Политика
США повысили пошлины на ряд китайских товаровРИА Новости 09:33
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что увеличит в пятницу пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25%, а также не исключил введения пошлин на другие товары.
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Происшествия
Суд признал Кокорина и Мамаева виновными
Обновлено в 07:59
Кино
Команда «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе
Любители ленты нашли ляп съемочной группы в финальном сезоне. Стакан с кофе был в кадре на 16–19 минуте.
Обновлено 06 мая в 14:01
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына
Первенец принца Гарри и Меган Маркл появился на свет рано утром 6 мая.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в США
Украинский певец Макс Барских попал в аварию в Лос-Анджелесе. Об этом он сообщил в инстаграме.
Обновлено в 07:40
Общество
Жителя Ярославля оштрафовали за неуважение к президенту Путину
Житель Ярославля Кирилл Попутников стал вторым гражданином, оштрафованным по статье о неуважении к власти.
Обновлено вчера в 23:16
Общество
Режим ЧС из-за лесных пожаров введен в двух районах Иркутской области
С северных районов в наиболее горимые центральные и южные районы Иркутской области министерством лесного комплекса производится передислокация пожарной и тяжелой техники для ликвидации лесных пожаров.
Обновлено вчера в 23:30
Армия и оружие
Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами
Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главнокомандующим Военно-морским флотом, соответствующий указ зачитал министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.
Обновлено в 05:21
Наука
В океане обнаружены бактерии с «мышьяковым дыханием»
Соединения мышьяка используют для дыхания некоторые экстремофильные микробы, обитающие в насыщенных им горячих источниках.
Обновлено 06 мая в 02:59
Общество
Город на Сицилии распродает дома по 1 евро
Издание отмечает, что приобрести здание за 1 евро можно при условии проведения в нем обязательного ремонта в течение года с момента сделки.
Обновлено в 06:12
Происшествия
В аэропорту Мьянмы потерпел крушение пассажирский самолет
В Мьянме потерпел крушение пассажирский самолет бангладешской авиакомпании Biman, сообщает издание The Myanmar Times.
Обновлено в 10:38
Политика
На планы Украины не признавать паспорта РФ отреагировали в Кремле
Российский пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что Россия будет делать, если Украина не признает выданные в Донбассе российские паспорта.
Обновлено в 06:24
Происшествия
Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»
Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 10:00
Политика
Невъездной на Украину актер Мерзликин пересек госграницу через поле
Обновлено вчера в 17:41
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Общество
Генеральная репетиция парада Победы прошла на Красной площади
Генеральная репетиция парада, приуроченного к 74-летию Победы в Великой Отечественной войне, завершилась на Красной площади, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Обновлено вчера в 04:28
Финансы
ЦБ резко перевел свои активы из США в Китай
Всего на конец 2018 года общий объем активов ЦБ в иностранной валюте и золоте составлял $473,9 млрд.
Обновлено вчера в 13:28
Общество
Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей
Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.
Обновлено вчера в 11:28
Происшествия
Появились первые данные с черных ящиков сгоревшего SSJ 100
Обновлено вчера в 11:52
Политика
Зеленский поставил в один ряд ветеранов ВОВ и боевиков УПА
Новоизбранный лидер Украины, поздравляя сограждан с Днём памяти и примирения, который был введён Радой в рамках декоммунизации, поставил в один ряд ветеранов Великой Отечественной войны и боевиков Организации украинских националистов (запрещена в России), которые во времена войны сотрудничали с фашистами.
Обновлено в 11:07
Хоккей
Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира
Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Обновлено в 03:01
Экономика
Минсельхоз предложил сохранить нулевую пошлину на экспорт пшеницы
Минсельхоз предложил продлить действие нулевой пошлины на экспорт пшеницы, говорится в проекте постановления правительства России.
Обновлено в 10:30
Происшествия
Из поселка под Курганом из-за пожара эвакуируют жителей
Обновлено в 08:28
Футбол
Семак о матче с ЦСКА: опустошенность эмоциональная есть
Главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак заявил, что перед предстоящим матчем чемпионата России с московским ЦСКА у команды есть эмоциональная опустошенность.
Обновлено в 04:30
Происшествия
В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс
В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Друзья рассказали о погибших туристах при сходе лавины на Алтае
Семеро туристов из Новосибирска погибли под лавиной в горах Алтая. Тела троих были обнаружены утром 8 мая.
Обновлено в 09:48
Политика
Акимов оценил долю обеспеченных широкополосным интернетом россиян
Более 73% населения России обеспечены доступом к широкополосному интернету, заявил вице-премьер Максим Акимов в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Обновлено в 10:18
Авто
Фанаты Lada сделают идеальный Largus
Группа энтузиастов под руководством путешественника Петра Груздева построит «идеальную» версию универсала LADA Largus, приспособленную для туризма, коммерческого использования и повседневной эксплуатации.
Обновлено в 07:00