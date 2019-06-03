Политика
США поставили ультиматум Европе по взаимодействию в сфере обороныГазета.Ru вчера в 11:06
Соединенные Штаты поставили ультиматум европейским странам по поводу политики в оборонной сфере.
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Политика
Украина официально исковеркала нормы правописания
Ранее сообщалось, что с 3 июня на Украине официально появятся «членкини», «поэтки» и «критикессы» Напомним, в августе 2018 года граждане Украины призвали власти легализовать феминитивы в украинском языке.
Обновлено в 04:28
Экономика
В России захотели ввести сбор за сигареты
Организация «Трезвая Россия» предложила ввести экологический сбор с производителей сигарет, пишут «Известия».
Обновлено в 02:29
Экономика
«Газпром» стал лидером по капитализации на российском рынке
"Газпром" стал лидером по рыночной капитализации на российском фондовом рынке, обогнав "Сбербанк России", который занимал первую строчку рейтинга большую часть времени в течение последних двух лет.
Обновлено в 04:34
Политика
Умер последний участник восстания в «Собиборе»
Последний участник восстания в концлагере "Собибор" Семен Розенфельд умер в Израиле, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Общество
Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе
Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
Обновлено в 03:56
Шоу-бизнес
Фото шикарного кипрского особняка Пугачевой и Галкина слили в Сеть
Как рассказало оформлявшее документы агентство, Пугачева и Галкин вложили € 2, 3 млн, а теперь стоимость паспортов и необходимой для этого недвижимости увеличилась на € 350 тыс. Сдать дом планируют в июле 2019 года, процесс чаще контролирует Галкин.
Обновлено в 05:02
Политика
Зеленский уволил заместителя главы СБУ Кононенко
Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя главы Службы безопасности Украины Виктора Кононенко, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:51
Общество
В Хабаровске начали голодовку воспитанники детских домов
Обновлено в 04:03
Космос
NASA опубликовало рентгеновский снимок Вселенной
Обновлено 31 мая в 14:58
Космос
Ученые не могут объяснить периодически появляющиеся вспышки на Луне
Наука не знает точно, как эти явления происходят на Луне, но пытается объяснить их.
Обновлено 31 мая в 10:20
Авто
LADA Vesta заступила на полицейскую службу в Словакии
Совсем недавно стало известно о том, что внедорожное исполнение универсала LADA Vesta SW с префиксом Cross, которое в свою очередь было куплено у одного из дилерских салонов в Словакии, поступило на полицейскую службу.
Обновлено в 03:14
Транспорт
В Москве перекроют несколько улиц из-за празднования Ураза-байрама
Движение на некоторых улицах Москвы будет ограничено или перекрыто 4 июня из-за празднования Ураза-байрама, сообщил департамент транспорта Москвы в Twitter.
Обновлено в 03:36
Происшествия
«Уралхим» признан потерпевшим в новом уголовном деле «Тольяттиазота»
Согласно пресс-релизу, распространенному сегодня компанией «Уралхим», 31 мая 2019 года Басманный районный суд г. Москвы арестовал председателя правления «Тольяттихимбанка» Александра Попова сроком на 2 месяца по обвинению в преступлении, предусмотренном ч.4 ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества).
Обновлено в 02:00
Кино
Дерзкий вызов: Вышел первый трейлер фильма «Ford против Ferrari»
Официальный YouTube-канал американской кинокомпании 20th Century Fox опубликовал первый трейлер (смотрите видео ниже) фильма "Дерзкий вызов", главные роли в котором сыграли Кристиан Бэйл и Мэтт Дэймон.
Обновлено в 04:03
Общество
В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов
В России отменят около 10 тысяч ГОСТов, появившихся еще в советские времена. Об этом сообщил глава Росстандарта Алексей Абрамов.
Обновлено в 01:07
Общество
В Бурятии назвали топ-10 самых дорогих вакансий за май
Аналитики сайта по поиску работы и персонала HeadHunter составили топ-10 самых дорогих предложений за май.
Обновлено в 00:45
Культура
Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:36
Происшествия
После сноса памятника Жукову в Харькове завели дело
Обновлено вчера в 15:34
Технологии
Тюменские лингвисты открыли новый союз в русском языке
Русисты Тюменского государственного университета обнаружили новый союз — «в смысле». Об этом сообщается на сайте университета.
Обновлено в 03:22
Футбол
«Зенит» заинтересован в приобретении полузащитника «Штутгарта»
Петербургский "Зенит" планирует приобрести полузащитника "Штутгарта" Сантьаго Аскасибара, сообщает "Чемпионат.com" со ссылкой на Transfermarkt.
Обновлено в 04:51
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Обновлено вчера в 13:07
Политика
Текслер назначил Ковальчука вице-губернатором Челябинской области
Чиновник приступит к обязанностям уже завтра Алексей Текслер назначил нового вице-губернатора Челябинской области.
Обновлено в 04:35
Происшествия
У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей
Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.
Обновлено в 03:56
Политика
Песков напомнил неготовым к диалогу США, что Россия умеет ждать
США демонстрируют неготовность развивать отношения с Россией, но Москва и президент РФ Владимир Путин умеют ждать, заявил пресс- секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:09
Экономика
Россияне заметили снижение зарплат
Почти пятая часть россиян заметила снижение размера зарплаты, выяснили авторы исследования Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), выдержки из которого приводят «Известия».
Обновлено в 03:19
Общество
Мэр Екатеринбурга призвал защитников сквера выработать единую позицию
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский призвал выступающих за сохранение сквера в центре города выработать единую позицию по вопросу о строительстве храма святой Екатерины, говорится в заявлении главы города, размещенном на сайте мэрии.
Обновлено в 03:42
Политика
Россия отрицает отзыв военных советников из Венесуэлы
Посол России в Венесуэле Владимир Заемский отрицает, что Москва отозвала из Каракаса значительную часть своих военных специалистов.
Обновлено в 02:27