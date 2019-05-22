Армия и оружие

США поставили Турции ультиматум из-за покупки российских C-400Lenta.ru 19:49

США требуют, чтобы Турция отказалась от закупки российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в течение двух недель. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Вашингтон настаивает, чтобы Анкара отменила сделку с Москвой до конца первой недели июня.
Читать в источнике

Подробнее о событии

CNBC: США поставили Турции ультиматум из-за покупки российских C-400

РИА Новости21:52

CNBC: США дали Турции две недели на окончательное решение по С-400

Российская газета19:35

США пригрозили Турции санкциями и «ударом НАТО» из-за покупки российских С-400

URA.Ru17:21

CNBC: США пригрозили Турции «жёсткими последствиями» при покупке С-400

RT на русском18:56

CNBC: США дали Турции две недели на то, чтобы отказаться от покупки С-400

ТАСС17:38

СМИ: США поставили Турции ультиматум из‐за российских С‐400

Телеканал 360°18:59

СМИ узнали о двухнедельном ультиматуме США Турции по С-400

РБК17:17
Показать все источники
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 22:53, Ашберн
Шоу-бизнес

52-летняя певица Наталья Штурм снялась топлес

Обновлено в 22:07
Здоровье

Медики рассказали о пользе спаржи для здоровья

Обновлено в 12:44
Происшествия

НАК заявил о контртеррористической операции во Владимирской области

12 апреля режим контртеррористической операции был введен в Тюмени.
Обновлено в 19:16
Хоккей

Реакция шведских СМИ на разгром от России: «Шансы на успех далеко не так велики, как представлялось прежде»

Шведское издание Ekuriren после поражения сборной Швеции от России в заключительном матче групповой стадии чемпионата мира (4:7) отметило, что у шведской команды теперь меньше шансов на победу в турнире.
Обновлено в 21:10
Транспорт

Закатают в стандарт: асфальт защитят от шипованных шин

Росавтодор начал разработку предварительного национального стандарта, который позволит повысить устойчивость трасс к воздействию шипованной резины, сообщили «Известиям» в агентстве.
Обновлено в 17:02
Происшествия

Пожар возник на автосервисе в Новой Москве

Обновлено в 22:23
Происшествия

Российский ребенок умер от отравления в отеле в Хургаде

Обновлено в 05:59
Шоу-бизнес

Сын обнародовал редкие фотографии Любови Полищук в день ее рождения

Сын Любови Григорьевны, актер Алексей Макаров, почтил ее память в своем микроблоге в Instagram, опубликовав серию архивных фото матери.
Обновлено в 11:53
Спорт

Жена Касильяса сообщила, что больна раком

Сара Карбонеро, жена вратаря «Порту» Икера Касильяса, сообщила, что больна раком. Напомним, Касильяс недавно перенёс инфаркт.
Обновлено в 15:59
Авто

Стала известна стоимость нового российского электромобиля Zetta

Обновлено в 22:12
Кино

Новый фильм Тарантино встретили в Каннах 6-минутной овацией

Режиссер Квентин Тарантино представил на Каннском кинофестивале новый фильм "Однажды в Голливуде", который был восторженно принят зрителями, сообщает Variety.
Обновлено в 20:51
Футбол

Григорий Иванов: «Бикфалви? Команда не может зависеть от одного человека»

Команда не может зависеть от одного человека. Команда будет рубиться и за Эрика, и за всех.
Обновлено в 13:21
Общество

СМИ назвали вакансию с зарплатой до 500 тысяч рублей

Отмечается, что батлеры могут рассчитывать на зарплату от 200 тысяч до 500 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 20:35
Наука

Учёные раскрыли тайну происхождения Бермудских островов

Учёные считают, что Бермудские и некоторые другие вулканические острова произошли именно таким образом.
Обновлено вчера в 05:15
Здоровье

С начала года мурманская санавиация спасла 49 пациентов

Обновлено в 10:02
Общество

Forbes обнародовал рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет

Обновлено в 04:54
Авто

Toyota объявила о возрождении модели Granvia

Модель Toyota Granvia будет возрождена.
Обновлено в 18:24
Политика

Савченко рассказала о страхе в глазах украинских депутатов

Обновлено в 20:43
Общество

Памятник Кобзону открыли в Москве

Памятник народному артисту России Иосифу Кобзону 21 мая установили в Москве.
Обновлено в 11:23
Армия и оружие

Американские истребители сопроводили российские ракетоносцы

Обновлено в 09:40
Общество

Психолог посоветовала молодым не уступать пенсионерам место в метро

Молодым москвичам не следует уступать пожилым людям место в метро, это позволит сократить дискриминацию пенсионеров.
Обновлено в 08:56
Армия и оружие

Пентагон: США не собираются воевать с Ираном

США не планируют войну с Ираном, но будут защищать свои интересы на Ближнем Востоке, заявил журналистам и. о. главы Пентагона Патрик Шэнахан.
Обновлено в 17:20
Армия и оружие

Зеленский назначил нового начальника генштаба ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский в первый день после инаугурации уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины и назначил на этот пост Руслана Хомчака.
Обновлено в 14:27
Происшествия

В тоннеле московского метро застряли три поезда

Три поезда с людьми застряли в тоннеле на Солнцевской линии московского метро. Об этом сообщается в "Твиттере" столичного метрополитена.
Обновлено в 13:31
Авто

УАЗ «Хантер» сделали полноценным грузовиком

УАЗ стал обладателем расширенного ОТТС на внедорожник «Хантер». По новым правилам, машина ныне называется «грузовик».
Обновлено в 15:30
Политика

Вопрос о переговорах с Россией Зеленский вынесет на референдум

На всенародный референдум намерен вынести вопрос о формате переговоров между Москвой и Киевом президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 14:44
Происшествия

Суд вынес приговор судмедэксперту по делу о сбитом в Балашихе мальчике

Обновлено в 03:50
Шоу-бизнес

Вещи Юлии Началовой отдадут Александру Васильеву

Со дня смерти Юли Началовой прошло уже почти два месяца. По христианским традициям сейчас уже можно отдавать вещи усопшей.
Обновлено в 08:04
Политика

Зеленский вызвал министра обороны Полторака

По данным "Ленты.ру", ссылающейся на УНИАН, в администрацию президента Украины по вызову нового главы государства Владимира Зеленского, прибыл министр обороны Степан Полторак.
Обновлено в 05:30
Авто

Skoda Rapid получит новый турбомотор

На международных рынках 1.0 TSI представлен в двух вариантах мощности: 95 и 115 л.с. Предполагается, что Rapid получит более производительный вариант.
Обновлено в 09:01
Как работают Яндекс.Новости?
Главное