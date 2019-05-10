Политика
США повысили пошлины на товары из КитаяСуть событий 01:30
Решение о повышении пошлин на китайские товары, о котором президент США Дональд Трамп объявил в воскресенье, вступило в силу. Ожидается, что Китай ответить на этот шаг зеркально. Об этом в пятницу сообщает агентство Kyodo.
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Армия и оружие
Трамп отреагировал на ракетные пуски в КНДР
Президент США Дональд Трамп прокомментировал пуск КНДР баллистических ракет малого радиуса действия.
Обновлено в 20:42
Шоу-бизнес
В Камбодже Айза Анохина попала в реанимацию
Обновлено в 12:06
Политика
На Украине раскрыли будущее железнодорожного сообщения с Россией
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено в 18:29
Общество
Перекрывавшая МКАД певица отметила День Победы танцем на шесте
Певица Оксана Яковлева, которая в прошлом году ради съемок видеоклипа перекрывала МКАД, поздравила подписчиков с Днем Победы, опубликовав видео с танцем на шесте.
Обновлено в 11:59
Общество
Умер самый пожилой житель России
Самый пожилой житель России, долгожитель из Ингушетии Аппаз Илиев скончался в возрасте 123 лет, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.
Обновлено в 15:54
Общество
В США посадили в тюрьму дочь российского дальнобойщика
В США вынесли приговор уроженке России и гражданке Германии Анне Сорокиной за хищение более 200 тысяч долларов.
Обновлено в 07:39
Политика
Коломойский назвал две вероятные должности Порошенко
После вступления в должность избранного президента Украины Владимира Зеленского действующий глава государства Петр Порошенко может претендовать на пост министра иностранных дел или украинского посла в Соединенных Штатах.
Обновлено в 13:07
Культура
Скончался известный комик Фредди Старр
Британский комик, актер, пародист и певец Фредди Старр умер в Испании в возрасте 76 лет.
Обновлено в 08:47
Футбол
Давид Луис продлил контракт с «Челси»
Защитник продлил соглашение с клубом до лета 2021 года. Предыдущий контракт истекал по окончании нынешнего сезона.
Обновлено в 14:26
Шоу-бизнес
Бритни Спирс вышла из зала суда босиком
Обновлено в 20:19
Происшествия
Австралийский пилот летел в одиночку без сознания в течение 40 минут
В Австралии пилот-стажер летел без сознания в течение 40 минут, пишет ABC со ссылкой на Австралийское бюро транспортной безопасности.
Обновлено в 19:00
Кино
Актёр «Игры престолов» не исключил появление нового дракона в сериале
Акётр «Игры престолов» Йохан Филип Асбек не исключил, что в пятом эпизоде последнего сезона сериала может появиться новый дракон.
Обновлено в 20:19
Общество
В МВД анонсировали ужесточение требований к производителям автобусов
Ужесточение требований к производителям автобусов ожидается до 2025 года, комплексный план по стандартизации уже подготовлен, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-центре МВД России.
Обновлено в 20:09
Кино
Умерла народная артистка России Нелли Корниенко
Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.
Обновлено в 11:21
Кино
Первый канал покажет документальный фильм в память о Доренко
Первый канал в субботу, 11 мая, покажет документальный фильм в память о журналисте Сергее Доренко, погибшем 9 мая в Москве.
Обновлено в 15:06
Шоу-бизнес
Конфликт Самбурской и режиссёра Яковлева набирает обороты
Конфликт режиссёра Театра на Малой Бронной Антона Яковлева и актрисы Настасьи Самбурской обрастает новыми подробностями.
Обновлено в 08:53
Армия и оружие
Корабль США зашёл в территориальные воды Венесуэлы
Обновлено в 20:36
Путешествия
Федор Конюхов завершил первый этап кругосветного путешествия
Федор Конюхов завершил первый этап кругосветного плавания на весельной лодке "АКРОС": российский путешественник добрался до "предвестников" мыса Горн - островов Диего-Рамирес, за которыми располагается сам мыс.
Обновлено в 07:01
Шоу-бизнес
Призвавшему отменить День Победы Виторгану напомнили о холокосте
Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на призыв актера Максима Виторгана отказаться от широкого празднования Дня Победы.
Обновлено в 09:06
Авто
Назвали идеальный автомобиль для долгих летних путешествий
Обновлено в 07:37
Происшествия
Под Саратовом два человека погибли в ДТП с автобусом
Легковой автомобиль и автобус, следовавший по маршруту Волжский - Саранск, столкнулись в ночь на субботу на трассе в Саратовской области, в результате погибли два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
Обновлено в 19:54
Общество
Гороскоп на 10 мая: Девы будут фонтанировать идеями, а Весы – перекладывать бумажки
Быть может, его будет удивлять инертность окружающих, но Рак сумеет найти нужные слова, чтобы раскачать их и зажечь своими идеями.
Обновлено вчера в 12:05
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата беспилотника США истребителем ВКС РФ
Перехват российским самолетом американского ударного беспилотного летательного аппарата был заснят на видео и выложен в Сеть.
Обновлено вчера в 03:18
Энергетика
Энергетики в РФ готовят новшества, которые позволят сэкономить на электроэнергии
Пилотные проекты в электроэнергетике, которые позволят мелким и средним потребителям сэкономить на расходах на электричество стартуют с июля 2019 года в России, следует из материалов "Системного оператора" (диспетчер Единой энергосистемы РФ), а также из комментария соруководителя рабочей группы EnergyNet, директора АО "Т-Система" Олега Гринько.
Обновлено в 20:25
Политика
США призвали Венгрию не втягивать НАТО в споры с Украиной
Американская администрация призывает правительство Венгрии не втягивать Организацию Североатлантического договора (НАТО) в свой спор с властями Украины по поводу их закона о языке.
Обновлено в 15:54