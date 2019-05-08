Политика

США повысили пошлины на ряд китайских товаровРИА Новости вчера в 09:33

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что увеличит в пятницу пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25%, а также не исключил введения пошлин на другие товары.
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Китай примет ответные меры при повышении пошлин со стороны США

Вести.Финансвчера в 12:39

Китай выразил США протест по поводу планируемого одностороннего повышения пошлин

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Китай заявил о вынужденных контрмерах из-за повышения пошлин США

Коммерсантъвчера в 15:57

США увеличат пошлины на ряд китайских товаров на 25%

RT на русскомвчера в 15:36

В Китае заявили, что готовы к любым действиям США в вопросе пошлин

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США с 10 мая повышают пошлины на китайские товары до 25%

Российская газетавчера в 10:37

Пошлины на импорт электроники из Китая в США повысятся в 2,5 раза

iXBT.com07 мая в 08:26
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Организатора аналога «Бессмертного полка» задержали в Киеве

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Лазарев опубликовал видео с сыном, поющим «Катюшу»

Российский певец Сергей Лазарев опубликовал видео со своим сыном Никитой, который поздравил ветеранов с Днем Победы.
Обновлено в 07:16
Политика

В Киеве участники акции «Бессмертный полк» прогнали националистов

Жители Киева стали одними из многочисленных участников шествия «Бессмертный полк» в День Победы.
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Политика

Трамп обвинил Китай в срыве торговой сделки

Обновлено вчера в 20:34
Происшествия

Уголовное дело возбудили на Украине из-за красного флага

Мужчина приехал на торжества по случаю годовщины Победы на велосипеде, к которому были привязаны красный флаг и георгиевская лента.
Обновлено в 08:19
Происшествия

Кокорина и Мамаева признали виновными и отправили в колонию

Александра Кокорина приговорили к 1 году и 6 месяцам, Павла Мамаева – к году и 5 месяцам.
Обновлено вчера в 09:33
Культура

Умер народный артист СССР Ариф Меликов

Народный артист СССР, композитор Ариф Меликов скончался в Баку на 86-м году жизни, сообщает пресс-служба Министерства культуры Азербайджана.
Обновлено в 06:17
Политика

На Красной площади прошел парад Победы

В Москве на Красной площади прошел парад по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Обновлено в 03:00
Экономика

HeadHunter проведет IPO по цене $13,5 за акцию

Рекрутинговый сервис HeadHunter установил цену размещения акций в рамках предстоящего IPO в $13,5 за ценную бумагу, говорится в материалах компании.
Обновлено в 07:22
Энергетика

Поставки венесуэльской нефти в США вновь опустились до нуля

Год назад (за неделю по 4 мая 2018 года) поставки венесуэльской нефти в США составляли 394 тысячи баррелей в день.
Обновлено вчера в 13:54
Общество

Стивен Сигал оценил парад Победы в Москве

Обновлено в 07:47
Политика

В Москве началось шествие «Бессмертного полка»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков накануне не исключил, что Владимир Путин также примет участие в шествии.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Пьяный мужчина угнал внедорожник, совершил ДТП и скрылся

Сегодня в 13:40 пьяный мужчина угнал Land Cruiser Prado от дома №38 в деревне Асаково городского округа Одинцово, а затем попал в ДТП и скрылся с места аварии, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес

Никита Пресняков обрадован результатами МРТ

Обновлено в 05:21
Футбол

Шесть игроков «Ливерпуля» - в команде недели Лиги чемпионов

УЕФА опубликовал команду недели Лиги чемпионов, созданную на основании фэнтази-очков, набранных футболистами.
Обновлено в 07:47
Армия и оружие

В Донбассе уничтожили сжигавшего одесситов в Доме профсоюзов боевика

"В своих интервью Козьма не скрывал того, что участвовал в поджоге Дома профсоюзов и даже гордился этим", - заявил Безсонов.
Обновлено в 05:08
Общество

МЧС: на Южный Урал идут грозы и сильный ветер

Обновлено в 05:50
Политика

К «Бессмертному полку» в Киеве примкнули люди с портретами порноактрисы и Рейгана

В Киеве к шествию «Бессмертного полка» присоединились люди с портретами порноактрисы, супергероев вселенной Marvel и 40-го президента США Рональда Рейгана, пишет украинское издание Gordon.ua.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес

Дочь Олега Ефремова: «Папа всегда любил только Нину Дорошину»

«Папа сказал, что он всегда любил только Нину», — рассказала Анастасия в документальном фильме «Женщины Олега Ефремова».
Обновлено в 02:00
Происшествия

В Сургуте силовики сорвали лётную акцию «Бессмертный полк»

В мэрии Сургута «Ура.ru» заявили, что не знают о срыве акции.
Обновлено в 07:28
Политика

Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения

Обновлено в 05:53
Политика

ЕС отказался отвечать на ультиматум Ирана

Евросоюз, Франция, ФРГ и Великобритания отказались отвечать на любые ультиматумы в связи с заявлением Ирана о возможном возобновлении работ по обогащению урана, передает РИА Новости.
Обновлено в 08:03
Политика

Путин присоединился к шествию «Бессмертный полк»

Владимир Путин присоединился к шествию "Бессмертного полка" в Москве. Президент участвует в этой акции уже в пятый раз.
Обновлено в 08:37
Общество

Ведущего Би-би-си уволили за сравнение сына Меган Маркл с шимпанзе

Обновлено в 07:03
Политика

Лукашенко отверг возможность свержения власти в Белоруссии

7 мая пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт прокомментировала появившуюся в Telegram информацию о том, что в структурах безопасности республики начались массовые задержания в связи с разоблачением заговора силовиков против Александра Лукашенко.
Обновлено в 06:28
Армия и оружие

В Сети появилось видео перехвата американского беспилотника

В Сети появилось видео перехвата американского ударного беспилотника, предположительно, российским боевым самолетом.
Обновлено в 00:49
Происшествия

Спасатели нашли тело четвертого погибшего при сходе лавины на Алтае

Спасатели нашли тело четвертого погибшего при сходе лавины в горах Алтая.
Обновлено в 03:24
Общество

Малахова удивил внешний вид гостей парада Победы

Обновлено в 05:26
Происшествия

Мужчину с георгиевской лентой задержали в Одессе

Полицейские задержали мужчину с георгиевской лентой в Одессе.
Обновлено в 06:26
Общество

Путин принял участие в шествии «Бессмертного полка»

На Красной площади в акции принял участие президент Владимир Путин. В руках президент держал потрет своего отца-фронтовика.
Обновлено в 08:13
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