Политика
США выделили украинской армии более 1,3 миллиарда долларов с 2014 годаРоссийская газета 01:30
Украинские военные с 2014 года получили от Пентагона более 1,3 миллиарда долларов на укрепление обороноспособности и улучшение взаимодействия с НАТО.
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с чего всё началось
С 2014 года США выделили Украине более $1,3 млрд на укрепление обороноспособности и улучшение взаимодействия с НАТО. Об этом «Известиям» заявил пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон.Известиявчера в 17:02
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В России разрабатывается уникальный управляемый артиллерийский снаряд
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Обновлено вчера в 13:02
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Красноярский край в течение 5 лет может стать 2-м в РФ после ХМАО по добыче нефти
Красноярский край стал лидером в Сибири по добыче нефти и в ближайшие 5-6 лет может занять второе место в стране после Ханты-Мансийского автономного округа, считает академик РАН, доктор геолого-минералогических наук, координатор программы "Нефть и газ Сибири" Алексей Конторович.
Обновлено в 01:32
Общество
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Подсветка Кремля и ещё более 2 тысяч зданий Москвы погаснет в ходе международной экологической акции "Час Земли" в субботу в 20.30, сообщает Всемирный фонд дикой природы (WWF) России.
Обновлено в 00:21
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Обновлено вчера в 23:50
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Российская модель госпитализирована в Шанхае с менингитом
Обновлено вчера в 17:17
Технологии
Boston Dynamics представила робота-грузчика
Компания Boston Dynamics, специализирующаяся на робототехнике, на своем YouTube-канале продемонстрировала робота Handle, оснащенного манипулятором с присосками для выполнения погрузочно-разгрузочных работ.
Обновлено вчера в 21:20
Армия и оружие
Группа кораблей НАТО вошла в Черное море
Группа, составленная из нескольких кораблей НАТО, вошла в акваторию Черного моря. Об этом сообщает портал Bosphorus Naval News в Twitter.
Обновлено вчера в 14:28
Происшествия
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В «Роснефти» прокомментировали задержание Ишаева
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Слияние Александринского театра и Театра имени Волкова откладывается
Слияние Александринского театра и Театра имени Волкова откладывается 28 марта министр культуры Владимир Мединский подписал приказ об объединении Александринского театра (Санкт-Петербург) и Театра драмы имени Федора Волкова (Ярославль).
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Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в «поддержку» Зеленского
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Название новой эры в Японии объявят 1 апреля
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