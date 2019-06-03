Политика

США поставили ультиматум Европе по взаимодействию в сфере обороныГазета.Ru вчера в 11:06

Соединенные Штаты поставили ультиматум европейским странам по поводу политики в оборонной сфере.
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США пригрозили ЕС отказом в военной поддержке на фоне «российской угрозы»

ФАН01:03

США шантажируют ЕС отказом в «защите» от России

News.ru01:01

США выдвинули ультиматум ЕС

Газета.Ruвчера в 23:42

США пригрозили Европе отказом в «защите» от России

Известиявчера в 23:14

СМИ сообщили об ультиматуме США для Европы из-за военных проектов

РБКвчера в 14:19

Ультиматум Европе: США требуют участия в разработках вооружения

Вести.Ruвчера в 11:29

El Pais: США поставили ультиматум Европе, чтобы она изменила свой план обороны

ТАССвчера в 10:52
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Происшествия

Бывшего спецназовца зарезали в драке в Подмосковье

24-летний боец спецназа ГРУ Никита Белянкин погиб в ходе драки в Подмосковье.
Обновлено в 02:28
Общество

Глава РМК Игорь Алтушкин пояснил позицию по храму в Екатеринбурге

Большой репортаж о событиях в столице Урала вышел в федеральном издании Один из меценатов Фонда Святой Екатерины, владелец "Русской медной компании" Игорь Алтушкин рассказал, какую позицию он занимает после стихийных акций в Екатеринбурге вокруг строительства храма святой Екатерины в сквере у Театра драмы.
Обновлено в 02:05
Политика

Юрий Лужков предложил простой способ снабжения Крыма водой

Юрий Лужков считает, что 3-4 кубокилометра из них следует перенаправить в Дон и Волгу, а оттуда по трубопроводу через Керченский пролив в Северо-Крымский канал.
Обновлено вчера в 16:24
Единоборства

Усик считает, что Джошуа победит Руиса в следующем поединке

Джошуа потерпел поражение техническим нокаутом и уступил сопернику четыре чемпионских пояса.
Обновлено в 00:12
Политика

Силовики на Украине созвали совещание из-за ролика на YouTube

На Украине пройдет совещание руководства силовых структур из-за появившегося на YouTube ролика об аннексии Румынией части украинских территорий.
Обновлено в 01:43
Шоу-бизнес

Приянка Чопра сочла Меган Маркл жертвой расизма

Индийская актриса Приянка Чопра прокомментировала критику в адрес герцогини Сассекской Меган Маркл, которая постоянно звучит в прессе.
Обновлено в 03:00
Транспорт

Новые маршруты электробусов запустили в Москве

Электробусы в понедельник начали курсировать на двух новых маршрутах в Москве - автобусный № т25, который проходит от станции метро "Лубянка" до проспекта Буденного, и троллейбусный № 42, связывающий Рижский вокзал и Петровский парк.
Обновлено в 02:38
Происшествия

Мальчик скончался на зарядке в детском лагере в Приамурье

Мальчик скончался во время утренней зарядки в детском оздоровительном лагере "Колосок" в Амурской области, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе правительства региона.
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия

В мэрии Южно-Сахалинска неизвестный с топором напал на человека

Сотрудники административного здания работают в штатном режиме. По сообщениям местных СМИ, у нападавшего мужчины при себе были топор и нож.
Обновлено в 03:07
Авто

Опубликованы «живые» фото интерьера новой Hyundai Sonata

Судя по фотографиям, интерьер новой Hyundai Sonata серьезно преобразился: появились новый четырехспицевый мультифункциональный руль, большой «парящий» тачскрин мультимедийного комплекса, блок управления климатом с сенсорным управлением и кнопки переключения передач, пришедшие на смену традиционному селектору автоматической трансмиссии.
Обновлено вчера в 01:58
Происшествия

Защита Гамидова и Юсуфова потребовала допросить Рамазана Абдулатипова

Бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов может подтвердить необоснованность обвинений в адрес бывшего премьер-министра республики Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова, считает защита.
Обновлено вчера в 22:43
Общество

Запорожская АЭС отключила пятый энергоблок

В сентябре 2018 года от сети отключили второй энергоблок Запорожской атомной электростанции из-за проблем с трубопроводом.
Обновлено в 02:54
Баскетбол

«Голден Стэйт» обыграл «Торонто» и сравнял счет в серии

Счет в серии стал равным 1:1. Следующий матч пройдет в ночь с 5 на 6 июня, в Окленде, где базируется "Голден Стэйт".
Обновлено вчера в 23:01
Общество

Минстрой предложил отменить обязательную установку счетчиков тепла

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило отказаться от обязательной установки счетчиков тепла в новостройках.
Обновлено вчера в 15:21
Политика

Максакова сообщила Бастрыкину имя убийцы Вороненкова

Уже более двух лет прошло с момента убийства бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в Киеве, однако дело до сих пор не раскрыто.
Обновлено вчера в 15:26
Происшествия

Полиция Харькова завела два дела по факту сноса памятника Жукову

Обновлено вчера в 16:21
Политика

Кабмин поддержал законопроект об ограничении вейпов и кальянов

Комиссия Правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала проект закона о распространении антитабачных мер на электронные сигареты, вейпы и кальяны, в частности о запрете их употребления в общественных местах.
Обновлено в 01:10
Происшествия

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось до 116 человек

Число пострадавших при взрывах на заводе «Кристалл» в Дзержинске увеличилось до 116 человек, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб Нижегородской области.
Обновлено в 03:02
Общество

Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе

Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
Обновлено в 00:48
Кино

Киану Ривз может стать супергероем Marvel

Обновлено в 03:07
Происшествия

В Иркутске три человека пострадали при столкновении маршрутки и такси

Обновлено в 01:50
Политика

«Репрессированный» спецпредставитель Ким Чен Ына появился на концерте

Указывалось, что среди гостей праздника был лидер страны Ким Чен Ын, а также несколько высокопоставленных чиновников, в том числе и Ким Ен Чхол, который участвовал в подготовке и проведении переговоров с Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 19:27
Шоу-бизнес

Волочкова показала выступление, за которое отказался платить мэр Анапы

Российская балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram показала номер, за который отказался платить мэр Анапы Юрий Поляков.
Обновлено вчера в 11:33
Происшествия

В Кызыле свадебный кортеж попал в ДТП

В Кызыле свадебный кортеж сотрудника полиции попал в ДТП, сообщили РИА Новости в МВД Тувы.
Обновлено в 02:50
Общество

В Самарской области отключают аналоговое вещание

В Самарской области 3 июня отключается аналоговое вещание.
Обновлено в 03:19
Происшествия

Возле Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба

Инцидент произошел вскоре после того, как южную лужайку возле Белого дома покинул президент США Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 22:29
Политика

Вакарчук рассказал, как завершить войну на Украине

Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук назвал два фактора, которые помогут быстрее завершить войну на Украине.
Обновлено вчера в 14:46
Политика

Суд ООН проведет слушания по иску Украины к России

Международный суд ООН с 3 по 7 июня намерен провести слушания по иску Украины к России в рамках международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.
Обновлено вчера в 18:17
Армия и оружие

В Горловке украинские силовики обстреляли контрольно-пропускной пункт

Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что украинские силовики в понедельник ночью обстреляли пункт пропуска «Майорск» в Донбассе.
Обновлено в 02:00
Финансы

Курс доллара вырос до 65,57 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 14 копеек и составил 65,57 рубля.
Обновлено в 03:05
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