США поставили ультиматум Европе по взаимодействию в сфере обороныГазета.Ru вчера в 11:06

Соединенные Штаты поставили ультиматум европейским странам по поводу политики в оборонной сфере.

США поставили ультиматум Европе по взаимодействию в сфере обороны

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