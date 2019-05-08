Политика
США повысили пошлины на ряд китайских товаровРИА Новости 09:33
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что увеличит в пятницу пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25%, а также не исключил введения пошлин на другие товары.
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Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 13:07
Армия и оружие
В Донецке раскрыли личность погибшего украинского диверсанта
В Донецке рассказали, что следственным органам удалось идентифицировать личность украинского диверсанта.
Обновлено в 12:46
Музыка
Волочкову оставили с тортом, но вырезали из программы Малахова
Каково же было удивление зрителей, когда Волочкову в праздничной программе они так и не увидели. Балерину из праздничного эфира вырезали.
Обновлено вчера в 17:08
Авто
Назван полный список косяков Chevrolet Niva
Chevrolet Niva разработана российскими инженерами АвтоВАЗа, а продажи модели стартовали еще в 2002 года.
Обновлено в 02:53
Футбол
Шакира обратилась к «Барселоне» после вылета из ЛЧ
Певица Шакира обратилась к игрокам «Барселоны» после вылета команды из Лиги чемпионов.
Обновлено в 14:13
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Аякс» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" в гостях одержал победу над голландским "Аяксом" со счетом 3:2 в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и вышел в финал турнира.
Обновлено в 17:01
Футбол
СМИ: «Зенит» и «Спартак» следят за голландским футболистом
Как сообщает De Telegraaf, «Зенит» и «Спартак» наблюдают за полузащитником Гусом Тилом.
Обновлено в 14:44
Игры
Симулятор выживания Conan Exiles обзавёлся новым дополнением и стал бесплатным до 12 мая
Компания Funcom объявила об очередных бесплатных выходных в симуляторе выживания Conan Exiles — акция стартовала сегодня и продлится до 12 мая включительно.
Обновлено в 15:51
Театры
Режиссер Яковлев прокомментировал уход Самбурской из театра
Обновлено в 06:06
Кино
Стакан Starbucks в «Игре престолов» оценили в миллиарды долларов
Скандал вокруг появления стакана Starbucks в четвертой серии восьмого сезона «Игры престолов» послужил бесплатной рекламой для популярной во всем мире сети кофеен.
Обновлено в 12:20
Футбол
Месси плакал в раздевалке после разгрома от «Ливерпуля»
Обновлено в 16:02
Политика
Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения опубликовал совместную фотографию со связной Украинской повстанческой армии, которая запрещена в России, а также капитаном первого ранга морской пехоты ВМФ СССР.
Обновлено в 15:08
Политика
Зеленский выступил за референдумы по декоммунизации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопрос переименования городов в рамках так называемой декоммунизации должен решаться на референдумах, заявил его советник Дмитрий Разумков.
Обновлено в 16:35
Происшествия
Появились данные с черных ящиков сгоревшего SSJ 100
Обновлено вчера в 11:15
Спорт
Battle Pass к The International 2019 добавили в Dota 2
Обновлено вчера в 17:22
ЖКХ
Власти Магнитогорска объяснили счета за ЖКХ у жильцов рухнувшего дома
Жители дома в Магнитогорске, пострадавшего от взрыва 31 декабря, получили квитанции по оплате ЖКХ с 1 апреля: в этот день людям официально разрешили вернуться в свои квартиры, так как дом был признан пригодным для проживания.
Обновлено в 12:58
Происшествия
Суд постановил уничтожить стул, которым дрался Кокорин
Обновлено в 11:34
Происшествия
В крови умершего вокалиста The Prodigy нашли кокаин, кодеин и алкоголь
Посмертный анализ крови вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта выявил следы алкоголя, кокаина и кодеина, сообщает Би-би-си.
Обновлено в 08:22
Происшествия
Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в США
Украинский певец Макс Барских попал в аварию в Лос-Анджелесе. Об этом он сообщил в инстаграме.
Обновлено в 07:40
Политика
Путин проверил, как реализуются национальные проекты
Президент Российской Федерации Владимир Путин провёл заседание Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, на котором потребовал от чиновников не давать гражданам абстрактных обещаний и не сдвигать сроков реализации национальных проектов.
Обновлено в 15:19
Политика
Советник Терезы Мэй приедет в Москву на следующей неделе
Советник премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по международным отношениям Кристиан Тернер запланировал визит в Москву на следующей неделе.
Обновлено в 15:38
Политика
Трамп продлил санкции против ЦАР
Президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против Центральноафриканской республики, сообщил Белый дом.
Обновлено в 16:17
Общество
Глава минздрава Норвегии разрешила гражданам пить, курить и есть мясо
Назначенная несколько дней назад министром здравоохранения Норвегии популярная женщина-политик Сильви Листхёуг высказалась за право выбора граждан самим принимать решение об употреблении в пищу мяса, а также насчет алкоголя и курения.
Обновлено в 16:50
Происшествия
В Петербурге у женщины, разводившей крыс, временно забрали ребенка
Власти Калининского района Санкт-Петербурга помогут семье восьмилетней девочки, жившей в квартире с сотней декоративных крыс, которых выращивала для продажи ее мать, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе районной администрации.
Обновлено в 09:01
Экономика
ЦБ запретил работу микрофинансовой компании «Мани Фанни»
В конце апреля 2019 года гендиректор "Мани Фанни Онлайн" Александр Шустов в письме порталу banki.ru сообщил, что компания вынуждена приостановить реальную деятельность из-за резкого оттока инвестиций.
Обновлено в 09:41
Происшествия
Один человек погиб в ДТП с автобусом в Подмосковье
ДТП с участием автобуса произошло в подмосковной Лобне, в аварии один человек погиб, двое госпитализированы.
Обновлено в 16:26