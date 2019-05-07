Политика
США увеличат пошлины на ряд китайских товаров на 25%RT на русском 15:36
США повысят пошлины на ряд китайских товаров на сумму $200 млрд с 10 до 25%. Об этом сообщается в федеральном реестре Соединённых Штатов.
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 18:53, Ашберн
Политика
Трамп ввел новые санкции против Ирана
Президент США Дональд Трамп подписал в среду исполнительный указ о санкциях в отношении добычи и производства металлов в Иране.
Обновлено в 15:33
Здоровье
Во Франции запретили опасную пищевую добавку Е171
С января будущего года во Франции не будут производить либо импортировать продукты питания, в которых присутствует популярная пищевая добавка E171, или диоксид титана, сообщает немецкое издание «Центр здоровья».
Обновлено в 04:34
Происшествия
Кокорин и Мамаев получили реальные сроки
Пресненский суд признал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева виновными в умышленном нанесении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком один год и шесть месяцев и один год и пять месяцев общего режима соответственно, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:22
Политика
Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА
Обновлено в 15:08
Политика
В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»
Ранее Помпео заявил, что США не должны позволить России продолжить реализацию «Северного потока — 2».
Обновлено в 14:03
Технологии
«Альфа-Банк» обновил логотип и фирменный шрифт
В дополнительной версии логотипа на смену сложной и избыточной конструкции "А Альфа-Банк" пришел облегченный вариант, где литера А интегрирована в полное название.
Обновлено в 04:41
Наука
Создан фотодиод, генерирующий электричество от ночного охлаждения
В отличие от фотоэлементов, использующих поступающую энергию, в основе работы новой системы лежит отрицательный эффект при охлаждении поверхности.
Обновлено вчера в 08:25
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Аякс» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" в гостях одержал победу над голландским "Аяксом" со счетом 3:2 в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и вышел в финал турнира.
Обновлено в 17:01
Политика
Россия высылает двух шведских дипломатов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала данные о решении Москвы выслать двух шведских дипломатов в ответ на отказ в выдаче дипломатических виз нескольким сотрудникам российского посольства.
Обновлено в 09:53
Футбол
Реконструкция «Сантьяго Бернабеу» продлится 39 месяцев
Обновлено в 16:49
Путешествия
Туристов в Японии попросили не есть на ходу
Власти Японии просят туристов отказаться от еды на ходу, потому что это может привести к травмам. Об этом сообщает издание Japan Times.
Обновлено в 01:04
Общество
Минтруд назвал число ветеранов Великой Отечественной войны в России
В целом по России осталось 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц и членов семей.
Обновлено в 15:56
Армия и оружие
Мадуро уволил 55 военных за причастность к попытке госпереворота
Бывший глава Боливарианской службы национальной разведки генерал Мануэль Фигера и еще 54 военнослужащих были уволены из рядов Вооруженных сил Венесуэлы за причастность к мятежу 30 апреля.
Обновлено в 18:19
Шоу-бизнес
Никита Ефремов закрутил роман с ведущей «Орла и Решки» Марией Иваковой
Звезд узнали зрители, которые также пришли на спортивное мероприятие: они-то и поделились подробностями свидания Ефремова и Иваковой с журналистами.
Обновлено в 12:55
Происшествия
Иркутск заволокло дымом от лесных пожаров
Иркутск вечером 8 мая заволокло дымом от природных пожаров. На улицах города стоит сильных запах гари.
Обновлено в 10:47
Происшествия
Из поселка под Курганом из-за пожара эвакуируют жителей
Обновлено в 08:28
Космос
Новые спутники ГЛОНАСС отправятся на орбиту Земли
Стало известно, что Национальная навигационная спутниковая система ГЛОНАСС будет дополнена новыми аппаратами уже в текущем году.
Обновлено вчера в 21:46
Кино
Россияне назвали любимые фильмы о войне
Более четверти опрошенных - 26 процентов - назвали фильм «В бой идут одни старики» Леонида Быкова своей любимой картиной о Великой Отечественной войне.
Обновлено в 08:45
Гаджеты
Новый Android Q адаптирован для устройств с поддержкой 5G
Обновлено в 09:53
Культура
Скончался композитор Евгений Крылатов
В Москве скончался композитор Евгений Крылатов. Об этом на своей странице в Twitter сообщил телеведущий Андрей Малахов.
Обновлено в 05:18
Футбол
Месси плакал в раздевалке после разгрома от «Ливерпуля»
Обновлено в 16:02
Общество
В Загребе провели второе шествие «Бессмертного полка»
Обновлено в 15:26
Общество
Российских чиновников обяжут есть в школьных столовых за 69 рублей
Ранее 8 мая сообщалось, что министерство просвещения проведет всероссийский мониторинг школьного питания, чтобы в будущем разработать единую концепцию его организации.
Обновлено в 12:22
Экономика
Главный экономист ЕБРР: профицит российского бюджета позволит профинансировать нацпроекты
Правительство предполагает, что необходимо найти порядка 8% ВВП дополнительно к бюджету, и, безусловно, профицит бюджета это позволяет.
Обновлено в 12:00
Наука
У берегов Португалии земная кора может расслаиваться
В 1969 году гигантское землетрясение у побережья Португалии вызвало цунами, в результате которого погибло более десятка человек.
Обновлено в 02:43