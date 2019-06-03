США поставили ультиматум Европе по взаимодействию в сфере обороныГазета.Ru вчера в 11:06

Соединенные Штаты поставили ультиматум европейским странам по поводу политики в оборонной сфере.

США поставили ультиматум Европе по взаимодействию в сфере обороны

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Происшествия В самолетах Boeing обнаружили дефектные детали Компания Boeing обнаружила дефектные детали у моделей 737NG и 737MAX. Об этом 2 июня сообщает «РИА Новости».

Политика Песков назвал закон о Рунете предосторожностью Россия обязана быть самодостаточной и независимой на всех фронтах в условиях, когда отдельные страны ставят под угрозу соблюдение норм международного права, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Политика Израиль и США предложат России сделку по Сирии Власти Израиля и Соединенных Штатов планируют на грядущей встрече с представителями России в Иерусалиме предложить сделку по урегулированию ситуации в Сирии.

Политика Кучма назначен представителем Киева в контактной группе по Донбассу Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего украинского лидера Леонида Кучму представителем страны в контактной группе по урегулированию в Донбассе.

Происшествия МРЭО Петербурга заработали после технического сбоя В Северной столице в течение получаса не работали базы межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов ГИБДД.

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Транспорт «Яндекс.Такси» ввел возможность вызвать грузовой автомобиль В «Яндекс.Такси» появилась возможность вызвать грузовой автомобиль, сообщается в пресс-релизе сервиса.

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Происшествия СК просит арестовать экс-губернатора Ивановской области Как сообщало ИА REGNUM, о задержании экс-губернатора Ивановской области, а ныне депутата Ивановской облдумы Павла Конькова и Дмитрия Гришина стало известно 1 июня.

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