США увеличат пошлины на ряд китайских товаров на 25%RT на русском 15:36

США повысят пошлины на ряд китайских товаров на сумму $200 млрд с 10 до 25%. Об этом сообщается в федеральном реестре Соединённых Штатов.

США увеличат пошлины на ряд китайских товаров на 25%

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