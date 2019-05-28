Экономика

США потеряли лидерство в рейтинге конкурентоспособности странRT на русском вчера в 23:55

Соединённые Штаты утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран, опустившись с первой строчки на третью. Соответствующий список составил Международный институт управленческого развития. Отмечается, что в этом году первое место в рейтинге досталось Сингапуру.
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