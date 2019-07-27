Политика
США потребовали от россиянина Винника $100 млнГазета.Ru 20:27
Американская сторона потребовала, чтобы арестованный в 2017 году россиянин Александр Винник выплатил $100 млн за те законы, которые он якобы нарушил в США. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на соответствующий иск.
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США требуют от гражданина России Александра Винника, экстрадиции которого Вашингтон добивается от Греции, компенсации в 100 миллионов долларов за предполагаемое нарушение американских законов, об этом говорится в поданном Соединенными Штатами исковом заявлении.РИА Новости20:46
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 22:38, Вашингтон
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Экономика
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Журналисты китайского портала Sohu рассказали, как Россия не на шутку напугала НАТО во время учений BALTOPS-2019.
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Происшествия
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Обновлено в 11:44
Политика
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Президент США Дональд Трамп поручил торговому представительству страны (USTR) принять меры чтобы не дать богатым странам «обманывать систему» Всемирной торговой организации (ВТО) и брать на себя меньше обязательств.
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Американская компания подтвердила, что производство нового электрического кроссовера начнется уже через год.
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