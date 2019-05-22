США поставили Турции ультиматум из-за покупки российских C-400Lenta.ru вчера в 19:49

США требуют, чтобы Турция отказалась от закупки российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в течение двух недель. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Вашингтон настаивает, чтобы Анкара отменила сделку с Москвой до конца первой недели июня.

Политика Супрун призвала исключить Россию из Совбеза ООН В феврале суд в Киеве запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения на время судебного разбирательства по иску депутата "Радикальной партии" Игоря Мосийчука, который обвинил ее в некомпетентности.

Происшествия Под Владимиром ликвидировали готовившую теракт группу боевиков В городе Кольчугино Владимирской области ликвидировали двух боевиков, планировавших совершить теракт.

Наука Вороны могут заражать друг друга плохим настроением Ученые из Венского университета провели исследование и выяснили, что вороны способны оказывать эмоциональное воздействие на своих сородичей, причем, как правило, исключительно негативное.

Политика Зеленский устроит референдум о переговорах с Россией Президент Украины Владимир Зеленский проведет референдум по вопросу переговорного процесса с Россией.

Хоккей Реакция шведских СМИ на разгром от России: " Казалось, все складывается так здорово, но потом..." Шведское издание Hockeysverige.se сдержанно отреагировало на поражение сборной Швеции от России в заключительном матче групповой стадии чемпионата мира (4:7). Россияне выиграли 7 из 7 встреч и заняли первое место, а для шведов это поражение стало вторым на турнире.

Здоровье Названы вызывающие рак продукты Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, какие факторы повышают риск возникновения опухолей.

Технологии Mail.ru Group примет пожертвования Сервис зарабатывает за счет комиссии с пожертвований в размере 5–12%.

Экономика Солнечная электростанция в Самарской области вышла на полную мощность Совершенно очевидно, что современные технологии, которые лежат в основе ее создания, - это технологии будущего, которые сегодня уже активно развиваются на территории Самарской области.

Гаджеты Образец 16-ядерного Ryzen 3000 показал впечатляющую производительность в Cinebench R15 Сообщается, что наверняка там будет представлен 12-ядерный чип, а вот анонс 16-ядерной флагманской модели компания AMD может отложить.

Футбол Брандт перейдет в дортмундскую «Боруссию» Соглашение Брандта с «Байером» рассчитано до 2021 года, но в нем прописана опция выкупа игрока за 25 миллионов евро.

Происшествия Грунт провалился в центре Москвы Грунт провалился на проезжей части дороги в центре Москвы. Инцидент произошел утром в среду, 22 мая, на Мытной улице.

Шоу-бизнес Алена Водонаева раскрыла причину мужских измен Измены — следствие неразрешенных конфликтов в семье, считает звезда «Дома-2».

Энергетика Дань Дании: помешает ли противодействие Копенгагена планам «Газпрома» Газопровод «Северный поток – 2» пропускной мощностью 55 млрд кубометров в год строится быстро: в сентябре прошлого года началась укладка труб в Финском заливе, а на данный момент проложено уже более 50% маршрута (примерно 1,2 тыс. км) по обеим ниткам.

Происшествия Под Саратовом при столкновении легковушки и фуры погиб человек Лобовое столкновение легкового автомобиля и фуры произошло в среду на трассе в Саратовской области, после чего произошло возгорание и обе машины сгорели, в результате погиб один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.

Армия и оружие Минобороны России отказалось от тушёнки и «мясорастительных консервов» По словам Булгакова, в советской и российской армии тушенка и "мясорастительные консервы" были фирменным знаком, теперь же они не входят в рацион питания военнослужащих.

Авто Стала известна цена нового российского электромобиля Zetta Новый российский электромобиль Zetta, как планируется, появится в продаже в декабре и будет стоить от 450 тысяч рублей, сообщил РИА Новости гендиректор одноименной компании Денис Щуровский.

Происшествия Вылетевший в Шереметьево самолет «Эйр Астана» вернулся из-за техпричин Самолет казахстанской авиакомпании "Эйр Астана", выполнявший рейс KZR873 по маршруту Нур-Султан — Москва (Шереметьево), по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета.

Происшествия В Италии задержали уфимского бизнесмена Андрея Смышляева 20 мая в Италии по международному ордеру от России задержали бизнесмена Андрея Смышляева, экс-владельца сети шинных магазинов «Таганка».

Футбол «Локомотив» и «Урал» поборются за Кубок России по футболу Финальный матч Кубка России по футболу состоится в Самаре, трофей разыграют московский "Локомотив" и екатеринбургский "Урал".

Политика Air China потребовала компенсации убытков за простой самолетов 737 Max Китайская авиакомпания Air China потребовала от Boeing компенсации убытков в связи с простоем самолетов 737 Max.

Шоу-бизнес Историк моды Васильев получит платья из гардероба Юлии Началовой Несколько платьев Началовой стали бы отличной находкой для его коллекции. Родители Юлии уже выразили свое согласие.

Политика В Сухуме оппозиция потребовала перенести выборы президента Абхазии Митинг с требованием перенести на осень выборы президента Абхазии провела оппозиция в Сухуме, передает Sputnik.

Политика Зеленский назначил пятерых заместителей главы администрации президента Президент Украины Владимир Зеленский назначил пятерых заместителей главы своей администрации.