Политика
США повысили пошлины на ряд китайских товаровРИА Новости 09:33
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что увеличит в пятницу пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25%, а также не исключил введения пошлин на другие товары.
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 14:16, Ашберн
Наука
Человека впервые вылечили генетически модифицированными бактериофагами
Коллекция из 15000 вирусов хранится в Питтсбургском университете в замороженном видеGrанам Hatfull Lab К началу 2018 года Хэтфул с коллегами смогли создать набор бактериофагов для одного из пациентов, но он скончался, не дождавшись лечения.
Обновлено в 13:00
Происшествия
Суд признал виновными Кокорина и Мамаева
Пресненский суд Москвы признал виновными в хулиганстве и побоях футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 07:39
Происшествия
В крови умершего вокалиста The Prodigy нашли кокаин, кодеин и алкоголь
Посмертный анализ крови вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта выявил следы алкоголя, кокаина и кодеина, сообщает Би-би-си.
Обновлено в 08:22
Общество
Мэр Москвы заработал 7,6 млн рублей в 2018 году
Доход мэра Москвы Сергея Собянина за 2018 год составил 7,6 млн рублей.
Обновлено в 13:14
Спорт
«Кузбасс» впервые в истории стал чемпионом России по волейболу
Обновлено в 10:11
Гаджеты
Представлена операционная система Android 10
Компания Google только что завершила презентацию операционной системы Android 10, которая пока не получила собственного имени.
Обновлено вчера в 14:35
Происшествия
Новая расшифровка переговоров пилотов SSJ 100 появилась в Сети
Опубликован новый фрагмент переговоров диспетчеров с экипажем самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего 5 мая в Шереметьево.
Обновлено в 13:56
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына
Первенец принца Гарри и Меган Маркл появился на свет рано утром 6 мая.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Следствие назвало ошибки пилотов сгоревшего лайнера SSJ
Работающие двигатели и открытое окно могли косвенно повлиять на распространение пламени после жёсткой посадки SSJ 100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 07:12
Наука
Ученые нашли еще одного динозавра с крыльями летучей мыши
Китайские палеонтологи нашли в провинции Ляонин окаменелости нового рода и вида небольших динозавров из семейства скансориоптеригидов с перепончатыми крыльями как у летучих мышей.
Обновлено в 08:17
Политика
На планы Украины не признавать паспорта РФ отреагировали в Кремле
Российский пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что Россия будет делать, если Украина не признает выданные в Донбассе российские паспорта.
Обновлено в 06:24
Футбол
Представлен проект обновлённой Лиги чемпионов УЕФА
Союз европейских ассоциаций (УЕФА) представил проект обновлённой Лиги чемпионов, в котором команды будут разбиты на 4 группы по 8 команд.
Обновлено в 14:02
Авто
Очень редкая Subaru Impreza появилась в продаже
Дилер эксклюзивных автомобилей из Гонконга Contempo Concept выставил на продажу один из трех прототипов Subaru Impreza 22B STi.
Обновлено в 11:23
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Хоккей
СКА подписал однолетний контракт с нападающим Олегом Ли
Российский нападающий Олег Ли заключил новый контракт с петербургским СКА.
Обновлено в 13:21
Происшествия
В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс
В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
Экономика
Медведев утвердил план по достижению целей развития до 2024 года
План утвержден для реализации майского указа президента Глава правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил план по достижению национальных целей развития страны до 2024 года, документ опубликован на сайте кабмина.
Обновлено в 13:09
Единоборства
Российский боец UFC Тайсумов ответил на оскорбления Макгрегора
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Майрбек Тайсумов обвинил Конора Макгрегора в употреблении наркотиков.
Обновлено в 12:48
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева из-за смерти матери намеревалась совершить самоубийство
Знаменитость призналась, что после того, как из жизни ушла ее мать, она впала в затяжную депрессию и едва не покончила с собой.
Обновлено в 13:01
Происшествия
«Аэрофлот» отменил в среду пять рейсов c SSJ-100
Как следует из онлайн-табло "Шереметьево", "Аэрофлот" отменил в среду несколько рейсов и с использованием иностранных воздушных судов, в том числе в Хельсинки и обратно (выполняется на Airbus A320/321) и из Иркутска в Москву (на Airbus A330).
Обновлено в 10:20
Наука
Создан фотодиод, генерирующий электричество от ночного охлаждения
В отличие от фотоэлементов, использующих поступающую энергию, в основе работы новой системы лежит отрицательный эффект при охлаждении поверхности.
Обновлено вчера в 08:25
Авто
Стало известно, сколько россиян ездят на автомобилях своей мечты
Обновлено в 12:29
Общество
В России осталось меньше 76 тысяч участников Великой Отечественной войны
На сегодняшний день в России осталось 75,5 тысяч человек, участвовавших в Великой отечественной войне, следует из данных Пенсионного фонда, которые приводит в среду Минтруд.
Обновлено в 11:38
Происшествия
В Вашингтоне показали ледоруб, которым убили Троцкого
Ледоруб, которым 20 августа 1940 года, предположительно, был смертельно ранен бывший народный комиссар по военным и морским делам СССР и экс-председатель Реввоенсовета Лев Троцкий, впервые за долгие годы будет выставлен в экспозиции Международного музея шпионажа в Вашингтоне, сообщил ТАСС.
Обновлено в 13:15
Спорт
Battle Pass к The International 2019 добавили в Dota 2
Обновлено вчера в 17:22
Происшествия
В аэропорту Мьянмы потерпел крушение пассажирский самолет
В Мьянме потерпел крушение пассажирский самолет бангладешской авиакомпании Biman, сообщает издание The Myanmar Times.
Обновлено в 10:38
Происшествия
В Ижевске врач за изнасилование пациентки получил условный срок
Суд при назначении наказания учел смягчающие наказание обстоятельства, в том числе положительные характеристики, ведомственные награды, состояние здоровья и назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.
Обновлено вчера в 09:30
Политика
МИД Британии призывает осудить Россию за поддержку Венесуэлы
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что британское внешнеполитическое ведомство выразило обеспокоенность действиями Российской Федерации в Венесуэле временному поверенному в делах России в Лондоне Ивану Володину.
Обновлено в 13:21