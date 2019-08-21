Политика

США поставят Тайваню 66 истребителей F-16Народные новости 18:18

Государственный департамент США заявил, что Вашингтон поставит Тайваню 66 истребителей F-16 и сопутствующее оборудование на сумму восемь миллиардов долларов.
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США поставят Тайваню 66 истребителей F-16 на сумму $8 млрд

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США наперекор протестам Пекина одобрили продажу Тайваню истребителей F-16

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Госдеп заявил о решении поставить Тайваню 66 самолётов F-16

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США проигнорировали протесты КНР на поставку истребителей F-16 Тайваню

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Госдеп США разрешил продажу Тайваню истребителей F-16, несмотря на протесты Пекина

Росбалт18:47

США почти одобрили продажу Тайваню истребителей F-16 Viper

Военное обозрение18 августа в 05:40
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Общество

Митинг-концерт к 350-летию флага России пройдет на Сахарова 24 августа

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Политика

Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии

Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьером Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу крупнейшего в мире острова Гренландия.
Обновлено в 20:16
Авто

Новый кросс Suzuki XL6 показали на официальных фото

Дилеры Suzuki уже принимают заявки на новый кросс-вэн Suzuki XL6, но при этом внешний облик новинки до сих пор не рассекречен.
Обновлено в 02:30
Кино

Умерла актриса из «Бригады» и «Экипажа» Александра Назарова

Народная артистка Российской Федерации, советская, российская актриса театра, кино и ТВ Александра Назарова скончалась 20 августа на восьмидесятом году жизни.
Обновлено в 14:45
Шоу-бизнес

Алена Апина накануне своего 55-летия обнажилась для фотосессии

Российская эстрадная певица Алена Апина накануне своего юбилея сделала настоящий подарок поклонникам.
Обновлено в 03:47
Общество

Большинство россиян не видит позитива в будущем

Две трети россиян считают, что ситуация в стране неблагоприятна для планирования своего будущего.
Обновлено в 14:12
Армия и оружие

В Британии заявили об участии России в боях под Иловайском

Обновлено вчера в 03:07
Происшествия

Медведев уволил арестованного замглавы ПФР

Премьер-министр российского правительства Дмитрий Медведев уволил заместителя председателя Пенсионного фонда России Алексея Иванова, который арестован по обвинению во взяточничестве.
Обновлено в 05:36
Общество

Иркутская чиновница прокомментировала слова о быдле

Глава управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич прокомментировала РЕН ТВ аудиозапись с оскорблениями в адрес жителей региона, пострадавших от паводка.
Обновлено в 08:19
Армия и оружие

Россия и Китай созвали заседание Совбеза из-за ракетных разработок США

Россия и Китай запросили экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за ракетных разработок США, нарушающих условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 22:16
Авто

Новый кроссовер Skoda Kamiq завоевал звание бестселлера марки

Компания Skoda отчиталась по итогам продаж за июль текущего года.
Обновлено вчера в 22:55
Футбол

Защитник «Олимпиакоса» рассказал, как собирается противостоять Шапи

Футболист рассказал, как собирается противостоять нападающему российской команды Магомеду-Шапи Сулейманову.
Обновлено в 10:27
Экономика

Банки хотят блокировать карты при подозрительных операциях

Идея состоит в том, чтобы дать возможность кредитным организациям блокировать карты клиентов, если есть подозрение, что на них поступили списанные злоумышленниками средства.
Обновлено в 01:18
Шоу-бизнес

В Сети появилась фотография с Ким Кардашьян без макияжа

Как оказалось, даже в этих случаях поклонники не видят настоящего лица кумира, в чём те убедились, посмотрев снимок Instagram-дивы, сделанный на улице во время прогулки.В кадре пользователи Сети увидели не модель, а обыкновенную женщину, имеющую проблемную кожу.
Обновлено в 05:22
Армия и оружие

Турция пытается остановить наступление сирийской армии в Идлибе

В 2017 году в Идлибе была создана северная зона деэскалации, на территории провинции и в прилегающих к ней районах Алеппо и Хамы действует 12 наблюдательных постов турецкой армии.
Обновлено вчера в 16:23
Футбол

«Аякс» и АПОЭЛ сыграли вничью в первом матче плей-офф Лиги чемпионов

Голландский «Аякс» сыграл вничью в первом матче плей-офф Лиги чемпионов с кипрским АПОЭЛом. Об этом сообщается на сайте лиги.
Обновлено в 18:37
Политика

Нетаньяху прокомментировал поступок бросившей каравай супруги

Обновлено вчера в 17:08
Кино

Доспехи Рассела Кроу из «Гладиатора» уйдут с молотка

Обновлено в 15:31
Политика

Оскорбивший Путина журналист уволен с телеканала «Рустави-2»

Вместе с Георгием Габунией уволен и глава информационной службы телеканала Нодар Меладзе, а также ведущая ток-шоу «Акценты недели» Екатерина Квеситадзе.
Обновлено в 10:23
Политика

Кравчук рассказал о роли США в лишении Украины ядерного оружия

Бывший президент Украины Леонид Кравчук рассказал о том, что Киев отказался от ядерного оружия под угрозой санкций США.
Обновлено в 21:16
Транспорт

«Аэрофлот» начал продавать билеты в саратовский аэропорт Гагарин

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" начала с 20 августа продажу авиабилетов с в новый аэропорт Саратова – Гагарин.
Обновлено в 09:51
Политика

Трамп не возвражает против возвращения России в G8

Президент США Дональд Трамп заявил, что он бы поддержал возвращение Российской Федерации в «Большую восьмерку».
Обновлено в 15:52
Музыка

Украинская певица обвинила Бузову в плагиате

В феврале 2018 года певица была признана самой красивой женщиной года Украины по версии журнала "Viva!".
Обновлено в 21:37
Происшествия

Захарова призвала МИД Турции помочь пострадавшей в Бодруме девочке

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала власти Турции оказать максимальную помощь девочке из Петербурга, которая пострадала на отдыхе в турецком Бодруме.
Обновлено в 15:56
Происшествия

Число погибших от оползней и наводнений в Китае выросло до семи

Обновлено в 22:49
Общество

Поправки о женском равноправии начали действовать в Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии вступили в силу поправки к действующему законодательству, которые касаются уравнивания в правах женщин и мужчин.
Обновлено в 18:48
Происшествия

Росавиация назвала факторы, приведшие к аварии А321 в Подмосковье

Обновлено в 11:06
Экономика

В России собрались изменить правила работы ломбардов

Правительство внесло в Госдуму новую версию закона о работе в России ломбардов: вводятся ограничения по размеру предельного займа, в 10 раз увеличивается минимальная стоимость вещи, которая должна быть продана на торгах, кроме того, ломбарды должны будут перерегистрироваться в ЦБ РФ по новым правилам.
Обновлено в 08:40
Общество

В РАНХиГС пройдет международная научно-практическая конференция

Площадка конференции позволяет представить как результаты совместной исследовательской работы по введению моделей дуального обучения, так и опыт практической работы в российских регионах, в Германии, Австрии, Швейцарии и других странах.
Обновлено в 12:52
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Группа Little Big выпустит совместный трек с Clean Bandit

Обновлено в 14:13
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Остров в Тихом океане, в 150 км от восточного берега материковой части Китая, от которой он отделён Тайваньским проливом. Географические координаты центра - 23,5° с. ш., 121° в. д. Остров пересекает северный тропик.
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