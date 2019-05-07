Политика

США повысили пошлины на ряд китайских товаровРИА Новости 09:33

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что увеличит в пятницу пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25%, а также не исключил введения пошлин на другие товары.
Читать в источнике

Подробнее о событии

США увеличат пошлины на ряд китайских товаров на 25%

RT на русском15:36

США с 10 мая повышают пошлины на китайские товары до 25%

Российская газета10:37

США увеличат пошлины на товары из Китая на общую сумму в $200 млрд

РБК09:44

Китай примет ответные меры при повышении пошлин со стороны США

Вести.Финанс12:39

США объявили о повышении пошлин на товары из Китая до 25%

Коммерсантъ10:10

США повысили пошлины на ряд китайских товаров

РИА Новости09:33

Пошлины на импорт электроники из Китая в США повысятся в 2,5 раза

iXBT.comвчера в 08:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 15:49, Ашберн
Авто

Фанаты Lada сделают идеальный Largus

Обновлено в 07:00
Происшествия

Кокорин и Мамаев получили реальные сроки

Футболисты получили реальные сроки "Суд установил, что Александр Кокорин, Кирилл Кокорин, Павел Мамаев, Александр Протасовицкий совершили умышленное нанесение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений", — огласила судья Елена Абрамова.
Обновлено в 12:57
Спорт

Battle Pass к The International 2019 добавили в Dota 2

Обновлено вчера в 17:22
Путешествия

За год количество преступлений в сфере туризма выросло на 14%

Порядка шести тысяч путешественников пострадали от мошенников, предлагающих свои услуги в сфере туризма.
Обновлено в 02:08
Происшествия

В аэропорту Мьянмы потерпел крушение пассажирский самолет

В Мьянме потерпел крушение пассажирский самолет бангладешской авиакомпании Biman, сообщает издание The Myanmar Times.
Обновлено в 10:38
Происшествия

В Пензенской области застолье закончилось вызовом СОБРа

На место преступления незамедлительно прибыли сотрудники Сердобского межрайонного следственного отдела, аппарата следственного управления, УМВД России по Пензенской области и СОБРа регионального управления Росгвардии.
Обновлено в 14:45
Происшествия

«Аэрофлот» отменил или перенес за сутки 11 рейсов на самолетах SSJ100

Авиакомпания «Аэрофлот» в среду, 8 мая, в общей сложности отменила или перенесла 11 рейсов, которые должны были выполняться самолетами Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), свидетельствуют данные электронных табло аэропортов.
Обновлено в 14:28
Происшествия

На Красной площади найден мертвый полицейский

На Красной площади в Москве найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы.
Обновлено в 01:31
Кино

Команда «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе

Любители ленты нашли ляп съемочной группы в финальном сезоне. Стакан с кофе был в кадре на 16–19 минуте.
Обновлено 06 мая в 14:01
Футбол

Аякс — Тоттенхэм 2:0 (Перерыв)

Сон Хын Мин и Лукас Моура выйдут в стартовом составе лондонского "Тоттенхэма" в ответном матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов против амстердамского "Аякса", сообщается на сайте УЕФА.
Обновлено в 14:25
Политика

Невъездной на Украину актер Мерзликин пересек госграницу через поле

Обновлено вчера в 17:41
Политика

В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что Вашингтон не должен позволить России продолжить реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 14:03
Общество

Министр здравоохранения Норвегии разрешила гражданам пить и курить

Обновлено в 14:14
Шоу-бизнес

Поклонники снова перепутали Кристину Орбакайте с Лаймой Вайкуле

На фото, сделанном на Капри, многие подписчики снова перепутали дочь Примадонны с Лаймой Вайкуле, написав, что, вероятно, их схожесть обусловлена «прибалтийской кровью».
Обновлено в 11:23
Происшествия

Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов

Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено 06 мая в 23:32
Кино

Роберт Дауни мл. не хотел произносить главную фразу «Мстителей 4»

Ключевую фразу фильма "Мстители 4: Финал", которую в одной из последних сцен произносит Тони Старк, придумали не сценаристы или режиссеры картины.
Обновлено в 12:50
Культура

Умер композитор Евгений Крылатов

Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Наука

Как древние египтяне сверлили гранит

Благодарим за видео пользователя YouTube АНТРОПОГЕНЕЗ РУ и автора эксперимента Николая Васютина.
Обновлено в 13:16
Политика

Трамп ввел новые санкции против Ирана

Президент США Дональд Трамп подписал в среду исполнительный указ о санкциях в отношении добычи и производства металлов в Иране.
Обновлено в 15:33
Хоккей

Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по хоккею

Тренерский штаб сборной России по хоккею во главе с Ильей Воробьевым определился с составом на предстоящий чемпионат мира в Словакии.
Обновлено в 04:38
Происшествия

Водитель иномарки сбил пешехода в Москве

Водитель иномарки насмерть сбил пешехода на северо-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД в среду.
Обновлено в 15:27
Политика

Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения опубликовал совместную фотографию со связной Украинской повстанческой армии, которая запрещена в России, а также капитаном первого ранга морской пехоты ВМФ СССР.
Обновлено в 15:08
Кино

Компания Disney анонсировала премьеры «Аватара» и «Звездных войн»

На 2019 год запланированы премьеры фильмов "Аладдин", "Король Лев", "Артемис Фаул", "Холодное сердце 2" и "Звездные войны: Эпизод 9 (Star Wars: Episode IX)".
Обновлено в 09:19
Наука

У берегов Португалии земная кора может расслаиваться

В 1969 году гигантское землетрясение у побережья Португалии вызвало цунами, в результате которого погибло более десятка человек.
Обновлено в 02:43
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено вчера в 13:07
Футбол

Реконструкция «Сантьяго Бернабеу» завершится в августе 2022 года

Полное переоборудование арены будет завершено к августу 2022 года.
Обновлено в 15:32
Авто

Китай может заполнить мировой рынок своими подержанными автомобилями

Обновлено в 08:30
Политика

Россия высылает двух шведских дипломатов

Как сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высылка двух шведских дипломатов из России является ответной мерой.
Обновлено в 09:58
Экономика

Госорганы смогут хранить данные только в российских системах

Минпромторг предложил запретить государственным и муниципальным органам закупать системы хранения данных (СХД) иностранного происхождения.
Обновлено в 09:33
Общество

Рианна выбрала лучший наряд на Met Gala 2019

Почти каждый год певица находила способ привести зрителей и остальных гостей бала в восторг от своих вечерних нарядов, но, к сожалению, в этот раз сумела появиться лишь на гала-приёме.
Обновлено вчера в 17:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное