Политика

США увеличат пошлины на ряд китайских товаров на 25%RT на русском 15:36

США повысят пошлины на ряд китайских товаров на сумму $200 млрд с 10 до 25%. Об этом сообщается в федеральном реестре Соединённых Штатов.
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Китай примет ответные меры при повышении пошлин со стороны США

Вести.Финанс12:39

США увеличат пошлины на ряд китайских товаров на 25%

RT на русском15:36

В Китае заявили, что будут вынуждены принять контрмеры на повышение пошлин со стороны США

ТАСС12:06

Китай заявил о вынужденных контрмерах из-за повышения пошлин США

Коммерсантъ15:57

США с 10 мая повышают пошлины на китайские товары до 25%

Российская газета10:37

США повысили пошлины на ряд китайских товаров

РИА Новости09:33

Пошлины на импорт электроники из Китая в США повысятся в 2,5 раза

iXBT.comвчера в 08:26
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Авто

Mercedes представил рублевый ценник на обновленный GLC и GLC Coupe

Обновлено в 08:20
Политика

Трамп ввел новые санкции против Ирана

Президент США Дональд Трамп подписал в среду исполнительный указ о санкциях в отношении добычи и производства металлов в Иране.
Обновлено в 15:33
Здоровье

Во Франции запретили опасную пищевую добавку Е171

С января будущего года во Франции не будут производить либо импортировать продукты питания, в которых присутствует популярная пищевая добавка E171, или диоксид титана, сообщает немецкое издание «Центр здоровья».
Обновлено в 04:34
Происшествия

Кокорин и Мамаев получили реальные сроки

Пресненский суд признал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева виновными в умышленном нанесении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком один год и шесть месяцев и один год и пять месяцев общего режима соответственно, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:22
Политика

Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА

Обновлено в 15:08
Политика

В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»

Ранее Помпео заявил, что США не должны позволить России продолжить реализацию «Северного потока — 2».
Обновлено в 14:03
Технологии

«Альфа-Банк» обновил логотип и фирменный шрифт

В дополнительной версии логотипа на смену сложной и избыточной конструкции "А Альфа-Банк" пришел облегченный вариант, где литера А интегрирована в полное название.
Обновлено в 04:41
Футбол

Лукас Моура – о победном хет-трике: Лучший момент в моей карьере

Обновлено в 17:55
Наука

Создан фотодиод, генерирующий электричество от ночного охлаждения

В отличие от фотоэлементов, использующих поступающую энергию, в основе работы новой системы лежит отрицательный эффект при охлаждении поверхности.
Обновлено вчера в 08:25
Футбол

«Тоттенхэм» обыграл «Аякс» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов

Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" в гостях одержал победу над голландским "Аяксом" со счетом 3:2 в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и вышел в финал турнира.
Обновлено в 17:01
Политика

Россия высылает двух шведских дипломатов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала данные о решении Москвы выслать двух шведских дипломатов в ответ на отказ в выдаче дипломатических виз нескольким сотрудникам российского посольства.
Обновлено в 09:53
Футбол

Реконструкция «Сантьяго Бернабеу» продлится 39 месяцев

Обновлено в 16:49
Путешествия

Туристов в Японии попросили не есть на ходу

Власти Японии просят туристов отказаться от еды на ходу, потому что это может привести к травмам. Об этом сообщает издание Japan Times.
Обновлено в 01:04
Общество

Минтруд назвал число ветеранов Великой Отечественной войны в России

В целом по России осталось 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц и членов семей.
Обновлено в 15:56
Армия и оружие

Мадуро уволил 55 военных за причастность к попытке госпереворота

Бывший глава Боливарианской службы национальной разведки генерал Мануэль Фигера и еще 54 военнослужащих были уволены из рядов Вооруженных сил Венесуэлы за причастность к мятежу 30 апреля.
Обновлено в 18:19
Шоу-бизнес

Никита Ефремов закрутил роман с ведущей «Орла и Решки» Марией Иваковой

Звезд узнали зрители, которые также пришли на спортивное мероприятие: они-то и поделились подробностями свидания Ефремова и Иваковой с журналистами.
Обновлено в 12:55
Происшествия

В Москве задержали участницу Pussy Riot Веронику Никульшину

Обновлено в 13:03
Происшествия

Самолет бангладешской авиакомпании упал в аэропорту Мьянмы

Обновлено в 11:16
Происшествия

Иркутск заволокло дымом от лесных пожаров

Иркутск вечером 8 мая заволокло дымом от природных пожаров. На улицах города стоит сильных запах гари.
Обновлено в 10:47
Происшествия

Из поселка под Курганом из-за пожара эвакуируют жителей

Обновлено в 08:28
Космос

Новые спутники ГЛОНАСС отправятся на орбиту Земли

Стало известно, что Национальная навигационная спутниковая система ГЛОНАСС будет дополнена новыми аппаратами уже в текущем году.
Обновлено вчера в 21:46
Кино

Россияне назвали любимые фильмы о войне

Более четверти опрошенных - 26 процентов - назвали фильм «В бой идут одни старики» Леонида Быкова своей любимой картиной о Великой Отечественной войне.
Обновлено в 08:45
Гаджеты

Новый Android Q адаптирован для устройств с поддержкой 5G

Обновлено в 09:53
Культура

Скончался композитор Евгений Крылатов

В Москве скончался композитор Евгений Крылатов. Об этом на своей странице в Twitter сообщил телеведущий Андрей Малахов.
Обновлено в 05:18
Футбол

Месси плакал в раздевалке после разгрома от «Ливерпуля»

Обновлено в 16:02
Общество

В Загребе провели второе шествие «Бессмертного полка»

Обновлено в 15:26
Происшествия

В Подмосковье один человек погиб и трое пострадали в ДТП с автобусом

Обновлено в 16:21
Общество

Российских чиновников обяжут есть в школьных столовых за 69 рублей

Ранее 8 мая сообщалось, что министерство просвещения проведет всероссийский мониторинг школьного питания, чтобы в будущем разработать единую концепцию его организации.
Обновлено в 12:22
Экономика

Главный экономист ЕБРР: профицит российского бюджета позволит профинансировать нацпроекты

Правительство предполагает, что необходимо найти порядка 8% ВВП дополнительно к бюджету, и, безусловно, профицит бюджета это позволяет.
Обновлено в 12:00
Наука

У берегов Португалии земная кора может расслаиваться

В 1969 году гигантское землетрясение у побережья Португалии вызвало цунами, в результате которого погибло более десятка человек.
Обновлено в 02:43
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