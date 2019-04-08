США потребовали от Хафтара прекратить наступление на ТриполиРоссийская газета вчера в 23:24

Соединенные Штаты глубоко обеспокоены боевыми действиями близ Триполи. Мы ясно дали понять, что мы против военного наступления сил Халифы Хафтара и призываем немедленно прекратить эти военные операции против столицы Ливии. Силы должны вернуться на прежние позиции.

Вашингтон призвал подразделения Ливийской национальной армии маршала Халифы Хафтара немедленно прекратить наступление на Триполи. Об этом говорится в официальном заявлении госсекретаря США Майка Помпео.

США потребовали от Хафтара прекратить наступление на Триполи

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