
Обновлено вчера в 21:18
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Обновлено вчера в 15:57
Армия и оружие
ВВС Израиля вторглись в воздушное пространство Ливана
Авиационная группа, состоящая из истребителей ВВС Израиля, совершила облет над столицей Ливана и южными городами.
Обновлено в 05:08
Общество
Кириенко поблагодарил деятелей культуры за участие в «Тавриде-АРТ»
Первый замглавы администрации президента РФ, председатель оргкомитета фестиваля "Таврида-АРТ" Сергей Кириенко поблагодарил деятелей культуры России за приезд и проведение мастер-классов на форуме.
Обновлено в 06:53
Культура
Петр Мамонов попросил привезти ему диски с проповедями в реанимацию
Состояние здоровья российского актера и музыканта Петра Мамонова стабильное, наблюдается положительная динамика.
Обновлено в 05:16
Шоу-бизнес
Ксения Собчак посмеялась над постами Лопыревой в Instagram
Напомним, что 24 августа телеведущая и модель Виктория Лопырева разместила в своём Instagram-е пост с вопросом о том, что имеет большее значение для красоты женщины: «грудь или попа».
Обновлено в 03:40
Армия и оружие
Путин поручил подготовить ответ на ракетные испытания США
Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны и Министерству иностранных дел проанализировать уровень угрозы и принять меры симметричного характера в ответ на проведенные США испытания крылатой ракеты наземного базирования, которая до расторжения Договора РСМД была запрещена, сообщает RT.
Обновлено 23 августа в 11:47
Политика
США намерены помешать Китаю купить украинский завод «Мотор Сич»
Советник президента США по вопросам национальной обороны Джон Болтон намерен помешать приобретению группой компаний, в том числе китайской Beijing Skyrizon Aviation, украинского предприятия «Мотор Сич», сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в американской администрации.
Обновлено вчера в 10:09
Общество
В британских аэропортах снимут ограничения на провоз жидкостей
В настоящее время практически во всех аэропортах мира действуют одинаковые ограничения на провоз жидкости: в салон самолета можно брать только емкости объемом не более 100 мл, в общей сложности один пассажир может провезти не более литра.
Обновлено в 06:46