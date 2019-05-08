Политика

США повысили пошлины на ряд китайских товаровРИА Новости 09:33

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что увеличит в пятницу пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25%, а также не исключил введения пошлин на другие товары.
Читать в источнике

Подробнее о событии

США повысили пошлины на ряд товаров из Китая

Телеканал 360°19:19

Пошлины на импорт электроники из Китая в США повысятся в 2,5 раза

iXBT.comвчера в 08:26

США увеличат пошлины на ряд китайских товаров на 25%

RT на русском15:36

Китай примет ответные меры при повышении пошлин со стороны США

Вести.Финанс12:39

США с 10 мая повышают пошлины на китайские товары до 25%

Российская газета10:37

США повысили пошлины на ряд китайских товаров

РИА Новости09:33

Китай заявил о вынужденных контрмерах из-за повышения пошлин США

Коммерсантъ15:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 20:32, Ашберн
Происшествия

Иркутск в дыму: город окружили лесные пожары

Обновлено в 12:22
Авто

Китай начнет экспорт подержанных автомобилей

Китай начнет экспортировать подержанные автомобили. Соответствующее разрешение для ряда городов приняло министерство торговли КНР.
Обновлено вчера в 09:45
Происшествия

Суд приговорил Кокорина и Мамаева к реальным срокам в колонии

Кокорин получил 1 год 6 месяцев, Мамаев — 1 год 5 месяцев. Отбывать сроки они будут в колонии общего режима.
Обновлено в 09:21
Происшествия

В Ростове из-за поломки отменили очередной рейс SSJ 100

Sukhoi Superjet 100 должен был лететь сегодня утром из Ростова в Москву, однако пассажирам объявили о неисправности и отправили в стерильную зону аэропорта.
Обновлено в 06:03
Политика

Захарова поймала МИД Украины на незнании даты окончания Второй мировой

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова опубликовала в своем фейсбуке скриншот с поздравлением МИД Украины по случаю окончания Второй мировой войны, он датирован 8 мая.
Обновлено в 12:09
Общество

7 преимуществ квартир на первом этаже, о которых почти никто не догадывается

Стоит дешевле Проще согласовать перепланировку Можно сделать отдельный вход Легко продать Вы спасетесь при пожаре Вам никогда не понадобится лифт Ремонт дешевле В заключение Стоит дешевле Первое, и, пожалуй, самое ощутимое преимущество квартиры на первом этаже состоит в том, что она стоит гораздо дешевле, чем на любом другом.
Обновлено в 04:23
Общество

Минтруд назвал число ветеранов Великой Отечественной войны в России

Обновлено в 15:56
Политика

Порошенко прокомментировал акцию «Бессмертный полк»

Обновлено в 19:45
Футбол

Аякс — Тоттенхэм 2:3

В Лондоне амстердамцы победили со счетом 1:0, но по разнице голов на чужом поле именно "шпоры" теперь сыграют в решающем матче турнира с другим клубом из Англии "Ливерпулем".
Обновлено в 16:59
Музыка

Малахов вырезал Волочкову из посвященного «Евровидению» эфира

Шоумен Андрей Малахов вырезал кадры с Анастасией Волочковой из передачи "Прямой эфир", посвященной проводам Сергея Лазарева на конкурс "Евровидение" в Израиль.
Обновлено в 06:55
Происшествия

14 человек пострадали в результате пожара на азербайджанском судне

Пожар произошел в среду вечером на азербайджанском трубоукладочном судне "Исрафил Гусейнов" в Каспийском море, 14 человек получили ожоги различной степени тяжести.
Обновлено в 19:01
Общество

В ФРГ намерены выделить более €9 млн на мемориалы советским солдатам в Берлине

Правительство Германии намерено выделить более €9 млн на санацию мемориальных комплексов, которые были воздвигнуты в честь советских солдат в Трептов-парке и Тиргартене.
Обновлено в 18:32
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл впервые показали младенца

Известно, что сын Меган и Гарри стал седьмым в очереди на королевский престол, что он родился под знаком Тельца, как и его прабабушка Елизавета II, что у него пока нет титула Его Королевское Высочество и что родители больше всего хотят для малыша нормального детства.
Обновлено в 09:19
Космос

NASA купило 2 дополнительных места на «Союзах» для своих астронавтов

Обновлено в 20:09
Театры

Самбурская заявила об уходе из Театра на Малой Бронной

Обновлено вчера в 22:48
Политика

Порошенко назвал свою главную цель в политике

Президент Украины Петр Порошенко, которому не удалось переизбраться на второй срок заявил, что главная цель, с которой он остается в политике, заключается в сохранении курса Украины в ЕС и НАТО.
Обновлено в 16:52
Политика

В апреле почти 110 тысяч мигрантов незаконно пересекли границу США

Представители пограничной и таможенной служб США задержали в апреле почти 110 тысяч человек, незаконно пересекших американо-мексиканскую границу.
Обновлено в 19:59
Происшествия

Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»

Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 10:00
Культура

Песню из «Леди и бродяги» для игрового ремейка перепишут из-за расизма

Игровая версия «Леди и бродяги» планируется к выходу на платформе Disney+ вскоре после её запуска в ноябре.
Обновлено вчера в 11:48
Политика

Отмену визита Помпео назвали в ФРГ финалом дружбы союзников

Внезапная отмена визита госсекретаря США Майкла Помпео в Германию стала свидетельством того, что дружба между союзниками «разбита вдребезги».
Обновлено вчера в 23:15
Политика

В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»

Ранее Помпео заявил, что США не должны позволить России продолжить реализацию «Северного потока — 2».
Обновлено в 14:03
Хоккей

СКА заключил однолетний контракт с форвардом Олегом Ли

Нападающий Олег Ли заключил новый контракт со СКА. Соглашение с 28-летним форвардом носит двусторонний характер и рассчитано на один год.
Обновлено в 11:59
Армия и оружие

Президент назначил нового главкома ВМФ

Сегодня на правительственном совещании министр обороны Сергей Шойгу озвучил указ президента Владимира Путина о назначении нового главнокомандующего ВМФ.
Обновлено в 06:20
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено вчера в 13:07
Экономика

Медведев пообещал вывести Россию в пятерку крупнейших экономик мира

Россия обойдет Германию по размеру ВВП в 2023 году и войдет в пятерку крупнейших экономик мира.
Обновлено в 12:36
Наука

Археологи вскрыли в Индии 4000-летнюю священную гробницу

Археологическая служба Индии вскрыла древнюю священную гробницу, возраст которой составляет около четырех тысяч лет.
Обновлено в 01:09
Футбол

Месси вступил в перепалку с фанатами «Барселоны» в аэропорту Ливерпуля

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси вступил в ссору с болельщиками каталонского клуба после поражения от "Ливерпуля" в ответном матче Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:48
Кино

Стакан Starbucks в «Игре престолов» оценили в миллиарды долларов

Скандал вокруг появления стакана Starbucks в четвертой серии восьмого сезона «Игры престолов» послужил бесплатной рекламой для популярной во всем мире сети кофеен.
Обновлено в 12:20
Политика

Россия высылает двух шведских дипломатов

Как сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высылка двух шведских дипломатов из России является ответной мерой.
Обновлено в 09:58
Наука

У берегов Португалии земная кора может расслаиваться

В 1969 году гигантское землетрясение у побережья Португалии вызвало цунами, в результате которого погибло более десятка человек.
Обновлено в 02:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное