Политика

США повысили пошлины на ряд китайских товаровРИА Новости 09:33

Повышение Соединенными Штатами пошлин на китайские товары суммой 200 миллиардов долларов с 10% до 25% вступит в силу 10 мая, сообщил федеральный реестр в среду.
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В Китае заявили, что будут вынуждены принять контрмеры на повышение пошлин со стороны США

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РБК09:44
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 12:46, Ашберн
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Хакеры взломали Binance и украли 7000 биткоинов

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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова опубликовала в своем фейсбуке скриншот с поздравлением МИД Украины по случаю окончания Второй мировой войны, он датирован 8 мая.
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Из поселка под Курганом из-за пожара эвакуируют жителей

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Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов

Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
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