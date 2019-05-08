Политика

США повысили пошлины на ряд китайских товаровРИА Новости 09:33

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что увеличит в пятницу пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25%, а также не исключил введения пошлин на другие товары.
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Китай заявил о вынужденных контрмерах из-за повышения пошлин США

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