США увеличат до 25% пошлины на ряд китайских товаров 10 маяТелеканал 360° 11:37

Соединенные Штаты увеличат пошлины с 10% до 25% на ряд китайских товаров общей суммой 200 миллиардов долларов. Об этом сообщил сайт RT со ссылкой на Федеральный реестр правительства страны. Согласно документу, решение вступит в силу с 10 мая.

США увеличат до 25% пошлины на ряд китайских товаров 10 мая

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