США потеряли звание самой конкурентоспособной экономики мираАргументы и Факты вчера в 19:57

На первую строчку рейтинга IMD впервые с 2010 года вернулся Сингапур Сингапур обогнал Гонконг и США в рейтинге самых конкурентоспособных экономик мира по версии швейцарской бизнес-школы IMD. В этом году лидером рейтинга стал Сингапур.

США потеряли звание самой конкурентоспособной экономики мира

Общество Гороскоп на 29 мая: Много романтики и немного прибыли Гороскоп на 29 мая 2019 года предупреждает: сегодня вам нужно сделать окончательный выбор и остановиться на том человеке, с которым хотите построить длительные отношения.

Политика Порошенко просил США о помощи на выборах президента Экс-президент Украины Петр Порошенко пожаловался на слабую помощь Вашингтона в ходе президентских выборов на Украине, передает РИА "Новости".

Политика Чайка заявил о серьезных проблемах в авиационной отрасли России Катастрофа самолета SSJ100 в Шереметьево обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме.

Авто Hyundai Creta нового поколения засветился на тестах без камуфляжа Компания Hyundai продолжает финальные испытания серийной версии кроссовера Hyundai Creta (ix25) нового поколения.

Футбол Аршавин о финале ЛЕ: Сарри всего лишь обыграл «тренеришку» «Всего лишь обыграл тренеришку», — заявил Аршавин, вспомнив историю Унаи Эмери и нападающего российской сборной Артема Дзюбы, когда они оба относились к московскому «Спартаку».

Происшествия Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.

Наука Назван смертельно опасный для сердца продукт Большие объемы энергетических напитков за короткое время могут быть смертельно опасными для сердца.

Авто В большинстве регионов РФ наблюдается рост рынка новых автомобилей Как сообщает «Автостат», за первые четыре месяца 2019 года в России было продано 475 тыс. новых легковых машин, примерно такие же результаты были показаны и в прошлом году с января по апрель.

Авто Составлен рейтинг самых доступных автомобилей с большим клиренсом Заявленный клиренс у всех — 205 мм, но на деле оказалось чуть меньше — 195 мм под защитой моторного отсека при незагруженном автомобиле.

Здоровье Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь» Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.

Здоровье В Ростовской области жертвами клещей стали почти три тысячи человек В Ростовской области жертвами клещей стали 2 944 человека. Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Армия и оружие Турция разместит истребители F-35 вне зоны покрытия С-400 Турция планирует разместить американские истребители пятого поколения F-35 вне зоны действия закупленных Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Армия и оружие В Таджикистане планируют расширить полномочия военной разведки Замминистра добавил, что полномочия военной разведки необходимо привести в соответствие с современными вызовами и угрозами.

Экономика СМИ сообщили о двукратном росте цен на плацкарт Общероссийское объединение пассажиров зафиксировало резкое повышение стоимости поездок в плацкартных вагонах на билеты в период с июня по июль 2019 года.

Гаджеты Apple получила патент на складной экран Apple получила патент на складной экран, который сможет использовать в iPhone и других устройствах.

Общество В WikiLeaks сообщили о госпитализации Ассанжа Организация WikiLeaks сообщила в своём микроблоге в Twitter, что Джулиан Ассанж был переведён в больничное крыло тюрьмы Белмарш в Великобритании.

Политика РФ координирует с ООН действия по ситуации с россиянином в Косово РФ согласовывает с ООН свои действия касательно ситуации с задержанием российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова в Косово.

Армия и оружие Путин подписал закон об ответственности командиров за психологическое состояние солдат Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который предполагает возложение ответственности на командиров за морально-политическое и психологическое состояние подчиненного личного состава.

Экономика США вводят антидемпинговые пошлины на китайские матрасы и пивные кеги США вводят антидемпинговые пошлины на матрасы и стальные бочонки для пива (кеги) из КНР, сообщило в пресс-релизе американское министерство торговли.

Происшествия «Аэрофлот» потребовал от хабаровского главы опровергнуть слова об SSJ «Аэрофлот» ожидает от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала официального опровержения его заявлений о причинах катастрофы с SSJ100 в Шереметьево.

Космос Полное солнечное затмение ожидается в июле ИА «Ореанда-Новости» В NASA напомнили о скором солнечном затмении, которое можно будет увидеть 2 июля 2019 года.

ЖКХ В Южно-Сахалинске завершается отопительный сезон Как сообщает пресс-служба администрации областного центра, согласно нормативам, отопительный сезон должен быть завершен при наступлении 5-дневного периода с среднесуточной температурой воздуха +8 С. Первыми от отопления отключат дома 9, 11, 12, 12а, 13, 13а и 14 микрорайонов, затем в течение двух последующих суток дома в остальных районах города.

Финансы Власти предложили выделить четыре миллиарда рублей на доплаты к пенсии "Изменение расходов по государственной программе включает: увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по осуществлению региональной социальной доплаты к пенсии в сумме 4 343,3 миллиона рублей", - следует из документа.