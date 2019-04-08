США потребовали от Хафтара прекратить наступление на ТриполиРИА Новости 21:04

Соединенные Штаты глубоко обеспокоены боевыми действиями близ Триполи. Мы ясно дали понять, что мы против военного наступления сил Халифы Хафтара и призываем немедленно прекратить эти военные операции против столицы Ливии. Силы должны вернуться на прежние позиции.

США требуют от подразделений армии маршала Халифы Хафтара немедленно прекратить наступление на ливийскую столицу Триполи, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

США потребовали от Хафтара прекратить наступление на Триполи

Политика Ягланд назвал возможный выход России из СЕ потрясением для Европы Возможный выход России из Совета Европы и Brexit могут стать для Старого Света настоящим потрясением.

Шоу-бизнес Актрису Аллу Демидову госпитализировали Народная артистка России Алла Демидова проходит плановое обследование в медицинском учреждении, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Гоголь-центра".

Политика Зеленский рассказал о планах прекращения войны в Донбассе Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «Украина» 7 апреля рассказал, как будет решать проблемы в Донбассе.

Происшествия В Малайзии в ДТП с автобусом погибли десять человек В Малайзии автобус с иностранными рабочими попал в ДТП, в результате произошедшего десять человек погибли и 34 пострадали.

Политика Певец Лоза отреагировал на призыв Лебединского «поклониться» Украине Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лебединский заявил, что отношения России и Украины могут стать лучше, если Москва согласится «вернуть все захваченные территории и поклониться в ноги».

Политика Порошенко посмертно наградил погибшую пулеметчицу Ведьму Глава Украины подписал указ, в котором посмертно наградил орденом за личное мужество погибшую на Донбассе пулеметчицу ВСУ, имевшую позывной Ведьма.

Происшествия На Тайване пассажирский самолет экстренно сел из-за дыма в двигателе Самолет гонконгской авиакомпании Cathay Dragon совершил вынужденную посадку в тайваньском городе Гаосюн из-за внезапного задымления в одном из двигателей, сообщает Центральное информационное агентство Тайваня.

Общество Первые лица министерства по развитию ДВ прибудут в Забайкалье С 15 по 19 апреля в Забайкалье прибудут первые лица министерства по развитию Дальнего Востока.

Космос Японский зонд «Хаябуса-2» успешно провел взрыв на астероиде Напомним, «Хаябуса-2» стартовал к астероиду, расположенному между Землей и Марсом, примерно в 300 млн км от Земли, в конце 2014 года.

Финансы Российские банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов Российские банки в первом квартале 2019 года стали чаще отказывать клиентам в выдаче практически всех типов кредитов.

Транспорт В Москве ограничат полеты авиации из-за репетиций парада Победы В Москве в апреле ограничат полеты гражданской авиации из-за подготовки к параду Победы.

Происшествия В селе в Приамурье нашли тела мужчины и его дочери Тела 38-летнего мужчины и 11-летней девочки с признаками насильственной смерти нашли утром 7 апреля в одной из квартир.

Армия и оружие Военная полиция РФ обнаружила схрон ИГ в лагере Ярмук В лагере Ярмук под Дамаском был найден схрон боевиков ИГ (группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) с боеприпасами.

Шоу-бизнес Новая прическа Пугачевой вызвала восторг в интернете Певица Алла Пугачева сделала себе модную прическу. Ее фотография вызвала в Сети восторг поклонников, сообщает «Российская газета».

Наука Белок MFN1 останавливает нейродегенерацию в мутантных мышах Команда исследователей выявила, что повышение уровня белка MFN1 взамен мутировавшему MFN2 уменьшает проявления нейродегенерации у лабораторных мышей.

Технологии Жителям Новокузнецка стала доступна новая марка скоростного спутникового интернета Жители загородных домов и дачники, сельско-хозяйственные и другие предприятия, расположенные в загородных зонах, магазины, которым требуется онлайн-касса – вот основные потребители услуги предоставления скоростного интернета SenSat.

Армия и оружие Севастополю пригрозили украинскими ракетами Украинский ракетный комплекс «Нептун» якобы способен поразить цели в Севастопольской бухте, что заставляет «нервничать» российских военных.

Общество В реновации обнаружилось утроение площади В поселке Западный в Солнцево место восьми домов (34,6 тыс. кв. м) должны занять строения на 129 тыс. кв. м. Самая масштабная стройка предполагается в Метрогородке у парка «Лосиный Остров»: демонтировав 74 дома (428 тыс. кв. м), здесь должны возвести 30 жилых комплексов площадью почти 1,23 млн кв. м. Всего по шести проектам взамен сносимых 1 млн кв. м предлагается выстроить 2,77 млн кв. м жилья.