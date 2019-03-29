США выделили украинской армии более 1,3 миллиарда долларов с 2014 годаРоссийская газета 01:30

С 2014 года США выделили Украине более $1,3 млрд на укрепление обороноспособности и улучшение взаимодействия с НАТО. Об этом «Известиям» заявил пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон.

с чего всё началось

Украинские военные с 2014 года получили от Пентагона более 1,3 миллиарда долларов на укрепление обороноспособности и улучшение взаимодействия с НАТО.

США выделили украинской армии более 1,3 миллиарда долларов с 2014 года

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