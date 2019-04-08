Армия и оружие

США потребовали от Хафтара прекратить наступление на ТриполиРИА Новости 21:04

США требуют от подразделений армии маршала Халифы Хафтара немедленно прекратить наступление на ливийскую столицу Триполи, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
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США потребовали от войск генерала Хафтара прекратить наступление на Триполи

Эхо Москвы21:38

Помпео: США требуют прекратить наступление армии Хафтара на Триполи

Вести.Ru21:05

США потребовали от Хафтара немедленно прекратить наступление на Триполи

РБК21:16

США призвали Хафтара прекратить наступление на Триполи

ТАСС21:18

США потребовали от Хафтара прекратить наступление на Триполи

РИА Новости21:04

Помпео потребовал от сил Хафтара прекратить наступление на Триполи

RT на русском21:01

США призвали армию Хафтара прекратить наступление на Триполи

Газета.Ru20:52
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Политика

Канал ZDF заявил о вторжении России в Эстонию накануне встречи их глав

Заявление о вторжении России в Эстонию в провокационной форме сделал ведущий Клаус Кибер 6 апреля в эфире немецкого телеканала ZDF.
Обновлено в 00:25
Армия и оружие

На Украине похвастались ракетами, способными долететь до Севастополя

Советник Петра Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков прокомментировал украинскому блогеру Владимиру Бучко испытания нового ракетного комплекса "Нептун".
Обновлено в 16:58
Происшествия

ГИБДД РФ назвала самые опасные для водителей регионы России

Среди всех субъектов России Краснодарский край оказался самым опасным для водителей в 2018 году, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на данные ГИБДД РФ.
Обновлено в 21:04
Общество

Вешние воды: Что влияет на паводки в Якутии

Обновлено в 20:17
Политика

Фарион назвала русскоязычных украинцев «рабами»

Экс-депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются "рабами и оккупантами".
Обновлено в 19:56
Политика

Внучка Саддама Хусейна рассказала о мемуарах

Внучка бывшего лидера Ирака Саддама Хусейна Харир Хусейн Камиль рассказала о своих мемуарах, сообщает RT.
Обновлено в 15:22
Политика

Зеленский рассказал о планах прекращения войны в Донбассе

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «Украина» 7 апреля рассказал, как будет решать проблемы в Донбассе.
Обновлено в 19:03
Наука

Учёные определили главную причину возникновения рака

Обновлено в 03:05
Музыка

YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»

Обновлено в 14:46
Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой впервые появилась на публике после похорон мамы

Недавно Вера впервые после трагедии появилась перед большой аудиторией.
Обновлено в 08:30
Армия и оружие

Дальность крылатой ракеты «Брамос» доведут до 500 километров

Производит одноименные крылатые ракеты, а также пусковые установки, системы управления ракет, оборудует хранилища, отвечает за обучение экипажей, ремонт и модернизацию ракет.
Обновлено в 20:45
Финансы

Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого года

Правда, отчасти столь сильный результат обусловлен тем, что прошлый год российская валюта завершила вблизи минимальных за 2,5 года уровней.
Обновлено вчера в 22:00
Недвижимость

Системе проектного финансирования новостроек не хватает 1 трлн рублей

Для перехода на проектное финансирование новостроек по системе эскроу-счетов строительной отрасли потребуется господдержка в триллион рублей до 2022 года, считают специалисты рейтингового агентства «Эксперт РА».
Обновлено в 19:24
ЖКХ

Не хотим быть «крепостными»: В Якутске жильцы не могут сменить УК

В редакцию газеты «Якутия» обратились жильцы многоквартирного дома нового 203 микрорайона Якутска.
Обновлено в 06:04
Экономика

Superjet взлетят за счет производителя

InterJet просит отремонтировать двигатели в долг О том, что InterJet откажется от восьми дополнительных самолетов SSJ 100, предусмотренных твердым контрактом с ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию — ОАК) от 2011 года, "Ъ" рассказали два топ-менеджера авиапрома.
Обновлено в 18:07
Происшествия

В селе в Приамурье нашли тела мужчины и его дочери

"Утром 7 апреля 2019 года в квартире одного из домов, расположенных по улице Пионерской в селе Ивановка Ивановского района, обнаружены тела 38-летнего мужчины и его 11-летней дочери с признаками криминальной смерти", - говорится в сообщении.
Обновлено в 21:24
Общество

«Шелупонь» ответила архангельскому губернатору многотысячным антимусорным митингом

В прошедшее воскресенье по Архангельской области прокатилась очередная волна антимусорного протеста.
Обновлено в 16:33
Армия и оружие

В Словакии выступили против размещения в стране войск США

Спикер парламента Словакии Андрей Данко заявил, что государство намерено добиться от Штатов заключения нового договора о военном сотрудничестве, в котором не будет положения о военном присутствии США на территории Словакии.
Обновлено в 04:57
Армия и оружие

Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео

Появились кадры необычного тестирования обновленной пушки российского танка Т-80.
Обновлено в 11:49
Общество

Исправление ошибок у Тельцов, рассеянность Дев и очищение у Рыб: гороскоп на 8 апреля

ТЕЛЬЦАМ сегодня следует поберечь зрение. Хороший день для подведения итогов, обработки информации и исправления ошибок.
Обновлено в 06:00
Здоровье

Названы первые скрытые симптомы рака горла

Медики призывают следить за здоровьем и обращать внимание на первые скрытые симптомы рака горла.
Обновлено в 04:23
Экономика

О начале «синхронного замедления» глобальной экономики предупредила FT

Мировая экономика вступила в этап "синхронного замедления". Об этом сообщает The Financial Times.
Обновлено в 20:43
Общество

«Роскосмос» лишит специалистов премий на год за некачественную работу

Специалистов «Роскосмоса», которые некачественно выполняют свою работу, предложено лишать премий на год.
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Политика

Владимир Соловьев выгнал в прямом эфире эксперта из студии

Обновлено вчера в 03:58
Кино

Сыгравшая Дейнерис актриса не помнит окончания «Игры престолов»

В ходе программы Saturday Night Live, которую вел Кит Харингтон, исполнивший роль Джона Сноу в «Игре престолов», зрители задавали вопросы об окончании сериала и о том, кто же в итоге заполучил Железный трон.
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Кнопочные телефоны с возможностями смартфонов набирают популярность

Кнопочные телефоны на операционной системе KaiOS имеют возможности смартфонов при значительно меньших габаритах, цене и энергозатратности.
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Интернет

«Яндекс.Маркет» решил приобрести сервис самостоятельной оплаты товаров

О покупке сервиса Scan to buy, позволяющего самостоятельно сканировать штрихкоды и оплачивать товары, объявил «Яндекс.Маркет».
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Шоу-бизнес

Скончалась вдова Валерия Золотухина

Актриса Театра на Таганке Рената Сотриади сообщила на своей странице в Facebook, что скончалась вдова народного артиста РСФСР Валерия Золотухина Тамара Золотухина.
Обновлено в 03:45
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Для автомобилистов могут появиться два новых налога

Российских автомобилистов может ждать введение двух дополнительных налогов.
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Смартфон Realme 3 Pro получит процессор Snapdragon 710

Гаджет получит процессор Snapdragon 710. Realme 3 Pro будет по-прежнему иметь корпус из пластмассы и дизайн своего предшественника.
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