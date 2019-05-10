США повысили пошлины на товары из КитаяСуть событий 01:30

Решение о повышении пошлин на китайские товары, о котором президент США Дональд Трамп объявил в воскресенье, вступило в силу. Ожидается, что Китай ответить на этот шаг зеркально. Об этом в пятницу сообщает агентство Kyodo.

США повысили пошлины на товары из Китая

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