США потеряли звание самой конкурентоспособной экономики мираLenta.ru 15:00

Соединенные Штаты уступили звание самой конкурентоспособной экономики мира Сингапуру, согласно рейтингу швейцарской бизнес-школы IMD. США спустились на третью строчку, продержавшись на первой позиции один год.

США потеряли звание самой конкурентоспособной экономики мира

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