Армия и оружие
США потребовали от Хафтара прекратить наступление на ТриполиРИА Новости вчера в 21:04
США требуют от подразделений армии маршала Халифы Хафтара немедленно прекратить наступление на ливийскую столицу Триполи, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
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Соединенные Штаты глубоко обеспокоены боевыми действиями близ Триполи. Мы ясно дали понять, что мы против военного наступления сил Халифы Хафтара и призываем немедленно прекратить эти военные операции против столицы Ливии. Силы должны вернуться на прежние позиции.
— Майк Помпео, американский политикРИА Новости вчера в 20:48
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