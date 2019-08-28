Армия и оружие
РБКВ Пентагоне предложили Турции выбрать между С-400 и F-35
Министр обороны США Марк Эспер заявил, что Турция не сможет получить американские самолеты F-35, если не откажется от контракта на поставку российских систем ПВО С-400, сообщает Cumhurriyet. По словам главы Пентагона, Анкара не сможет рассчитывать одновременно на поставки от США и России.
Читать в источнике
Оценить11
Я совершенно ясно об этом говорил и в публичном, и в частном порядке в контактах с турецкими коллегами: речь идет либо об F-35, либо об С-400. Не об обеих. Нельзя одну поставить в гараж, а другую выкатить. Либо одно, либо другое.
— Марк Эспер, американский политикНовостной фронт вчера в 14:24
Подробнее о событии
Показать все источники
США могут изучить возвращение Турции в проект F-35 в случае отказа Анкары от С-400
Говорит Москвавчера в 14:51
Ультиматум США: Турция должна выбрать или американские самолеты, или российские ПВО
Вести.Ruвчера в 14:52
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 00:57, Вашингтон
Общество
В Приморье объявлен режим ЧС из-за паводка
Коммерсантъ вчера в 22:49
Здоровье
Ученые назвали продукты, провоцирующие рак
Ученые провели исследования и выяснили, какие продукты могут привести к развитию рака, сообщает MedicalXpress.
Газета.Ru вчера в 13:02
Политика
Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны
Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
BFM.ru вчера в 15:20
Происшествия
Теневого банкира в Москве осудили за кражу у вкладчиков ₽37 млрд
В Москве огласили приговоры в отношении целой группы, проходившей по делу о хищении 37 млрд рублей у вкладчиков девяти банков.
РБК вчера в 22:00
Футбол
В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа
В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа.
РБК вчера в 17:36
Общество
Ореховый Спас 2019: что нельзя делать в праздник
Рассказываем, в чем его суть и что нельзя делать на Ореховый Спас-2019.
Алтапресс вчера в 19:30
Экономика
В ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала
Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.
Известия 27 августа в 10:23
Политика
Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Недвижимость
Москвичи перестали покупать дешевое жилье
Риелторы российской столицы отмечают падение спроса на вторичные квартиры доступной ценовой категории — от 5 до 10 миллионов рублей.
Lenta.ru 00:40
Происшествия
Отец связал смерть россиянки в Турции с незаконной пересадкой органов
Газета.Ru вчера в 19:07
Гаджеты
Meizu представила Meizu 16S Pro с процессором Snapdragon 855 Plus
Вице-президент Meizu Technology Ван Чжицян на презентации смартфона Meizu 16s Pro заявил, что компания не планирует развивать смартфоны с вырезами в экране, а вместо этого она будет следовать своей концепции – узкие рамки, на которых размещена основная камера и динамик.
Astera вчера в 09:36
Политика
Эрдоган не исключил покупки Су-35 и Су-57 вместо F-35
РИА Новости вчера в 18:38
Здоровье
Названа опасность чрезмерного употребления орехов
Известно, что орехи очень полезны для организма, но переедание может привести к непроходимости кишечника.
Волгоградская правда 00:13
Политика
Зеленский обсудил с Меркель встречу «нормандской четверки»
Канцлер Германии Ангела Меркель и украинский лидер Владимир Зеленский обсудили в ходе телефонного разговора встречу в нормандском формате (Россия, Германия, Франция, Украина), а также ситуацию в Донбассе, сообщили в среду в пресс-службе немецкого правительства.
РИА Новости вчера в 17:45
Армия и оружие
Опубликовано видео «плоского штопора» в исполнении Су-57
На видеозаписи запечатлен взлет и выполнение элементов «плоского штопора», во время которых истребитель Су-57 крутится в небе.
NewInform вчера в 04:01
Кино
Опубликован финальный трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом
iReactor вчера в 14:44
Происшествия
Два человека погибли при обрушении в Новосибирске
Не менее двух человек погибли при обрушении конструкций здания в Новосибирске, передает ТАСС со ссылкой на СУ СК РФ по области.
Москва 24 вчера в 02:34
Энергетика
Хлор вмешался в показатели «Татнефти»
Чистая прибыль «Татнефти» пострадала от остановки прокачки по нефтепроводу «Дружба» из-за загрязнения хлорорганическими соединениями в конце апреля, сообщила компания в отчете за второй квартал.
Коммерсантъ вчера в 15:03
Экономика
Медведев сообщил о целях нового трехлетнего бюджета России
Законопроект о федеральном бюджете на период до 2023 года будет рассмотрен на совещании в правительстве 19 сентября.
РБК вчера в 10:04
Общество
СМИ подсчитали число неработающих россиян предпенсионного возраста
Роструд отмечал, что в первом квартале число безработных пенсионеров составляло 113 млн человек.
РБК вчера в 23:28
Экономика
Минэкономразвития представило Россию без сверхдоходов от нефти
По бюджетному правилу дополнительными считаются доходы от продажи нефти дороже $40 за баррель в ценах 2017 года с ежегодной индексацией на 2%. В консервативном прогнозе в 2020-2024 годах экономика РФ потеряет 30,5 трлн рублей.
Infox.ru вчера в 17:46
Происшествия
Восемь человек погибли из-за торнадо на юге Китая
Восемь человек погибли, и ещё двое пострадали в результате обрушившегося на южную китайскую провинцию Хайнань торнадо, передаёт Центральное телевидение Китая.
Московский Комсомолец вчера в 23:51
Гаджеты
В популярном приложении для Android обнаружен опасный вирус
В «Лаборатории Касперского» сообщили, что в популярном приложении CamScanner для Android найдет опасный троян.
ТК Звезда вчера в 19:57
Политика
Песков прокомментировал ситуацию с зарплатой хирургов в Нижнем Тагиле
Ранее сообщалось, что все хирурги ЦГБ №1 Нижнего Тагила и Демидовской Больницы написали заявления об увольнении.
РИА Новости вчера в 06:42
Общество
Синоптики пообещали теплую осень и позднюю зиму в Москве
По словам Тишковца, наступление климатической зимы сместится как минимум на конец ноября — начало декабря.
Известия вчера в 12:15
Армия и оружие
Ученый объяснил, почему Гитлер не создал атомную бомбу
Советник директора Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" и историк отечественного атомного проекта Андрей Гагаринский объяснил, почему нацистская Германия не смогла создать свое ядерное оружие.
Газета.Ru вчера в 23:52
Политика
Суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи
Известия вчера в 04:55
Политика
Захарова согласилась с правом США предлагать Дании продажу Гренландии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США имеют право предлагать Дании продажу острова Гренландия.
Известия вчера в 11:18
Политика
Эрдоган и Джонсон призвали РФ и Асада выполнять свои обязательства
Глава британского правительства Борис Джонсон и турецкий лидер Тайип Эрдоган, обсудив ситуацию в Сирии и на Ближнем Востоке, сделали заявление, в котором призвали Москву и режим Башара Асада выполнять свои международные обязательства.
Московский Комсомолец вчера в 16:39