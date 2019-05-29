Экономика
США потеряли лидерство в рейтинге конкурентоспособности странRT на русском 28 мая в 23:55
Соединённые Штаты утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран, опустившись с первой строчки на третью. Соответствующий список составил Международный институт управленческого развития. Отмечается, что в этом году первое место в рейтинге досталось Сингапуру.
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Россия осталась на 45-м месте рейтинга конкурентоспособности стран
Московский Комсомолец28 мая в 21:19
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Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
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Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал свои слова о том, что для избавления от лишнего веса пожилым людям надо жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой.
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Речь шла о так называемых аналогах Toyota Land Cruiser Prado и Mercedes-Benz Gelandewagen.
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Далай-лама заявил, что не разочарован в людях
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Армия и оружие
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Игры
Sony опубликовала тизер игры Death Stranding от Хидео Кодзимы
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Финансы
Украина сократила золотовалютные резервы на $1,2 млрд
В мае 2019 года Украина сократила свои золотовалютные резервы с $20,5 млрд до $19,3 млрд, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на председателя украинского Нацбанка Якова Смолия.
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Экономика
Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам
Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
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Авто
Ferrari представила новый суперкар SF90 Stradale
Итальянский автопроизводитель представил новейшее купе Ferrari SF90 Stradale.
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МВД: За мошенничество в сфере ЖКХ задержаны более 60 человек
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Политика
Зеленский внес законопроект об импичменте
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект об импичменте, сообщается на сайте парламента.
Обновлено вчера в 09:20
Политика
Михаил Саакашвили вернулся на Украину
Обновлено вчера в 10:55
Авто
Новый Bentley Flying Spur получит полноуправляемое шасси
Автомобиль станет первой в истории марки моделью, которая получит полноуправляемое шасси.
Обновлено вчера в 08:19
Общество
ФАС возбудила дело против «Почты России» из-за марок
Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении "Почты России", сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено вчера в 11:21
Транспорт
Первые поезда направятся по Крымскому мосту в Москву и Петербург
Первые поезда отправятся из Севастополя в Санкт-Петербург и по маршруту из Симферополя в Москву.
Обновлено вчера в 07:15
Кино
Санса Старк рассказала об участии в продолжении «Игры престолов»
Актриса Софи Тернер, исполнявшая роль Сансы Старк в саге "Игра престолов", ответила на вопрос о возможности ее появления в спин-оффах сериала, сообщает Sky News.
Обновлено вчера в 14:41
Происшествия
В Башкирии разыскивается кассир, укравшая из банка 23 млн рублей
36-летняя Луиза Хайруллина вынесла 23 млн рублей из кассы «Россельхозбанка» в Салавате и скрылась.
Обновлено 28 мая в 18:09
Экономика
Путин подписал пакет законов о продлении амнистии капиталов
Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о третьем этапе амнистии капиталов.
Обновлено вчера в 17:06
Общество
В Москве обнаружили предметы из усадьбы князя Голицына
В правительстве Москвы сообщили, что в Южном Медведково археологи нашли предметы из усадьбы князя Голицына.
Обновлено в 01:44
Авто
В Сети появились первые изображения Skoda Octavia следующего поколения
На днях в Сети появились свежие шпионские снимки ожидаемой новинки - Skoda Octavia.
Обновлено вчера в 15:09
Армия и оружие
В Турции заявили о планах разместить F-35 вне зоны покрытия С-400
Посол Турции в США Сердар Кылыч заявил в ходе выступления в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне, что американские истребители F-35 планируется разместить в Турции вне зоны действия российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
В Косово потребуют лишить иммунитета российского сотрудника ООН
Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила потребует лишить иммунитета сотрудника миссии ООН россиянина Михаила Краснощекова.
Обновлено вчера в 07:40
Транспорт
В России резко подорожали билеты в плацкарт
После получения многочисленных жалоб от граждан эксперты организации проанализировали цены на билеты по 12 направлениям и выяснили, что сильнее всего — в два раза — подорожали поездки из Москвы в Калининград (на 100 процентов, 4021 рубль), из Москвы в Адлер (на 97 процентов, 4143 рубля) и из Новосибирска в Томск (на 93 процента, 1507 рублей).
Обновлено вчера в 21:47
Авто
Показали фото обновленного Renault Duster для России
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Обновлено вчера в 10:08
Политика
Саакашвили рассказал, как его заподозрили в желании покусать Порошенко
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал о встрече с бывшим украинским президентом Петром Порошенко в Брюсселе.
Обновлено в 01:50
Космос
Космонавты забрали провисевшее 10 лет в космосе полотенце
Российские космонавты Международной космической станции Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе провели операцию вне графика - забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:29