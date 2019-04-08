США потребовали от Хафтара прекратить наступление на ТриполиРИА Новости вчера в 21:04

Соединенные Штаты глубоко обеспокоены боевыми действиями близ Триполи. Мы ясно дали понять, что мы против военного наступления сил Халифы Хафтара и призываем немедленно прекратить эти военные операции против столицы Ливии. Силы должны вернуться на прежние позиции.

США требуют от подразделений армии маршала Халифы Хафтара немедленно прекратить наступление на ливийскую столицу Триполи, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

США потребовали от Хафтара прекратить наступление на Триполи

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