Армия и оружие
США потребовали от Хафтара прекратить наступление на ТриполиРИА Новости 21:04
США требуют от подразделений армии маршала Халифы Хафтара немедленно прекратить наступление на ливийскую столицу Триполи, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Читать в источнике
Оценить13
Соединенные Штаты глубоко обеспокоены боевыми действиями близ Триполи. Мы ясно дали понять, что мы против военного наступления сил Халифы Хафтара и призываем немедленно прекратить эти военные операции против столицы Ливии. Силы должны вернуться на прежние позиции.
— Майк Помпео, американский политикРИА Новости 20:48
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 23:26, Ашберн
Политика
Ягланд назвал возможный выход России из СЕ потрясением для Европы
Возможный выход России из Совета Европы и Brexit могут стать для Старого Света настоящим потрясением.
Обновлено в 19:16
Шоу-бизнес
Актрису Аллу Демидову госпитализировали
Народная артистка России Алла Демидова проходит плановое обследование в медицинском учреждении, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Гоголь-центра".
Обновлено в 12:34
Политика
Зеленский рассказал о планах прекращения войны в Донбассе
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «Украина» 7 апреля рассказал, как будет решать проблемы в Донбассе.
Обновлено в 19:03
Происшествия
В Малайзии в ДТП с автобусом погибли десять человек
В Малайзии автобус с иностранными рабочими попал в ДТП, в результате произошедшего десять человек погибли и 34 пострадали.
Обновлено в 22:00
Политика
Певец Лоза отреагировал на призыв Лебединского «поклониться» Украине
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лебединский заявил, что отношения России и Украины могут стать лучше, если Москва согласится «вернуть все захваченные территории и поклониться в ноги».
Обновлено в 19:00
Армия и оружие
Минобороны обнародовало уникальные документы о боях за Крым в годы ВОВ
Обновлено в 22:04
Политика
Порошенко посмертно наградил погибшую пулеметчицу Ведьму
Глава Украины подписал указ, в котором посмертно наградил орденом за личное мужество погибшую на Донбассе пулеметчицу ВСУ, имевшую позывной Ведьма.
Обновлено в 14:08
Происшествия
На Тайване пассажирский самолет экстренно сел из-за дыма в двигателе
Самолет гонконгской авиакомпании Cathay Dragon совершил вынужденную посадку в тайваньском городе Гаосюн из-за внезапного задымления в одном из двигателей, сообщает Центральное информационное агентство Тайваня.
Обновлено в 21:52
Общество
Первые лица министерства по развитию ДВ прибудут в Забайкалье
С 15 по 19 апреля в Забайкалье прибудут первые лица министерства по развитию Дальнего Востока.
Обновлено в 22:42
Армия и оружие
ДНР заявила о пресечении провокации ВСУ
Обновлено в 08:21
Космос
Японский зонд «Хаябуса-2» успешно провел взрыв на астероиде
Напомним, «Хаябуса-2» стартовал к астероиду, расположенному между Землей и Марсом, примерно в 300 млн км от Земли, в конце 2014 года.
Обновлено вчера в 11:16
Гаджеты
Представлен концепт «самого универсального в мире смартфона»
Обновлено в 15:25
Армия и оружие
Горячая холодная война: подробности военной тренировочной миссии Канады на Украине (CBS, Канада) (CBS News)
Недавно либеральное правительство Канады продлило тренировочную миссию на западе Украины с участием 200 канадских инструкторов до 2022 года.
Обновлено в 23:10
Футбол
«Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью
Обновлено в 14:35
Футбол
«ПСЖ» избежал поражения в матче со «Страсбургом»
Обновлено в 16:54
Финансы
Российские банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов
Российские банки в первом квартале 2019 года стали чаще отказывать клиентам в выдаче практически всех типов кредитов.
Обновлено в 21:52
Транспорт
В Москве ограничат полеты авиации из-за репетиций парада Победы
В Москве в апреле ограничат полеты гражданской авиации из-за подготовки к параду Победы.
Обновлено в 20:53
Происшествия
В селе в Приамурье нашли тела мужчины и его дочери
Тела 38-летнего мужчины и 11-летней девочки с признаками насильственной смерти нашли утром 7 апреля в одной из квартир.
Обновлено в 21:24
Общество
Меган Маркл бросила вызов Елизавете II
Обновлено в 07:00
Армия и оружие
Военная полиция РФ обнаружила схрон ИГ в лагере Ярмук
В лагере Ярмук под Дамаском был найден схрон боевиков ИГ (группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) с боеприпасами.
Обновлено в 22:52
Шоу-бизнес
Новая прическа Пугачевой вызвала восторг в интернете
Певица Алла Пугачева сделала себе модную прическу. Ее фотография вызвала в Сети восторг поклонников, сообщает «Российская газета».
Обновлено в 09:45
Музыка
Ко дню рождения Михаила Круга музыканты Твери написали песню
Обновлено в 11:09
Наука
Белок MFN1 останавливает нейродегенерацию в мутантных мышах
Команда исследователей выявила, что повышение уровня белка MFN1 взамен мутировавшему MFN2 уменьшает проявления нейродегенерации у лабораторных мышей.
Обновлено в 04:45
Происшествия
Масштабный пожар произошел в Киеве
Обновлено в 22:14
Технологии
Жителям Новокузнецка стала доступна новая марка скоростного спутникового интернета
Жители загородных домов и дачники, сельско-хозяйственные и другие предприятия, расположенные в загородных зонах, магазины, которым требуется онлайн-касса – вот основные потребители услуги предоставления скоростного интернета SenSat.
Обновлено в 21:00
Армия и оружие
Севастополю пригрозили украинскими ракетами
Украинский ракетный комплекс «Нептун» якобы способен поразить цели в Севастопольской бухте, что заставляет «нервничать» российских военных.
Обновлено в 20:18
Общество
В реновации обнаружилось утроение площади
В поселке Западный в Солнцево место восьми домов (34,6 тыс. кв. м) должны занять строения на 129 тыс. кв. м. Самая масштабная стройка предполагается в Метрогородке у парка «Лосиный Остров»: демонтировав 74 дома (428 тыс. кв. м), здесь должны возвести 30 жилых комплексов площадью почти 1,23 млн кв. м. Всего по шести проектам взамен сносимых 1 млн кв. м предлагается выстроить 2,77 млн кв. м жилья.
Обновлено в 18:07
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак
Народный артист России Эммануил Виторган в интервью газете "Вечерняя Москва" рассказал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак, назвав ее "добрым" и "хорошим" человеком.
Обновлено в 20:50
Армия и оружие
Стреляющий бревном танк Т-80 попал на видео
Опубликовано видео тестирования обновленного танка Т-80. Кадры публикует телеканал "Звезда".
Обновлено в 11:57