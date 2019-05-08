Политика
США повысили пошлины на ряд китайских товаровРИА Новости 09:33
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что увеличит в пятницу пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25%, а также не исключил введения пошлин на другие товары.
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Происшествия
Иркутск в дыму: город окружили лесные пожары
Обновлено в 12:22
Авто
Китай начнет экспорт подержанных автомобилей
Китай начнет экспортировать подержанные автомобили. Соответствующее разрешение для ряда городов приняло министерство торговли КНР.
Обновлено вчера в 09:45
Происшествия
Суд приговорил Кокорина и Мамаева к реальным срокам в колонии
Кокорин получил 1 год 6 месяцев, Мамаев — 1 год 5 месяцев. Отбывать сроки они будут в колонии общего режима.
Обновлено в 09:21
Происшествия
В Ростове из-за поломки отменили очередной рейс SSJ 100
Sukhoi Superjet 100 должен был лететь сегодня утром из Ростова в Москву, однако пассажирам объявили о неисправности и отправили в стерильную зону аэропорта.
Обновлено в 06:03
Политика
Захарова поймала МИД Украины на незнании даты окончания Второй мировой
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова опубликовала в своем фейсбуке скриншот с поздравлением МИД Украины по случаю окончания Второй мировой войны, он датирован 8 мая.
Обновлено в 12:09
Общество
7 преимуществ квартир на первом этаже, о которых почти никто не догадывается
Стоит дешевле Проще согласовать перепланировку Можно сделать отдельный вход Легко продать Вы спасетесь при пожаре Вам никогда не понадобится лифт Ремонт дешевле В заключение Стоит дешевле Первое, и, пожалуй, самое ощутимое преимущество квартиры на первом этаже состоит в том, что она стоит гораздо дешевле, чем на любом другом.
Обновлено в 04:23
Политика
Порошенко прокомментировал акцию «Бессмертный полк»
Обновлено в 19:45
Футбол
Аякс — Тоттенхэм 2:3
В Лондоне амстердамцы победили со счетом 1:0, но по разнице голов на чужом поле именно "шпоры" теперь сыграют в решающем матче турнира с другим клубом из Англии "Ливерпулем".
Обновлено в 16:59
Музыка
Малахов вырезал Волочкову из посвященного «Евровидению» эфира
Шоумен Андрей Малахов вырезал кадры с Анастасией Волочковой из передачи "Прямой эфир", посвященной проводам Сергея Лазарева на конкурс "Евровидение" в Израиль.
Обновлено в 06:55
Происшествия
14 человек пострадали в результате пожара на азербайджанском судне
Пожар произошел в среду вечером на азербайджанском трубоукладочном судне "Исрафил Гусейнов" в Каспийском море, 14 человек получили ожоги различной степени тяжести.
Обновлено в 19:01
Общество
В ФРГ намерены выделить более €9 млн на мемориалы советским солдатам в Берлине
Правительство Германии намерено выделить более €9 млн на санацию мемориальных комплексов, которые были воздвигнуты в честь советских солдат в Трептов-парке и Тиргартене.
Обновлено в 18:32
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл впервые показали младенца
Известно, что сын Меган и Гарри стал седьмым в очереди на королевский престол, что он родился под знаком Тельца, как и его прабабушка Елизавета II, что у него пока нет титула Его Королевское Высочество и что родители больше всего хотят для малыша нормального детства.
Обновлено в 09:19
Театры
Самбурская заявила об уходе из Театра на Малой Бронной
Обновлено вчера в 22:48
Политика
Порошенко назвал свою главную цель в политике
Президент Украины Петр Порошенко, которому не удалось переизбраться на второй срок заявил, что главная цель, с которой он остается в политике, заключается в сохранении курса Украины в ЕС и НАТО.
Обновлено в 16:52
Политика
В апреле почти 110 тысяч мигрантов незаконно пересекли границу США
Представители пограничной и таможенной служб США задержали в апреле почти 110 тысяч человек, незаконно пересекших американо-мексиканскую границу.
Обновлено в 19:59
Происшествия
Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»
Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 10:00
Культура
Песню из «Леди и бродяги» для игрового ремейка перепишут из-за расизма
Игровая версия «Леди и бродяги» планируется к выходу на платформе Disney+ вскоре после её запуска в ноябре.
Обновлено вчера в 11:48
Политика
Отмену визита Помпео назвали в ФРГ финалом дружбы союзников
Внезапная отмена визита госсекретаря США Майкла Помпео в Германию стала свидетельством того, что дружба между союзниками «разбита вдребезги».
Обновлено вчера в 23:15
Политика
В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»
Ранее Помпео заявил, что США не должны позволить России продолжить реализацию «Северного потока — 2».
Обновлено в 14:03
Хоккей
СКА заключил однолетний контракт с форвардом Олегом Ли
Нападающий Олег Ли заключил новый контракт со СКА. Соглашение с 28-летним форвардом носит двусторонний характер и рассчитано на один год.
Обновлено в 11:59
Армия и оружие
Президент назначил нового главкома ВМФ
Сегодня на правительственном совещании министр обороны Сергей Шойгу озвучил указ президента Владимира Путина о назначении нового главнокомандующего ВМФ.
Обновлено в 06:20
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 13:07
Экономика
Медведев пообещал вывести Россию в пятерку крупнейших экономик мира
Россия обойдет Германию по размеру ВВП в 2023 году и войдет в пятерку крупнейших экономик мира.
Обновлено в 12:36
Наука
Археологи вскрыли в Индии 4000-летнюю священную гробницу
Археологическая служба Индии вскрыла древнюю священную гробницу, возраст которой составляет около четырех тысяч лет.
Обновлено в 01:09
Футбол
Месси вступил в перепалку с фанатами «Барселоны» в аэропорту Ливерпуля
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси вступил в ссору с болельщиками каталонского клуба после поражения от "Ливерпуля" в ответном матче Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:48
Кино
Стакан Starbucks в «Игре престолов» оценили в миллиарды долларов
Скандал вокруг появления стакана Starbucks в четвертой серии восьмого сезона «Игры престолов» послужил бесплатной рекламой для популярной во всем мире сети кофеен.
Обновлено в 12:20
Политика
Россия высылает двух шведских дипломатов
Как сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высылка двух шведских дипломатов из России является ответной мерой.
Обновлено в 09:58
Наука
У берегов Португалии земная кора может расслаиваться
В 1969 году гигантское землетрясение у побережья Португалии вызвало цунами, в результате которого погибло более десятка человек.
Обновлено в 02:43