Политика
США повысили пошлины на ряд китайских товаровРИА Новости 09:33
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что увеличит в пятницу пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25%, а также не исключил введения пошлин на другие товары.
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Авто
Фанаты Lada сделают идеальный Largus
Обновлено в 07:00
Происшествия
Кокорин и Мамаев получили реальные сроки
Футболисты получили реальные сроки "Суд установил, что Александр Кокорин, Кирилл Кокорин, Павел Мамаев, Александр Протасовицкий совершили умышленное нанесение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений", — огласила судья Елена Абрамова.
Обновлено в 12:57
Спорт
Battle Pass к The International 2019 добавили в Dota 2
Обновлено вчера в 17:22
Путешествия
За год количество преступлений в сфере туризма выросло на 14%
Порядка шести тысяч путешественников пострадали от мошенников, предлагающих свои услуги в сфере туризма.
Обновлено в 02:08
Происшествия
В аэропорту Мьянмы потерпел крушение пассажирский самолет
В Мьянме потерпел крушение пассажирский самолет бангладешской авиакомпании Biman, сообщает издание The Myanmar Times.
Обновлено в 10:38
Происшествия
В Пензенской области застолье закончилось вызовом СОБРа
На место преступления незамедлительно прибыли сотрудники Сердобского межрайонного следственного отдела, аппарата следственного управления, УМВД России по Пензенской области и СОБРа регионального управления Росгвардии.
Обновлено в 14:45
Происшествия
«Аэрофлот» отменил или перенес за сутки 11 рейсов на самолетах SSJ100
Авиакомпания «Аэрофлот» в среду, 8 мая, в общей сложности отменила или перенесла 11 рейсов, которые должны были выполняться самолетами Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), свидетельствуют данные электронных табло аэропортов.
Обновлено в 14:28
Происшествия
На Красной площади найден мертвый полицейский
На Красной площади в Москве найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы.
Обновлено в 01:31
Кино
Команда «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе
Любители ленты нашли ляп съемочной группы в финальном сезоне. Стакан с кофе был в кадре на 16–19 минуте.
Обновлено 06 мая в 14:01
Футбол
Аякс — Тоттенхэм 2:0 (Перерыв)
Сон Хын Мин и Лукас Моура выйдут в стартовом составе лондонского "Тоттенхэма" в ответном матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов против амстердамского "Аякса", сообщается на сайте УЕФА.
Обновлено в 14:25
Политика
Невъездной на Украину актер Мерзликин пересек госграницу через поле
Обновлено вчера в 17:41
Политика
В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что Вашингтон не должен позволить России продолжить реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 14:03
Шоу-бизнес
Поклонники снова перепутали Кристину Орбакайте с Лаймой Вайкуле
На фото, сделанном на Капри, многие подписчики снова перепутали дочь Примадонны с Лаймой Вайкуле, написав, что, вероятно, их схожесть обусловлена «прибалтийской кровью».
Обновлено в 11:23
Происшествия
Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов
Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено 06 мая в 23:32
Кино
Роберт Дауни мл. не хотел произносить главную фразу «Мстителей 4»
Ключевую фразу фильма "Мстители 4: Финал", которую в одной из последних сцен произносит Тони Старк, придумали не сценаристы или режиссеры картины.
Обновлено в 12:50
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Наука
Как древние египтяне сверлили гранит
Благодарим за видео пользователя YouTube АНТРОПОГЕНЕЗ РУ и автора эксперимента Николая Васютина.
Обновлено в 13:16
Политика
Трамп ввел новые санкции против Ирана
Президент США Дональд Трамп подписал в среду исполнительный указ о санкциях в отношении добычи и производства металлов в Иране.
Обновлено в 15:33
Хоккей
Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по хоккею
Тренерский штаб сборной России по хоккею во главе с Ильей Воробьевым определился с составом на предстоящий чемпионат мира в Словакии.
Обновлено в 04:38
Происшествия
Водитель иномарки сбил пешехода в Москве
Водитель иномарки насмерть сбил пешехода на северо-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД в среду.
Обновлено в 15:27
Политика
Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения опубликовал совместную фотографию со связной Украинской повстанческой армии, которая запрещена в России, а также капитаном первого ранга морской пехоты ВМФ СССР.
Обновлено в 15:08
Кино
Компания Disney анонсировала премьеры «Аватара» и «Звездных войн»
На 2019 год запланированы премьеры фильмов "Аладдин", "Король Лев", "Артемис Фаул", "Холодное сердце 2" и "Звездные войны: Эпизод 9 (Star Wars: Episode IX)".
Обновлено в 09:19
Наука
У берегов Португалии земная кора может расслаиваться
В 1969 году гигантское землетрясение у побережья Португалии вызвало цунами, в результате которого погибло более десятка человек.
Обновлено в 02:43
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 13:07
Футбол
Реконструкция «Сантьяго Бернабеу» завершится в августе 2022 года
Полное переоборудование арены будет завершено к августу 2022 года.
Обновлено в 15:32
Политика
Россия высылает двух шведских дипломатов
Как сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высылка двух шведских дипломатов из России является ответной мерой.
Обновлено в 09:58
Экономика
Госорганы смогут хранить данные только в российских системах
Минпромторг предложил запретить государственным и муниципальным органам закупать системы хранения данных (СХД) иностранного происхождения.
Обновлено в 09:33
Общество
Рианна выбрала лучший наряд на Met Gala 2019
Почти каждый год певица находила способ привести зрителей и остальных гостей бала в восторг от своих вечерних нарядов, но, к сожалению, в этот раз сумела появиться лишь на гала-приёме.
Обновлено вчера в 17:00