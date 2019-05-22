Армия и оружие
США поставили Турции ультиматум из-за покупки российских C-400Lenta.ru 19:49
США требуют, чтобы Турция отказалась от закупки российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в течение двух недель. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Вашингтон настаивает, чтобы Анкара отменила сделку с Москвой до конца первой недели июня.
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