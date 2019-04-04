США поставили Турцию перед выбором между НАТО и российскими С-400Известия 16:05

Турция должна выбрать. Хочет ли она оставаться критически важным партнёром в самом успешном военном альянсе в истории или же хочет рисковать безопасностью этого партнёрства, принимая такие безрассудные решения, которые подрывают наш альянс.

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США поставили Турцию перед выбором между НАТО и российскими С-400

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