Экономика
США повысили пошлины на ряд китайских товаровРИА Новости 09:33
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что увеличит в пятницу пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25%, а также не исключил введения пошлин на другие товары.
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Введение новых пошлин США на китайские товары ударит по американским потребителям
Вести.Финансвчера в 10:04
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Политика
Получившие паспорта РФ жители Донбасса лишатся украинских пенсий
"Инициирована обработка предложения о внесении граждан, получивших паспорта РФ, способом, нарушающим международное право и угрожающим суверенитету нашего государства, в базу данных с последующим лишением их статуса бенефициара на получение социальных выплат или пенсий со стороны Украины", - сообщила он.
Обновлено в 06:52
Происшествия
В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс
В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Приговор по делу Кокорина и Мамаева огласят 8 мая
Обновлено вчера в 02:31
Экономика
Еврокомиссия понизила прогноз по росту российского ВВП в 2019 году
Согласно прогнозу, ВВП в 2019 году в РФ снизится до 1,5% против ноябрьской оценки в 1,6%.
Обновлено вчера в 09:55
Общество
В Туле открылся первый региональный парк «Патриот»
Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот" открылся в Подмосковье в июне 2015 года.
Обновлено в 06:50
Театры
Режиссер Яковлев прокомментировал скандальный уход Самбурской
Режиссер Антон Яковлев прокомментировал скандальную ситуацию вокруг актрисы Настасьи Самбурской, уход которой из Московского драматического театра на Малой Бронной проходит сегодня одной из главных новостей по разделам "Культура".
Обновлено в 09:08
Футбол
ФИФА отклонила апелляцию «Челси» на трансферный запрет
ФИФА отклонила апелляцию «Челси» на решение о запрете регистрировать новых игроков в два ближайших трансферных окна.
Обновлено в 07:20
Политика
В аэропорту Киева задержали оскорблявшего Украину россиянина
Из-за нападения на пограничников в аэропорту «Жуляны» в Киеве был задержан гражданин России, который также не смог указать причины своей поездки в страну, говорится на сайте Госпогранслужбы Украины.
Обновлено в 07:06
Происшествия
Следствие назвало ошибки пилотов сгоревшего лайнера SSJ
Работающие двигатели и открытое окно могли косвенно повлиять на распространение пламени после жёсткой посадки SSJ 100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 07:12
Общество
В РФ упростят правила установления инвалидности
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшее время подпишет постановление об упрощении в России правил признания инвалидности.
Обновлено вчера в 06:06
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Происшествия
Судью на Ставрополье после потасовки оставили в должности
Скандал начался после того, как сотрудник полиции остановил тонированный BMW. В нем на пассажирском месте ехал Коробейников.
Обновлено в 09:04
Шоу-бизнес
Борис Моисеев получил на юбилей дорогостоящий подарок
Издание «СтарХит» сообщает, что такой подарок обошёлся подругам Моисеева в несколько тысяч долларов.
Обновлено в 03:47
Происшествия
Певец Макс Барских попал в аварию в США
Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в Лос-Анджелесе. Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram в среду, 8 мая.
Обновлено в 07:21
Происшествия
В Шереметьево задержали вылет сразу двух SSJ-100 «Аэрофлота»
В Шереметьево задержали вылет сразу двух SSJ-100 "Аэрофлота" Ночной рейс в Ригу улетел более чем с двухчасовым опозданием.
Обновлено в 06:27
Происшествия
Алексея Прокопенко отправили под домашний арест
Обновлено в 08:57
Общество
Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей
Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.
Обновлено вчера в 11:28
Наука
В океане обнаружены бактерии с «мышьяковым дыханием»
Соединения мышьяка используют для дыхания некоторые экстремофильные микробы, обитающие в насыщенных им горячих источниках.
Обновлено 06 мая в 02:59
Армия и оружие
Украине предложили поставить ядерные мины на границе с Россией
Ядерно-минные заграждения на украинской границе для сдерживания "российской агрессии" предлагает использовать военный эксперт киевского Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий.
Обновлено в 03:54
Политика
Кремль высказался о приостановке эксплуатации SSJ-100
Ранее, 6 мая, пресс-секретарь президента отмечал, что решение о приостановке эксплуатации самолетов SSJ-100 должно приниматься после официального расследования катастрофы, произошедшей в Шереметьево.
Обновлено в 05:45
Экономика
ЦБ исключил из реестра «Мани Фанни Онлайн»
ЦБ исключил из реестра «Мани Фанни Онлайн» ЦБ исключил из реестра микрофинансовую компанию (МФК) «Мани Фанни Онлайн», в конце апреля объявившую о приостановлении деятельности из-за невозможности досрочного возврата инвесторам вложенных средств.
Обновлено в 08:45
Происшествия
В крови умершего вокалиста The Prodigy нашли кокаин, кодеин и алкоголь
Посмертный анализ крови вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта выявил следы алкоголя, кокаина и кодеина, сообщает Би-би-си.
Обновлено в 08:22
Политика
Невъездной на Украину актер Мерзликин пересек госграницу через поле
Российский актер Андрей Мерзликин, которому запрещен въезд на Украину, пересек государственную границу через поле.
Обновлено вчера в 17:41
Кино
HBO извинился за появление стакана «Старбакс» в кадре «Игры престолов»
Телеканал HBO в лице исполнительного продюсера «Игры престолов» Бернадетт Колфилд заявил о том, что он сожалеет об ошибке, которая привела к появлению в кадре четвертого эпизода «Игры престолов» стакана компании «Старбакс» (Starbucks).
Обновлено вчера в 02:30
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына
Принц Гарри с новорожденным сыном на руках сказал, что рад, что у них появился «собственный маленький комочек счастья».
Обновлено в 09:07
Политика
Путин выдвинул жесткое требование по нацпроектам
Президент Владимир Путин потребовал минимизировать практику переносов контрольных сроков реализации национальных проектов или вообще от нее избавиться.
Обновлено в 09:09
Авто
Стали известны российские цены на обновленный Mercedes-Benz GLC
Российский офис Mercedes-Benz определился с ценами и комплектациями обновленного кроссовера Mercedes-Benz GLC.
Обновлено вчера в 09:11
Футбол
Лионель Месси в профессиональной карьере потерпел 15 крупных поражений
Вчерашний матч в Ливерпуле стал для Месси 813-м в профессиональной карьере (684 – за «Барселону», 129 – за сборную Аргентины).
Обновлено в 01:36
Общество
Тверские спасатели объяснили сообщения телеканалов о радиации
Радиационный фон в Тверской области в норме, говорится в сообщении областного управления министерства.
Обновлено в 06:23
Кино
Компания Disney на год перенесла премьеру «Аватара-2»
Премьера «Аватара-2» была назначена на 18 декабря 2020 года. Теперь предполагается, что фильм выйдет 17 декабря 2021 года.
Обновлено вчера в 19:57