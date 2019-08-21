Политика
США поставят Тайваню истребители F-16 на сумму $8 млрдТАСС 17:25
Американская администрация официально уведомила во вторник Конгресс США о решении поставить Тайваню 66 истребителей F-16 и сопутствующее оборудование на сумму $8 млрд. Об этом позднее в тот же день сообщил журналистам представитель Госдепартамента США.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 19:59, Ашберн
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Киану Ривз вернется к роли Нео в четвертой «Матрице»
Обновлено в 18:59
Армия и оружие
В США рассказали о разработке гиперзвуковой ракеты, запрещенной ДРСМД
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В Краснодаре на улице произошла стрельба
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Футбол
«Аякс» и АПОЭЛ сыграли вничью в первом матче плей-офф Лиги чемпионов
Голландский «Аякс» сыграл вничью в первом матче плей-офф Лиги чемпионов с кипрским АПОЭЛом. Об этом сообщается на сайте лиги.
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Политика
Украинцев разозлил огромный кортеж Зеленского
В Сети активно обсуждают видео, на котором запечатлен огромный кортеж президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 17:57
Экономика
Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами
Самые низкие заработные платы оказались в сфере производства одежды — 20,2 тысячи рублей, производства мебели — 26,1 тысячи рублей, производства текстильных изделий — 25,8 тысячи рублей.
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Китай поддержал российскую концепцию безопасности в Персидском заливе
Китай приветствует российскую концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе, заявил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь на заседании Совбеза.
Обновлено в 16:29
Транспорт
«Аэрофлот» перевёл свои рейсы в Саратов в новый аэропорт города
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На кадрах видеозаписи можно заметить, что Макрон взял жену прямо за травмированную руку, чем причинил ей боль.
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Экономика
Инвестор Марк Мобиус: Bitcoin увеличит спрос на золото
Подъем криптовалют приведет к росту спроса на реальные активы, такие как золото, считает основатель Mobius Capital Partners Марк Мобиус.
Обновлено в 09:57
Политика
Сербия подпишет соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС
Ускорить подготовку к соглашению между ЕАЭС и Сербией о зоне свободной торговли ранее призвал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
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Культура
В «Ленкоме» рассказали о состоянии здоровья Марка Захарова
Директор «Ленкома» Марк Варшавер сообщил о госпитализации художественного руководителя театра, народного артиста СССР Марка Захарова.
Обновлено в 08:43
Наука
Ученые нашли взаимосвязь между ухудшением памяти и сердцебиением
Ученые из Университета Умео нашли взаимосвязь между ухудшением памяти и сердцебиением.
Обновлено в 12:22
Армия и оружие
Лавров заявил, что Россия готова подавить вылазки боевиков в Идлибе
Глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что Россия следит за ситуацией в Идлибе, где боевики предпринимают регулярные вылазки, и их действия будут жестоко подавляться, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 10:48
Кино
Умерла народная артистка России Александра Назарова
Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России Александра Назарова скончалась 20 августа на 80-м году жизни.
Обновлено в 14:40
Политика
Украина заявила о переходе на румынский газ
Киев до конца года намерен создать мощности для поставок 1,5 миллиарда кубометров газа из Румынии.
Обновлено вчера в 18:49
Происшествия
Двое россиян могли быть на борту разбившегося в Греции вертолета
Частный вертолет разбился близ острова Порос в Греции, на борту могли быть двое россиян.
Обновлено в 11:17
Политика
США подтвердили приверженность переходу на безвизовый режим с Румынией
Соединенные Штаты подтвердили приверженность оказанию поддержки Румынии в рамках процедуры перехода на безвизовый режим для граждан обоих государств.
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Экономика
Минприроды решило добиться утилизации товаров и упаковки на 100%
Минприроды выступило с идеей повысить для производителей нормативы по утилизации товаров и упаковки до 100%.
Обновлено вчера в 01:15
Политика
Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения «провалом»
Без модернизации первичного звена здравоохранения количество инфарктов и инсультов не уменьшится, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 11:03
Общество
В России отмечается стремительная убыль населения
По данным Росстата, за первое полугодие 2019 года естественная убыль населения РФ достигла 198,8 тысяч граждан, в то время, как в 2018 году аналогичный показатель равнялся 164,1 тысячи человек.
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Шоу-бизнес
Жена Андрея Григорьева-Апполонова перестала скрывать нового мужчину
У Андрея Григорьева-Апполонова была красавица жена и двое детей. Однако выяснилось, что супруга артиста уже полгода живет отдельно от него.
Обновлено в 08:55
Политика
Нетаньяху прокомментировал поведение своей жены на Украине
Обновлено вчера в 15:45
Армия и оружие
Хуситы в Йемене заявили, что сбили американский дрон в провинции Дамар
Контролирующие север Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что их силы ПВО сбили ракетой американский многоцелевой беспилотник MQ-9 над провинцией Дамар в центральной части страны, заявил представитель вооруженных сил хуситов, чьи слова цитирует их телеканал "Аль-Масира".
Обновлено в 19:13
Футбол
Le Parisien: игроки «ПСЖ» недовольны Тухелем
У главного тренера «ПСЖ» Томаса Тухеля возникли проблемы с игроками своей команды, утверждает Le Parisien.
Обновлено в 15:57
Происшествия
В Подмосковье загорелся и упал воздушный шар
По предварительным данным следствия, воздушный шар потерял управление из-за сильного порыва ветра, зацепился за линию электропередач и загорелся.
Обновлено в 17:32
Политика
Министры иностранных дел Японии и Южной Кореи встретятся в Пекине
Министр иностранных дел Японии Таро Коно встретится со своим южнокорейским коллегой Кан Гюн Ва в Пекине.
Обновлено вчера в 04:30