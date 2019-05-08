Политика
США увеличат до 25% пошлины на ряд китайских товаров 10 маяТелеканал 360° 11:37
Соединенные Штаты увеличат пошлины с 10% до 25% на ряд китайских товаров общей суммой 200 миллиардов долларов. Об этом сообщил сайт RT со ссылкой на Федеральный реестр правительства страны. Согласно документу, решение вступит в силу с 10 мая.
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Политика
Трамп обвинил Китай в срыве торговой сделки
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Аякс — Тоттенхэм 2:3
В Лондоне амстердамцы победили со счетом 1:0, но по разнице голов на чужом поле именно "шпоры" теперь сыграют в решающем матче турнира с другим клубом из Англии "Ливерпулем".
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«Дождь»: билеты на парад Победы в Москве не достаются ветеранам
Журналисты телеканала «Дождь» выяснили, как ветеранам войны год за годом не удается попасть на парад Победы в Москве.
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Пользователи Сети неоднозначно отнеслись к такому образу Собчак, в особенности к сигарете в ее руке.
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Принятый Верховной радой Украины закон о государственном языке является "кнутом" и может иметь обратное действие.
Обновлено в 22:50
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Археологи вскрыли в Индии 4000-летнюю священную гробницу
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Новый iPhone XR 2019 показали на видео
Автором ролика стал техноблогер, который известен надежными инсайдами. Речь идет о новом iPhone XR 2019.
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Происшествия
В Лос-Анджелесе изъяли более тысячи единиц оружия при обыске дома
Полиция Лос-Анджелеса совместно с сотрудниками Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ обнаружила и изъяла более тысячи единиц огнестрельного оружия при обыске дома в одном из престижных районов города, сообщает издание Los Angeles Times.
Обновлено в 21:09
Происшествия
Заслуженный пилот назвал предполагаемые ошибки экипажа SSJ-100
Катастрофа с самолетом Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево могла произойти из-за того, что экипаж не отключил часть оборудования при входе в грозу, заявил РИА Новости член совета высшего офицерского состава общероссийской организации "Офицеры России", заслуженный пилот Юрий Сытник.
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Мерзликин незаконно пересек границу Украины
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Стартовали продажи обновлённого кроссовера Honda BR-V
Продажи модели уже стартовали в Индонезии, а накануне пресс-служба японского автогиганта анонсировала выход BR-V на рынок Таиланда.
Обновлено в 21:52
Кино
Мел Гибсон сыграет Санта-Клауса в комедии «Толстяк»
Голливудская заезда Мэл Гибсон утвержден на роль Санта-Клауса в комедии Йена и Эшома Немлс, сообщает портал variety.com.
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Политика
Путин проигнорировал Порошенко и Зеленского в поздравлении с 9 мая
Президент России Владимир Путин в поздравлениях глав постсоветских стран по случаю 74-й годовщины Победы проигнорировал действующего президента Украины Порошенко и новоизбранного главу государства Зеленского.
Обновлено в 05:49
Происшествия
Основателя «Петронефти» объявили в розыск из-за грязной нефти в «Дружбе»
Основатель холдинга «Петронефть» Роман Трушев объявлен в международный розыск по делу о загрязнении нефтепровода «Дружба».
Обновлено в 15:54
Экономика
Медведев одобрил план вхождения РФ в пятерку крупнейших экономик мира
Согласно представленной информации, Россия перегонит Германию по размеру ВВП и войдет в пятерку крупнейших экономик мира в 2023 году.
Обновлено в 16:42
Происшествия
Суд признал Мамаева и Кокорина виновными в хулиганстве
Суд признал футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина виновными в хулиганстве. Оглашение приговора продолжается.
Обновлено в 08:00
Футбол
Месси разругался с фанатами в аэропорту Ливерпуля
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Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 13:07
Авто
Китай начнет экспорт подержанных автомобилей
Китай начнет экспортировать подержанные автомобили. Соответствующее разрешение для ряда городов приняло министерство торговли КНР.
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Шоу-бизнес
Софья Каштанова с сыном возвращается из Мексики в Россию
31-летняя актриса рожала в Мексике, где живет ее мать. Теперь же знаменитость рассказала, что возвращается с маленьким сыном домой.
Обновлено в 11:17
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри впервые показали ребенка
Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри впервые показали новорожденного сына. Сообщение об этом появилось в издании Daily Mail.
Обновлено в 07:47
Политика
В Венесуэле задержали вице-спикера Национальной ассамблеи
Первый вице-спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Эдгар Самбрано был задержан в связи с делом о попытке госпереворота в стране.
Обновлено в 22:30
Футбол
Лукас Моура: «Невозможно описать словами, что я чувствую»
Полузащитник "Тоттенхэма" Лукас Моура после победы над "Аяксом" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (3:2) отметил, что рад выходу в финал.
Обновлено в 20:54
Баскетбол
«Милуоки» обыграл «Бостон» и вышел в полуфинал НБА
Обновлено в 22:51