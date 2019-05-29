Экономика
США потеряли звание самой конкурентоспособной экономики мираLenta.ru 15:00
Соединенные Штаты уступили звание самой конкурентоспособной экономики мира Сингапуру, согласно рейтингу швейцарской бизнес-школы IMD. США спустились на третью строчку, продержавшись на первой позиции один год.
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 20:49, Ашберн
Происшествия
В Башкирии ищут кассира, укравшую из банка 23 млн рублей
Обновлено в 12:15
Здоровье
Основатель системы ОМС оценил изменение правил страхования
Основатель системы ОМС Владимир Гришин прокомментировал в разговоре с RT изменение правил обязательного медицинского страхования (ОМС) в России.
Обновлено в 05:34
Происшествия
Подросток ударил школьницу топором в Саратовской области
Обновлено в 05:40
Политика
Зеленский сделал Саакашвили гражданином Украины
Украинский президент Владимир Зеленский вернул бывшему президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили гражданство Украины.
Обновлено в 09:25
Происшествия
Фото подлодки США после столкновения с горой появились в Сети
Фото атомной подводной лодки ВМС Соединенных Штатов San Francisco, которая столкнулась с подводной горой в Тихом океане, появились в Сети.
Обновлено в 04:12
Общество
Гороскоп на 29 мая: Много романтики и немного прибыли
Гороскоп на 29 мая 2019 года предупреждает: сегодня вам нужно сделать окончательный выбор и остановиться на том человеке, с которым хотите построить длительные отношения.
Обновлено в 18:00
Происшествия
Опубликован отчет о крушении самолета с совладелицей S7
Обновлено в 02:28
Хоккей
Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу в чемпионате мира
Сборная Финляндии со счетом 3:1 обыграла команду Канады в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2019 года, который прошел в Словакии.
Обновлено в 17:36
Происшествия
Врачи в США вытащили личинок из головы женщины
50-летняя пациентка обратилась в больницу с жалобами на то, что у нее под кожей головы что-то шевелится.
Обновлено в 11:06
Общество
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Число погибших альпинистов на Эвересте в весеннем сезоне достигло 11
Американский альпинист скончался во время спуска с самой высокой горы мира - Эвереста, общее число покорителей вершин, погибших во время и после восхождения с пика в весеннем сезоне текущего года, достигло 11, сообщает агентство IANS со ссылкой на непальские власти.
Обновлено в 01:21
Политика
Серверы с секретной информацией пропали из СНБО Украины
Из ситуационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины пропали серверы с секретными данными.
Обновлено в 15:28
Происшествия
В Финском заливе нашли останки погибшего серфингиста
Обновлено в 11:22
Общество
В России может появиться субсидия для многодетных отцов
В России может появиться новый вид выплат, так называемый «отцовский капитал».
Обновлено в 19:25
Политика
Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга Путина
Что касается пенсионной реформы, сказал руководитель ВЦИОМа, то она «носила символический характер».
Обновлено в 15:41
Шоу-бизнес
Алена Рапунцель показала фигуру после родов
Избавляться от лишнего веса звезда «ДОМа-2» начала сразу же после родов.
Обновлено в 18:00
Политика
Самолет с президентом Мексики на борту сел только со второго раза
Пилоты мексиканской авиакомпании Volaris не смогли с первого раза посадить лайнер с президентом страны на борту.
Обновлено в 18:18
Футбол
«Барселона» начала переговоры о возвращении Неймара из «ПСЖ»
«Барселона» и «ПСЖ» начали переговоры по поводу возвращения Неймара в «Барсу».
Обновлено в 14:13
Политика
США могут не признать выданные жителям ДНР и ЛНР паспорта РФ
Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер сообщил, что Вашингтон рассматривает вопрос о непризнании российских паспортов, выданных по упрощенной схеме жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР, передает УНИАН.
Обновлено в 17:33
Политика
Глава Косово объяснил задержание российского сотрудника миссии ООН
Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на бронированных автомобилях, сообщается о столкновениях на импровизированных баррикадах, стрельбе, о 22 задержанных сербах и гражданине РФ - сотруднике миссии ООН.
Обновлено в 07:10
Экономика
Экономисты предсказали падение реальных доходов россиян в 2019 году
В начале 2019 года реальные доходы резко ушли в минус — по итогам первого квартала показатель сократился на 2,3%, сообщил Росстат.
Обновлено в 17:01
Армия и оружие
На Украине рассказали об отмене операции в Крыму в марте 2014 года
Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана, которого подозревают в государственной измене, рассказал, что 1 марта 2014 года планировалась операция по "разблокированию" военных в Крыму, однако ее прекратили в тот же день.
Обновлено в 18:00
Общество
Трансгендера избрали мэром в Италии
В Италии избрали первого мэра-трансгендера в ходе частичных административных выборов в Апеннинах.
Обновлено в 07:14
Энергетика
Китай заинтересован в дополнительных поставках газа по «Силе Сибири»
Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири".
Обновлено в 07:48
Экономика
Россиянам пересчитают пенсии по-новому
В соответствии с приказом Минтруда, вступающим в силу 26 мая, социальные доплаты российских пенсионеров пересчитают и поднимут пенсии выше прожиточного минимума.
Обновлено 26 мая в 08:02
Происшествия
В Ульяновской области разбился легкомоторный самолет
Легкомоторный самолет упал около села Бряндино в Чердаклинском районе Ульяновской области, пилот погиб.
Обновлено в 09:44
Политика
СМИ сообщили о недовольстве Меркель преемницей
Канцлер ФРГ Ангела Меркель разочаровалась в своей преемнице на посту лидера Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр, пишет во вторник, 28 мая, Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 10:15
Общество
Аномальная жара в Москве может спровоцировать смерчи и торнадо
Приход холодного фронта в столичный регион после сильной жары может стать причиной возникновения шквалов, смерчей и торнадо, сообщает информагентство "Москва" со ссылкой на заместителя директора Института физики атмосферы им. А.Обухова Российской академии наук (РАН), климатолога Владимира Семенова.
Обновлено в 03:51
Армия и оружие
Арабская коалиция атаковала позиции йеменских мятежников близ Саны
Как сообщает телеканал Sky News Arabia, позиции сторонников йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" на авиационной базе близ столицы Йемена были атакованы авиацией коалиции во главе с Саудовской Аравией.
Обновлено в 19:26