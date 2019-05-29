Экономика
США потеряли звание самой конкурентоспособной экономики мираАргументы и Факты вчера в 19:57
На первую строчку рейтинга IMD впервые с 2010 года вернулся Сингапур Сингапур обогнал Гонконг и США в рейтинге самых конкурентоспособных экономик мира по версии швейцарской бизнес-школы IMD. В этом году лидером рейтинга стал Сингапур.
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Россия осталась на 45-м месте рейтинга конкурентоспособности стран
Московский Комсомолецвчера в 21:19
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