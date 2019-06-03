Политика
США поставили ультиматум Европе по взаимодействию в сфере обороныГазета.Ru вчера в 11:06
Соединенные Штаты поставили ультиматум европейским странам по поводу политики в оборонной сфере.
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Происшествия
Бастрыкин отправил лучшие кадры для поимки убийц героя Сирии
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил отправить лучших криминалистов центрального аппарата для практической помощи в расследовании убийства спецназовца Никиты Белянкин.
Обновлено в 06:36
Политика
Кремль хотел бы видеть Калви на ПМЭФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, будет ли разрешено американскому инвестору Майклу Калви, находящемуся под домашним арестом, принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в конце недели.
Обновлено в 04:43
Происшествия
В самолетах Boeing обнаружили дефектные детали
Компания Boeing обнаружила дефектные детали у моделей 737NG и 737MAX. Об этом 2 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 16:40
Политика
Песков назвал закон о Рунете предосторожностью
Россия обязана быть самодостаточной и независимой на всех фронтах в условиях, когда отдельные страны ставят под угрозу соблюдение норм международного права, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:47
Политика
Израиль и США предложат России сделку по Сирии
Власти Израиля и Соединенных Штатов планируют на грядущей встрече с представителями России в Иерусалиме предложить сделку по урегулированию ситуации в Сирии.
Обновлено в 02:03
Политика
Кучма назначен представителем Киева в контактной группе по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего украинского лидера Леонида Кучму представителем страны в контактной группе по урегулированию в Донбассе.
Обновлено в 06:37
Происшествия
МРЭО Петербурга заработали после технического сбоя
В Северной столице в течение получаса не работали базы межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов ГИБДД.
Обновлено в 06:06
Происшествия
В Приамурье подросток умер во время зарядки в детском лагере
В Амурской области в детском оздоровительном лагере «Колосок» 2 июня умер подросток во время утренней зарядки.
Обновлено в 01:22
Транспорт
«Яндекс.Такси» ввел возможность вызвать грузовой автомобиль
В «Яндекс.Такси» появилась возможность вызвать грузовой автомобиль, сообщается в пресс-релизе сервиса.
Обновлено в 06:34
Религия
Глава РМК Игорь Алтушкин пояснил позицию по храму в Екатеринбурге
Большой репортаж о событиях в столице Урала вышел в федеральном издании Один из меценатов Фонда Святой Екатерины, владелец "Русской медной компании" Игорь Алтушкин рассказал, какую позицию он занимает после стихийных акций в Екатеринбурге вокруг строительства храма святой Екатерины в сквере у Театра драмы.
Обновлено в 02:05
Футбол
Фанат «Ливерпуля» пропал в Мадриде после финала Лиги чемпионов
Болельщик «Ливерпуля» Макоули Нигас пропал после финального матча Лиги чемпионов, в котором его команда победила «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:0. Как сообщает Plymouth Live, 23-летний фанат отправился в столицу Испании вместе со своим отцом.
Обновлено в 04:22
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия
СК просит арестовать экс-губернатора Ивановской области
Как сообщало ИА REGNUM, о задержании экс-губернатора Ивановской области, а ныне депутата Ивановской облдумы Павла Конькова и Дмитрия Гришина стало известно 1 июня.
Обновлено в 06:01
Транспорт
В Москве перекроют несколько улиц из-за празднования Ураза-байрама
Движение на некоторых улицах Москвы будет ограничено или перекрыто 4 июня из-за празднования Ураза-байрама, сообщил департамент транспорта Москвы в Twitter.
Обновлено в 03:36
Футбол
Instagram заблокировал аккаунт модели, выбежавшей на поле в финале ЛЧ
Финал Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" был прерван из-за Волански, выбежавшей на поле в середине первого тайма.
Обновлено вчера в 20:24
Армия и оружие
ВСУ обстреляли автобус с рабочими Донецкой фильтровальной станции
В 09:20 в зону обстрела попал автобус рабочей смены Донецкой фильтровальной станции, который в это время двигался со стороны ДФС по автотрассе Н-20 в Ясиноватую, - говорится в сообщении.
Обновлено в 06:35
Политика
Ярош назвал партию, с которой пойдет на выборы в Раду
Ранее депутат Верховной Рады Украины и лидер партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий призвал к объединению все украинские националистические силы в преддверии досрочных парламентских выборов.
Обновлено в 05:01
Экономика
В платёжках за ЖКУ появится новая строка
В этом году россияне начнут получать коммунальные квитанции, дополненные новой строкой - платежом за страхование жилья от чрезвычайных ситуаций.
Обновлено в 05:14
Общество
Школьники пишут самый массовый ЕГЭ по русскому языку
Сегодня, 3 июня, выпускники сдают самый массовый обязательный ЕГЭ по русскому языку. Экзамен напишут 674 тысячи участников.
Обновлено в 02:59
Авто
В России стартовали продажи нового Kia Soul
Дилеры KIA в России начинают продажи кроссовера KIA Soul третьего поколения.
Обновлено в 00:47
Общество
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе, которая ждет россиян в связи с празднованием Дня России. Выходной придется на среду, 12 июня.
Обновлено в 01:55
Транспорт
Собянин открыл четыре станции Некрасовской линии метро
Обновлено в 05:38
Политика
На Украине созвали совещание силовиков из-за ролика на YouTube
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил о необходимости проведения совещания с участием представителей украинских силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, который был размещен на YouTube.
Обновлено в 03:31
Политика
Глава Социал-демократической партии Германии ушла в отставку
Председатель социал-демократической партии Германии Андреа Налес уходит в отставку.
Обновлено вчера в 05:12
Общество
Торговля возглавила список сфер с наибольшей безработицей
В сферах «торговля оптовая и розничная» и «ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» численность безработных превышает 581 тыс. человек.
Обновлено в 02:29
Наука
В Турции нашли остатки древней смертельной инфекции
На территории современной Турции ученые Кембриджского университета обнаружили следы древней опасной кишечной инфекции.
Обновлено в 04:12
Гаджеты
Xiaomi и Oppo показали первые смартфоны с камерой под дисплеем
Xiaomi и Oppo практически одновременно продемонстрировали первые смартфоны с фронтальной камерой, спрятанной под дисплеем.
Обновлено в 06:19
Экономика
ЦБ планирует ввести верификацию электронной почты физлиц
Первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев объяснил необходимость верификации тем, что в случае отсутствия подтверждения адреса электронной почты клиентом, злоумышленник может получить доступ к банковской тайне.
Обновлено в 03:55